Primeira grande atualização no Golfzon M, um jogo de golfe móvel desenvolvido pela Golfzon

SEUL, Coreia do Sul, 26 de julho de 2023 /PRNewswire/ -- A Golfzon, a plataforma líder de golfe na Coreia, acaba de anunciar que adicionou novos modos e campos por meio da primeira grande atualização do seu jogo de golfe móvel, o Golfzon M: Real Swing, que foi lançado globalmente no dia 2 do mês passado.

Golfzon adiciona novos modos e clubes de campo ao jogo de golfe móvel Golfzon M

O Golfzon M é um jogo de golfe móvel realista que inclui campos famosos do mundo real de todo o mundo, com fatores ambientais realistas, como velocidade do vento, direção do vento e encostas verdes para cada campo. Ele oferece uma experiência de golfe vívida que pode ser apreciada a qualquer hora e em qualquer lugar. À medida que o jogo implementa campos do mundo real, os jogadores podem se familiarizar com um campo antes de jogar uma rodada ou utilizá-lo para análise pós-jogo.

Atualmente, o jogo oferece suporte a vários modos: Modo de Desafio para jogabilidade individual, Modo Battlezon para partidas individuais com jogadores de golfe de todo o mundo e Modo de Torneio para torneios mensais. Um novo modo chamado Modo Golf King foi adicionado por meio da primeira grande atualização do jogo desde seu lançamento, que se concentra em jogadores de golfe testando seus próprios limites. Neste modo, os jogadores têm como objetivo uma série vencedora de até 18 buracos à medida que competem contra adversários de IA. No caso de perda, os jogadores têm a oportunidade de tentar novamente até três vezes por dia.

Uma nova atualização de Clubes de Campo também foi adicionada. O campo do Jangsu Golf Resort, na Coreia, que foi selecionado como um dos 10 melhores campos da Ásia em 2016, e o Clube de Golfe Andong Lake, amigável à natureza, foram adicionados na nova atualização. Além dos novos campos, foram feitas melhorias nos recursos de conveniência do jogo e na interface de usuário, e novas opções de personalização de personagens foram adicionadas. Todas essas melhorias oferecem aos jogadores do Golfzon M, uma experiência de jogo diversificada e mais agradável.

A atualização também oferece três novos eventos: Update Attendance, Golf King e Hole-Out. Por meio desses eventos, o Golfzon M oferecerá recompensas aos jogadores para aprimorar a experiência de jogo.

O Golfzon M: Real Swing chegou ao primeiro lugar no ranking de jogos populares dentro da categoria de jogos esportivos na Google Play (Android) e App Store (iOS), na Coreia do Sul.

FONTE Golfzon

