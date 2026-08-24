Gravity Game Unite a officiellement lancé Ragnarok Zero: Global, le 18 août

KUALA LUMPUR, Malaisie, 24 août 2026 /PRNewswire/ -- Gravity Game Unite (GGU), la filiale malaisienne de la société internationale de jeux vidéo Gravity, a officiellement lancé son nouveau MMORPG sur PC, Ragnarok Zero: Global, en Asie du Sud-Est, en Europe et en Océanie, le 18 août.

Ragnarok Zero: Global Officially Launched on August 18th!

À partir du 18 août, heure locale en Asie du Sud-Est, en Europe et en Océanie, les joueurs pourront télécharger le client PC depuis le site officiel de Ragnarok Zero : Global et commencer à jouer immédiatement. Ce titre fonctionne selon un modèle de service par abonnement. Il convient de noter que Gravity Game Unite (GGU) assure directement l'exploitation du jeu non seulement en Asie du Sud-Est et en Océanie, mais aussi dans toute l'Europe.

S'inspirant des éléments fondamentaux du MMORPG original sur PC Ragnarok Online, notamment ses graphismes 2D en pixel art emblématiques et son système de classes, Ragnarok Zero: Global propose de nouveaux épisodes ainsi que des fonctionnalités modernes telles que la recherche automatique, une interface et une expérience utilisateur améliorées. La version officielle propose une multitude de nouveaux contenus conçus pour offrir une expérience allant au-delà de celle du jeu original, notamment le jeu connecté Get Poring, RO Factory, la première fonctionnalité de contenu généré par les utilisateurs (UGC) dans un jeu de la franchise Ragnarok, une nouvelle carte sur le thème de l'Allemagne, le nouveau contenu MVP Raid, ainsi qu'un nouveau skin de Valkyrie. Le jeu est disponible en français, allemand, espagnol, anglais, turc, chinois simplifié, thaï et indonésien.

Get Poring et RO Factory en particulier, ont suscité un vif intérêt avant même le lancement officiel de Ragnarok Zero: Global.

Get Poring est un jeu connecté dans lequel les joueurs peuvent collectionner et élever des Porings et des monstres uniques, qu'ils peuvent ensuite utiliser comme animaux de compagnie. RO Factory est une plateforme qui permet aux joueurs de créer leurs propres objets personnalisés. Les 100 places initialement disponibles ont été rapidement réservées, ce qui a suscité un vif intérêt parmi les joueurs et a incité GGU à augmenter le nombre de places disponibles. GGU prévoit également d'identifier les objets et les effets que les joueurs aimeraient voir apparaître et de les ajouter lors de futures mises à jour.

Pour fêter ce lancement officiel, Gravity Game Unite (GGU) organise toute une série d'événements au sein du jeu. Jusqu'à la maintenance du 24 septembre, les joueurs peuvent obtenir diverses récompenses en jouant avec un personnage pendant au moins une heure, et ce, au cours de 5, 10 et 15 jours distincts. Les joueurs peuvent activer ou désactiver leur participation à l'événement en s'adressant au PNJ Ribello. Au cours de cette même période, des récompenses seront également accordées aux maîtres de guilde lorsque leur guilde atteindra les niveaux 5, 10 et 15. Les joueurs peuvent également participer à d'autres événements, notamment Catch the King Poring, l'atteinte du niveau maximal 50, le bonus d'EXP, Monster Gauntlet et bien plus encore.

GGU a également préparé un événement croisé avec RO Lite - Arrow, le premier titre de la gamme RO Lite, une marque de jeux occasionnels basée sur la franchise Ragnarok. Les joueurs qui jouent à RO Lite - Arrow et qui atteignent le niveau 100 peuvent recevoir un Pass de jeu Ragnarok Zero : Global jusqu'à deux fois par mois. RO Lite - Arrow est un jeu de réflexion par niveaux proposant des commandes simples et des monstres de Ragnarok à collectionner. Les joueurs terminent chaque niveau en trouvant la bonne séquence permettant de faire sortir toutes les flèches du plateau de jeu. Le deuxième titre de la série, RO Lite - Puzzle & Monster, devrait également faire l'objet d'une annonce ultérieure.

Harry Choi, président de Gravity Game Unite (GGU), a déclaré : « Ragnarok Zero: Global est un jeu très attendu qui conserve les éléments essentiels ayant le succès de Ragnarok Online auprès des joueurs du monde entier, tout en proposant de nouvelles expériences telles que Get Poring et RO Factory, qui ont déjà fait parler d'elles avant même le lancement ».

Il a ajouté : « Nous nous sommes efforcés d'améliorer la qualité globale du jeu afin de répondre aux attentes des joueurs. Étant donné que nous exploitons directement le jeu dans plusieurs régions, nous continuerons à communiquer sur l'orientation de notre service, à être à l'écoute des commentaires des joueurs et à nouer des relations à long terme avec notre communauté après le lancement ».

Télécharger le jeu

https://roz.mygnjoy.com/main?media=glbglpr1

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