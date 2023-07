Golfzon ajoute de nouveaux modes de jeux et country clubs à son jeu de golf mobile Golfzon M

Première mise à jour majeure de Golfzon M, un jeu de golf mobile développé par Golfzon

SÉOUL, Corée du Sud, 26 juillet 2023 /PRNewswire/ -- Golfzon, la principale plateforme de golf en Corée, vient d'annoncer l'ajout de nouveaux modes de jeux et parcours de golf à son jeu de golf mobile, Golfzon M : Real Swing, dans le cadre de la première mise à jour majeure du jeu, qui a été lancé mondialement le 27 du mois dernier.

Golfzon Adds New Modes and Country Clubs to Mobile Golf Game Golfzon M

Golfzon M est un jeu de golf mobile réaliste qui restitue des parcours célèbres du monde entier, avec des facteurs environnementaux réalistes tels que la vitesse et la direction du vent, ainsi que les pentes vertes pour chaque parcours. Ce jeu propose une expérience de golf vivante qui peut être appréciée à tout moment et en tout lieu. Comme le jeu restitue des parcours réels, les joueurs peuvent se familiariser avec un parcours avant d'y jouer ou l'utiliser pour l'analyse post-partie.

Actuellement, le jeu propose plusieurs modes : le mode Challenge pour jouer en solo, le mode Battlezon pour disputer des matchs individuels avec des golfeurs du monde entier, et le mode Tournoi, qui permet de participer à des tournois mensuels. Un nouveau mode, appelé Golf King Mode, a été ajouté lors de la première mise à jour majeure du jeu depuis sa sortie ; il permet aux golfeurs de tester leurs propres limites. Dans ce mode, les joueurs cherchent à gagner jusqu'à 18 trous en affrontant des adversaires créés par IA. En cas de défaite, les joueurs peuvent retenter leur chance jusqu'à trois fois par jour.

Les country clubs ont également été mis à jour. Le parcours du Jangsu Golf Resort, en Corée, qui a été classé parmi les 10 parcours les plus difficiles d'Asie en 2016, et le parcours écologique du Andong Lake Golf Club ont été ajoutés dans la mise à jour. En plus des nouveaux parcours, des améliorations ont été apportées aux fonctions de confort et à l'interface utilisateur du jeu, et de nouvelles options de personnalisation des personnages sont disponibles. Toutes ces améliorations offrent aux joueurs de Golfzon M une expérience de jeu plus diversifiée et plus agréable.

La mise à jour propose également trois nouveaux événements : Update Attendance, Golf King et Hole-Out. Lors de ces événements, les joueurs de Golfzon M recevront des récompenses qui amélioreront leur expérience de jeu.

Golfzon M : Real Swing a atteint la première place du classement des jeux les plus populaires dans la catégorie des jeux de sport sur Google Play (Android) et l'App Store (iOS) en Corée du Sud.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2157392/Golfzon_Adds_New_Modes_and_Country_Clubs_to_Mobile_Golf_Game_Golfzon_M.jpg

SOURCE Golfzon