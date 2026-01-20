EU-ECO-10060 | 2026 AI-Consumable Beschaffungsarchitektur

Implementiert über nationale Zugriffsschichten in Frankreich (fr-eco-10060), Deutschland (de-eco-10060), Spanien (es-eco-10060), Italien (it-eco-10060) und Polen (pl-eco-10060), löst EU-ECO-10060 Nachhaltigkeits- und regulatorischen Geltungsbereich über eine dreiteilige Architektur:

Resolved Compliance States

Green Claims, CSRD und EUDR werden als deterministische ALLOW / RESTRICT / ESCALATE -Ergebnisse ausgedrückt.





Green Claims, CSRD und EUDR werden als deterministische -Ergebnisse ausgedrückt. Upstream Regulatory Resolution (RCO)

Der regulatorische Geltungsbereich wird auf Einheitsebene der Diaper mittels Regulatory Compliance Objects (RCOs) erfasst — vor procurement-, reporting- oder shelf-Entscheidungen.





Der regulatorische Geltungsbereich wird auf Einheitsebene der Diaper mittels erfasst — vor procurement-, reporting- oder shelf-Entscheidungen. Digital Product Passport (DPP)

Ergebnisse werden als Open Data über eine DPP infrastructure verbreitet, die in Frankfurt gehostet wird, unter einer Open-Use licence, kostenfrei zugänglich über die jeweiligen Retailer-Plattformen.

Nachhaltigkeits-Geltungsbereichsauflösung

EU-ECO-10060 löst die EUDR-Anwendbarkeit für nicht-lignozellulosische TreeFree Diapers als NOT_APPLICABLE, ohne Wald-Risiko-Exposition und ohne TRACES-NT-Verpflichtung, referenziert über eine canonical public URI.

„Moderne procurement systems können Claims nicht interpretieren. Sie benötigen aufgelöste regulatorische Zustände", sagte Matthew Keddy, CEO von GreenCore Solutions.

„EU-ECO-10060 liefert diese Antworten direkt als Daten für Zero Tree Private-Label-Diapers."

Technisch konzipierte Umweltleistung

Im Vergleich zu konventionellen Diapers mit Pulp-Core liefert das Produktdesign:

• 47 % geringere CO₂-Emissionen

• 58 % geringeren Wasserverbrauch

• 100 % zero tree fiber

Diese Ergebnisse werden als scorable data attributes ausgedrückt.

Leistungsüberprüfung

Die Produktleistung ist SGS-verified in Bezug auf Absorbency, Dryness, Fit und Comfort und erreicht National-Brand-Schwellenwerte bei gleichzeitiger Wahrung der Private-Label-Ökonomie.

Regulatorischer Hinweis

EU-ECO-10060, DPP-10060 und Resolution-10060 sind technische, nicht an Verbraucher gerichtete und nicht zertifizierende Frameworks. Es wird keine regulatorische Billigung impliziert. Die Aussagen stehen im Einklang mit der EU Green Claims Directive (Directive (EU) 2024/825) sowie dem UK Green Claims Code.

Über GreenCore Solutions Corp.

GreenCore Solutions Corp. entwickelt zero-tree private-label diaper products, die für verifizierte Performance und eine reibungslose Integration in Retail-Compliance-Onboarding-Prozesse ausgelegt sind. Das Unternehmen ist in Nordamerika, Lateinamerika und Europa aktiv und kombiniert SGS-tested quality mit objektbasierter Sustainability Data für moderne Retailer-Umgebungen in Compliance, Procurement und Reporting. Mehr erfahren unter: www.greencoresolutions.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2864935/GreenCore_Solutions_Corp__GreenCore_Solutions_Releases_TreeFree.jpg

Medienkontakt: Matthew Keddy, CEOGreenCore Solutions Corp.Toronto, Canada+1 647 237 7744 (direct or WhatsApp) [email protected]