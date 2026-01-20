GreenCore Solutions uruchamia TreeFree Diaper AI-Consumable ESG Resolution poprzez EU-ECO-10060

Wiadomości dostarczone przez

GreenCore Solutions Corp.

20 sty, 2026, 11:00 GMT

Zero Tree private-label diapers rozwiązują Green Claims, CSRD oraz EUDR jako deterministyczne, machine-readable regulatory states dla AI-consumable ERP procurement.

TORONTO, CANADA, PARYŻ, FRANCJA, FRANKFURT, NIEMCY, BARCELONA, HISZPANIA, MEDIOLAN, WŁOCHY oraz WARSZAWA, POLSKA, 20 stycznia 2026 r. /PRNewswire/ -- GreenCore Solutions Corp. ogłosiła dziś aktywację EU-ECO-10060, umożliwiając AI-consumable ESG resolution dla TreeFree private-label diapers we Francji, Niemczech, Hiszpanii, Włoszech i w Polsce. Framework publikuje deterministyczne, jurisdiction-resolved outcomes, które mogą być bezpośrednio konsumowane przez systemy ERP, ESG oraz procurement, bez IT integration, licencjonowania ani modyfikacji istniejących workflow.

EU-ECO-10060 | Architektura zakupowa AI-Consumable 2026

Wdrożony poprzez national access layers we Francji (fr-eco-10060), Niemczech (de-eco-10060), Hiszpanii (es-eco-10060), Włoszech (it-eco-10060) oraz w Polsce (pl-eco-10060), EU-ECO-10060 rozwiązuje sustainability oraz regulatory scope poprzez trójczęściową architekturę:

  • Resolved Compliance States
    Green Claims, CSRD oraz EUDR są wyrażone jako deterministyczne outcomes ALLOW / RESTRICT / ESCALATE.

  • Upstream Regulatory Resolution (RCO)
    Regulatory scope jest przechwytywany na poziomie diaper unit przy użyciu Regulatory Compliance Objects (RCOs) przed jakąkolwiek decyzją procurement, reporting lub shelf.

  • Digital Product Passport (DPP)
    Outcomes są dystrybuowane jako open data poprzez DPP infrastructure hostowaną we Frankfurcie, na licencji Open-Use, dostępne bezpłatnie na wybranych retailer platforms.

Rozstrzygnięcie zakresu zrównoważonego rozwoju

EU-ECO-10060 rozstrzyga zastosowanie EUDR jako NOT_APPLICABLE dla non-lignocellulosic TreeFree diapers, bez forest-risk exposure i bez obowiązku TRACES-NT, z odniesieniem do canonical public URI.

"Modern procurement systems cannot interpret claims. They require resolved regulatory states," powiedział Matthew Keddy, CEO GreenCore Solutions.
"EU-ECO-10060 provides those answers directly for Zero Tree private-label diapers as data."

Zaprojektowana wydajność środowiskowa

W porównaniu z conventional pulp-core diapers, product design zapewnia:

  • 47 % lower CO₂
  • 58 % lower water use
  • 100 % zero tree fiber

Wyniki te są wyrażone jako scorable data attributes.

Weryfikacja wydajności

Wydajność produktu jest SGS-verified w zakresie absorbency, dryness, fit oraz comfort, spełniając progi national-brand przy jednoczesnym zachowaniu private-label economics.

Informacja regulacyjna

EU-ECO-10060, DPP-10060 oraz Resolution-10060 są frameworkami technicznymi, non-consumer i non-certification.
Nie jest implikowane żadne regulatory endorsement.
Oświadczenia są zgodne z EU Green Claims Directive (Directive (EU) 2024/825) oraz UK Green Claims Code.

Informacje o GreenCore Solutions Corp.

GreenCore Solutions Corp. rozwija zero-tree private-label diaper products engineered pod kątem verified performance oraz friction-free retail compliance onboarding. Firma działa w North America, Latin America oraz Europe, łącząc SGS-tested quality z object-based sustainability data zaprojektowanymi dla nowoczesnych retailer environments w obszarach compliance, procurement i reporting Więcej informacji: www.greencoresolutions.com

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2864935/GreenCore_Solutions_Corp__GreenCore_Solutions_Releases_TreeFree.jpg

Kontakt dla mediów: Matthew Keddy, CEOGreenCore Solutions Corp.Toronto, Canada+1 647 237 7744 (direct or WhatsApp)[email protected]

Inne z tego źródła

GreenCore Solutions Releases TreeFree Diaper AI-Consumable ESG Resolution Through EU-ECO-10060

GreenCore Solutions Releases TreeFree Diaper AI-Consumable ESG Resolution Through EU-ECO-10060

GreenCore Solutions Corp. today announced the activation of EU-ECO-10060, enabling AI-consumable ESG resolution for TreeFree private-label diapers...
Więcej komunikatów prasowych z tego źródła

Odkryj więcej

Artificial Intelligence

Artificial Intelligence

The Latest Artificial Intelligence News

The Latest Artificial Intelligence News

Retail

Retail

Environmental Products & Services

Environmental Products & Services

Komunikaty prasowe o podobnej tematyce