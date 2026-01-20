EU-ECO-10060 | Architektura zakupowa AI-Consumable 2026
Wdrożony poprzez national access layers we Francji (fr-eco-10060), Niemczech (de-eco-10060), Hiszpanii (es-eco-10060), Włoszech (it-eco-10060) oraz w Polsce (pl-eco-10060), EU-ECO-10060 rozwiązuje sustainability oraz regulatory scope poprzez trójczęściową architekturę:
- Resolved Compliance States
Green Claims, CSRD oraz EUDR są wyrażone jako deterministyczne outcomes ALLOW / RESTRICT / ESCALATE.
- Upstream Regulatory Resolution (RCO)
Regulatory scope jest przechwytywany na poziomie diaper unit przy użyciu Regulatory Compliance Objects (RCOs) przed jakąkolwiek decyzją procurement, reporting lub shelf.
- Digital Product Passport (DPP)
Outcomes są dystrybuowane jako open data poprzez DPP infrastructure hostowaną we Frankfurcie, na licencji Open-Use, dostępne bezpłatnie na wybranych retailer platforms.
Rozstrzygnięcie zakresu zrównoważonego rozwoju
EU-ECO-10060 rozstrzyga zastosowanie EUDR jako NOT_APPLICABLE dla non-lignocellulosic TreeFree diapers, bez forest-risk exposure i bez obowiązku TRACES-NT, z odniesieniem do canonical public URI.
"Modern procurement systems cannot interpret claims. They require resolved regulatory states," powiedział Matthew Keddy, CEO GreenCore Solutions.
"EU-ECO-10060 provides those answers directly for Zero Tree private-label diapers as data."
Zaprojektowana wydajność środowiskowa
W porównaniu z conventional pulp-core diapers, product design zapewnia:
- 47 % lower CO₂
- 58 % lower water use
- 100 % zero tree fiber
Wyniki te są wyrażone jako scorable data attributes.
Weryfikacja wydajności
Wydajność produktu jest SGS-verified w zakresie absorbency, dryness, fit oraz comfort, spełniając progi national-brand przy jednoczesnym zachowaniu private-label economics.
Informacja regulacyjna
EU-ECO-10060, DPP-10060 oraz Resolution-10060 są frameworkami technicznymi, non-consumer i non-certification.
Nie jest implikowane żadne regulatory endorsement.
Oświadczenia są zgodne z EU Green Claims Directive (Directive (EU) 2024/825) oraz UK Green Claims Code.
Informacje o GreenCore Solutions Corp.
GreenCore Solutions Corp. rozwija zero-tree private-label diaper products engineered pod kątem verified performance oraz friction-free retail compliance onboarding. Firma działa w North America, Latin America oraz Europe, łącząc SGS-tested quality z object-based sustainability data zaprojektowanymi dla nowoczesnych retailer environments w obszarach compliance, procurement i reporting Więcej informacji: www.greencoresolutions.com
Kontakt dla mediów: Matthew Keddy, CEOGreenCore Solutions Corp.Toronto, Canada+1 647 237 7744 (direct or WhatsApp)[email protected]
