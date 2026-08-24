Gravity Game Unite hat Ragnarok Zero: Global offiziell am 18. August veröffentlicht

KUALA LUMPUR, Malaysia, 24. August 2026 /PRNewswire/ -- Die in Malaysia ansässige Tochtergesellschaft des globalen Gaming-Unternehmens Gravity, Gravity Game Unite (GGU), hat am 18. August ihr neues PC-MMORPG Ragnarok Zero: Global offiziell in Südostasien, Europa und Ozeanien auf den Markt gebracht.

Ragnarok Zero: Global Officially Launched on August 18th!

Ab dem 18. August Ortszeit in Südostasien, Europa und Ozeanien können Spieler den PC-Client von der offiziellen Website von Ragnarok Zero: Global herunterladen und sofort mit dem Spielen beginnen. Der Titel basiert auf einem Abonnement-Modell. Bemerkenswert ist, dass Gravity Game Unite (GGU) das Spiel nicht nur in Südostasien und Ozeanien, sondern auch in ganz Europa direkt betreibt.

Aufbauend auf den Kernelementen des ursprünglichen PC-MMORPGs Ragnarok Online, darunter die ikonische 2D-Pixelgrafik und das Klassensystem, führt Ragnarok Zero: Global neue Episoden sowie moderne Funktionen wie automatisches Jagen und eine überarbeitete Benutzeroberfläche (UI/UX) ein. Die offizielle Version bietet eine Vielzahl neuer Inhalte, die ein Erlebnis bieten sollen, das über das Original hinausgeht, darunter das verbundene Spiel Get Poring, RO Factory – die erste User-Generated-Content-Funktion (UGC) in einem Titel der Ragnarok-Reihe –, eine neue Karte mit Deutschland-Thematik, den neuen MVP-Raid-Inhalt sowie einen neuen Walküren-Skin. Das Spiel unterstützt Französisch, Deutsch, Spanisch, Englisch, Türkisch, vereinfachtes Chinesisch, Thailändisch und Indonesisch.

Insbesondere Get Poring und RO Factory erregten bereits vor dem offiziellen Start von Ragnarok Zero: Global große Aufmerksamkeit:

Get Poring ist ein vernetztes Spiel, in dem Spieler einzigartige Porings und Monster sammeln und aufziehen können, die anschließend als Haustiere eingesetzt werden können. RO Factory ist eine Plattform, auf der Spieler ihre eigenen Footprint-Gegenstände erstellen können. Die zunächst verfügbaren 100 Plätze waren schnell belegt, was großes Interesse bei den Spielern weckte und GGU dazu veranlasste, die Anzahl der verfügbaren Plätze zu erhöhen. GGU plant außerdem, Gegenstände und Effekte zu identifizieren, die sich die Spieler wünschen, und diese in zukünftigen Updates hinzuzufügen.

Zur Feier des offiziellen Starts veranstaltet Gravity Game Unite (GGU) eine Vielzahl von In-Game-Events. Bis zur Wartung am 24. September können Spieler verschiedene Belohnungen erhalten, indem sie sich an 5, 10 und 15 verschiedenen Tagen jeweils mindestens eine Stunde lang mit einem Charakter einloggen. Spieler können die Teilnahme am Event aktivieren oder deaktivieren, indem sie mit dem NPC Ribello sprechen. Im gleichen Zeitraum erhalten Gildenmeister Belohnungen, sobald ihre Gilde die Stufen 5, 10 und 15 erreicht. Spieler können zudem an weiteren Events teilnehmen, darunter „Catch the King Poring", „Reach Max level 50", „EXP-Boost", „Monster Gauntlet" und vieles mehr.

GGU hat außerdem ein Crossover-Event mit RO Lite – Arrow vorbereitet, dem ersten Titel unter RO Lite, einer Casual-Marke, die auf dem Ragnarok-IP basiert. Spieler, die RO Lite – Arrow spielen und bis Stufe 100 abschließen, können bis zu zweimal pro Monat einen eintägigen Ragnarok Zero: Global Game Pass erhalten. RO Lite – Arrow ist ein stufenbasiertes Puzzlespiel mit einfacher Steuerung und sammelbaren Ragnarok-Monstern. Die Spieler schließen jede Stufe ab, indem sie die richtige Reihenfolge finden, um alle Pfeile vom Puzzlefeld zu entfernen. Der zweite Titel der Reihe, RO Lite – Puzzle & Monster, soll ebenfalls zu einem späteren Zeitpunkt vorgestellt werden.

Harry Choi, Präsident von Gravity Game Unite (GGU), sagte: „Ragnarok Zero: Global ist ein mit Spannung erwarteter Titel, der die Kernelemente bewahrt, die Ragnarok Online bei Spielern auf der ganzen Welt so beliebt gemacht haben, und gleichzeitig neue Erlebnisse wie ‚Get Poring' und ‚RO Factory' einführt, die bereits vor dem Start Aufmerksamkeit erregt haben."

Er fügte hinzu: „Wir haben daran gearbeitet, die Gesamtqualität des Spiels zu verbessern, um den Erwartungen der Spieler gerecht zu werden. Da wir das Spiel in mehreren Regionen direkt betreiben, werden wir auch nach dem Start weiterhin unsere Serviceausrichtung kommunizieren, dem Feedback der Spieler aufmerksam zuhören und uns bemühen, langfristige Beziehungen zu unserer Community aufzubauen."

Spiel herunterladen

https://roz.mygnjoy.com/main?media=glbglpr1

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