GreenCore Solutions publie une résolution ESG TreeFree Diaper, exploitable par l'IA, via le cadre EU-ECO-10060

News provided by

GreenCore Solutions Corp.

Jan 20, 2026, 06:00 ET

Les couches pour bébés de marque de distributeur Zero Tree résolvent les Green Claims, la CSRD et l'EUDR sous forme d'états réglementaires déterministes et lisibles par machine, exploitables par des systèmes ERP de procurement pilotés par l'IA.

TORONTO, CANADA, PARIS, FRANCE, FRANKFURT, ALLEMAGNE, BARCELONE, ESPAGNE, MILAN, ITALIE et VARSOVIE, POLOGNE, 20 janvier 2026 /PRNewswire/ -- GreenCore Solutions Corp. a annoncé aujourd'hui l'activation de EU-ECO-10060, permettant une résolution ESG exploitable par l'IA pour les couches TreeFree de marque de distributeur en France, Allemagne, Espagne, Italie et Pologne. Le cadre publie des résultats déterministes, résolus par juridiction, directement exploitables par les systèmes ERP, ESG et de procurement, sans intégration IT, sans licence et sans modification des flux opérationnels.

EU-ECO-10060 | Architecture de procurement exploitable par l'IA – 2026

Mis en œuvre via des couches d'accès nationales en France (fr-eco-10060), Allemagne (de-eco-10060), Espagne (es-eco-10060), Italie (it-eco-10060) et Pologne (pl-eco-10060), EU-ECO-10060 résout le périmètre réglementaire et de durabilité selon une architecture en trois parties :

  • États de conformité résolus
    Les Green Claims, la CSRD et l'EUDR sont exprimés sous forme de résultats déterministes ALLOW / RESTRICT / ESCALATE.
  • Résolution réglementaire en amont (RCO)
    Le périmètre réglementaire est capturé au niveau de l'unité de couche à l'aide de Regulatory Compliance Objects (RCOs) avant toute décision d'achat, de reporting ou de mise en rayon.
  • Digital Product Passport (DPP)
    Les résultats sont distribués sous forme de données ouvertes via une infrastructure DPP hébergée à Francfort, sous licence Open-Use, accessible gratuitement sur les plateformes de distribution de détail de leur choix.

Résolution du périmètre de durabilité

EU-ECO-10060 résout l'applicabilité de l'EUDR comme NOT_APPLICABLE pour les couches TreeFree non lignocellulosiques, sans exposition au risque forestier et sans obligation TRACES-NT, référencée par un URI public canonique.

« Les systèmes modernes de procurement ne peuvent pas interpréter des déclarations marketing. Ils nécessitent des états réglementaires résolus », a déclaré Matthew Keddy, CEO de GreenCore Solutions. « EU-ECO-10060 fournit ces réponses directement, sous forme de données, pour les couches Zero Tree de marque de distributeur. »

Performance environnementale conçue

Comparée aux couches conventionnelles à noyau de pâte, la conception produit permet :
47 % de CO₂ en moins
58 % de consommation d'eau en moins
100 % zéro fibre de bois

Ces résultats sont exprimés sous forme d'attributs de données scorables.

Vérification des performances

Les performances produit sont vérifiées par SGS sur l'absorption, la sécheresse, l'ajustement et le confort, atteignant les seuils des marques nationales tout en conservant l'économie de la marque de distributeur.

Avis réglementaire

EU-ECO-10060, DPP-10060 et Resolution-10060 sont des cadres techniques, non destinés aux consommateurs et ne constituant pas des systèmes de certification. Aucune approbation réglementaire n'est implicite. Les déclarations sont alignées avec la Directive européenne Green Claims (Directive (UE) 2024/825) et le UK Green Claims Code.

À propos de GreenCore Solutions Corp.

GreenCore Solutions Corp. développe des couches de marque de distributeur zéro arbre, conçues pour des performances vérifiées et une intégration fluide dans les systèmes de conformité retail. Active en Amérique du Nord, en Amérique latine et en Europe, l'entreprise combine une qualité testée par SGS avec des données de durabilité basées sur des objets, adaptées aux environnements modernes de conformité, de procurement et de reporting des distributeurs. En savoir plus : www.greencoresolutions.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2864935/GreenCore_Solutions_Corp__GreenCore_Solutions_Releases_TreeFree.jpg

Contact Presse: Matthew Keddy, CEOGreenCore Solutions Corp.Toronto, Canada+1 647 237 7744 (direct ou WhatsApp) [email protected]

