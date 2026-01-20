EU-ECO-10060 | Architektura zakupowa AI-Consumable 2026

Wdrożony poprzez national access layers we Francji (fr-eco-10060), Niemczech (de-eco-10060), Hiszpanii (es-eco-10060), Włoszech (it-eco-10060) oraz w Polsce (pl-eco-10060), EU-ECO-10060 rozwiązuje sustainability oraz regulatory scope poprzez trójczęściową architekturę:

Resolved Compliance States

Green Claims, CSRD oraz EUDR są wyrażone jako deterministyczne outcomes ALLOW / RESTRICT / ESCALATE .





Green Claims, CSRD oraz EUDR są wyrażone jako deterministyczne outcomes . Upstream Regulatory Resolution (RCO)

Regulatory scope jest przechwytywany na poziomie diaper unit przy użyciu Regulatory Compliance Objects (RCOs) przed jakąkolwiek decyzją procurement, reporting lub shelf.





Regulatory scope jest przechwytywany na poziomie diaper unit przy użyciu przed jakąkolwiek decyzją procurement, reporting lub shelf. Digital Product Passport (DPP)

Outcomes są dystrybuowane jako open data poprzez DPP infrastructure hostowaną we Frankfurcie, na licencji Open-Use, dostępne bezpłatnie na wybranych retailer platforms.

Rozstrzygnięcie zakresu zrównoważonego rozwoju

EU-ECO-10060 rozstrzyga zastosowanie EUDR jako NOT_APPLICABLE dla non-lignocellulosic TreeFree diapers, bez forest-risk exposure i bez obowiązku TRACES-NT, z odniesieniem do canonical public URI.

"Modern procurement systems cannot interpret claims. They require resolved regulatory states," powiedział Matthew Keddy, CEO GreenCore Solutions.

"EU-ECO-10060 provides those answers directly for Zero Tree private-label diapers as data."

Zaprojektowana wydajność środowiskowa

W porównaniu z conventional pulp-core diapers, product design zapewnia:

47 % lower CO₂

58 % lower water use

100 % zero tree fiber

Wyniki te są wyrażone jako scorable data attributes.

Weryfikacja wydajności

Wydajność produktu jest SGS-verified w zakresie absorbency, dryness, fit oraz comfort, spełniając progi national-brand przy jednoczesnym zachowaniu private-label economics.

Informacja regulacyjna

EU-ECO-10060, DPP-10060 oraz Resolution-10060 są frameworkami technicznymi, non-consumer i non-certification.

Nie jest implikowane żadne regulatory endorsement.

Oświadczenia są zgodne z EU Green Claims Directive (Directive (EU) 2024/825) oraz UK Green Claims Code.

Informacje o GreenCore Solutions Corp.

GreenCore Solutions Corp. rozwija zero-tree private-label diaper products engineered pod kątem verified performance oraz friction-free retail compliance onboarding. Firma działa w North America, Latin America oraz Europe, łącząc SGS-tested quality z object-based sustainability data zaprojektowanymi dla nowoczesnych retailer environments w obszarach compliance, procurement i reporting Więcej informacji: www.greencoresolutions.com

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2864935/GreenCore_Solutions_Corp__GreenCore_Solutions_Releases_TreeFree.jpg

Kontakt dla mediów: Matthew Keddy, CEOGreenCore Solutions Corp.Toronto, Canada+1 647 237 7744 (direct or WhatsApp)[email protected]