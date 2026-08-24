Gravity Game Unite Resmi Luncurkan Ragnarok Zero: Global pada 18 Agustus

Mulai 18 Agustus waktu setempat, pemain di Asia Tenggara, Eropa, dan Oseania dapat mengunduh klien PC melalui situs resmi Ragnarok Zero: Global dan langsung memainkan game tersebut. Ragnarok Zero: Global menggunakan model layanan berbasis langganan. GGU juga mengoperasikan game ini secara langsung di Asia Tenggara, Oseania, dan seluruh wilayah Eropa.

Ragnarok Zero: Global tetap mempertahankan unsur utama Ragnarok Online, MMORPG PC yang menjadi pendahulunya, termasuk grafis piksel 2D ikonik dan class system. Namun, game terbaru ini juga membawa episode baru dan fitur modern seperti auto-hunting dan antarmuka UI/UX yang telah diperbarui. Versi resminya menghadirkan berbagai konten baru untuk memberikan pengalaman yang lebih luas dibandingkan game orisinal, termasuk connected game Get Poring, RO Factory sebagai fitur User Generated Content (UGC) pertama dalam game berbasis IP Ragnarok, peta baru bertema Jerman, konten MVP Raid, serta skin Valkyrie baru. Game ini tersedia dalam bahasa Prancis, Jerman, Spanyol, Inggris, Turki, Mandarin Sederhana, Thailand, dan Indonesia.

Khusus Get Poring dan RO Factory, keduanya telah menarik perhatian pemain bahkan sebelum Ragnarok Zero: Global resmi dirilis.

Lewat Get Poring sebagai connected game, pemain dapat mengumpulkan dan memelihara Poring serta berbagai monster unik untuk dijadikan pet. Dalam RO Factory, pemain dapat membuat footprint item sendiri. Sebanyak 100 slot yang tersedia saat pertama kali RO Factory dibuka langsung terisi dalam waktu singkat. Antusiasme tersebut mendorong GGU menambah jumlah slot yang tersedia. GGU juga berencana mengidentifikasi item dan efek yang paling diinginkan pemain untuk ditambahkan dalam update berikutnya.

Untuk merayakan peluncuran resmi game ini, GGU menggelar berbagai event dalam game. Hingga jadwal maintenance yang berlangsung pada 24 September, pemain dapat memperoleh beragam hadiah dengan login menggunakan karakter selama sedikitnya satu jam pada 5, 10, dan 15 hari yang berbeda. Pemain dapat mengaktifkan atau menonaktifkan keikutsertaan dalam event dengan berbicara kepada NPC Ribello. Pada periode yang sama, Guild Master juga bisa mendapatkan hadiah ketika guild mereka mencapai level 5, 10, dan 15. Berbagai event tambahan juga tersedia, termasuk Catch the King Poring, Reach Max Level 50, EXP Boosting, Monster Gauntlet, dan sejumlah event lainnya.

GGU juga menghadirkan event crossover dengan RO Lite - Arrow, game pertama di bawah RO Lite, lini casual game yang dikembangkan dengan IP Ragnarok. Pemain yang memainkan RO Lite - Arrow dan berhasil menyelesaikan hingga Stage 100 bisa mendapatkan Ragnarok Zero: Global Game Pass selama satu hari, maksimal dua kali dalam sebulan. RO Lite - Arrow merupakan puzzle game berbasis stage dengan kontrol sederhana dan berbagai monster Ragnarok yang dapat dikoleksi. Untuk menyelesaikan setiap stage, pemain harus menemukan urutan yang tepat agar seluruh anak panah dapat keluar dari papan puzzle. Game kedua dalam seri tersebut, RO Lite - Puzzle & Monster, juga segera hadir dalam beberapa waktu ke depan.

President, Gravity Game Unite (GGU), Harry Choi, mengatakan, "Ragnarok Zero: Global merupakan game yang sangat dinantikan. Kami mempertahankan elemen utama yang membuat Ragnarok Online digemari pemain di seluruh dunia, serta menghadirkan pengalaman baru seperti Get Poring dan RO Factory yang bahkan telah menarik perhatian sebelum game ini diluncurkan."

"Kami telah meningkatkan kualitas game secara keseluruhan agar dapat memenuhi ekspektasi pemain. Karena kami mengoperasikan game ini secara langsung di berbagai wilayah, kami akan terus menyampaikan arah layanan, mendengarkan masukan pemain, dan membangun hubungan jangka panjang dengan komunitas setelah peluncuran," ujarnya.

Unduh Game

https://roz.mygnjoy.com/main?media=glbglpr1

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SOURCE Gravity Game Unite SDN. BHD.