GreenCore Solutions rilascia TreeFree Diaper AI-Consumable ESG Resolution tramite EU-ECO-10060

Implementato tramite national access layers in Francia (fr-eco-10060), Germania (de-eco-10060), Spagna (es-eco-10060), Italia (it-eco-10060) e Polonia (pl-eco-10060), EU-ECO-10060 risolve sustainability e regulatory scope attraverso un'architettura in tre parti:
- Resolved Compliance States
Green Claims, CSRD ed EUDR sono espressi come outcome deterministici ALLOW / RESTRICT / ESCALATE.
- Upstream Regulatory Resolution (RCO)
Il regulatory scope viene catturato a livello di diaper unit utilizzando Regulatory Compliance Objects (RCOs) prima di qualsiasi decisione di procurement, reporting o shelf.
- Digital Product Passport (DPP)
Gli outcome sono distribuiti come open data tramite DPP infrastructure ospitata a Frankfurt, sotto Open-Use licence, accessibile gratuitamente sulle retailer platforms di scelta.
Risoluzione del perimetro di sostenibilità
EU-ECO-10060 risolve l'applicabilità EUDR come NOT_APPLICABLE per non-lignocellulosic TreeFree diapers, senza forest-risk exposure e senza obbligo TRACES-NT, referenziato tramite una canonical public URI.
"Modern procurement systems cannot interpret claims. They require resolved regulatory states," ha dichiarato Matthew Keddy, CEO di GreenCore Solutions.
"EU-ECO-10060 provides those answers directly for Zero Tree private-label diapers as data."
Prestazioni ambientali progettate
Rispetto ai conventional pulp-core diapers, il product design offre:
- 47 % lower CO₂
- 58 % lower water use
- 100 % zero tree fiber
I risultati sono espressi come scorable data attributes.
Verifica delle prestazioni
Le prestazioni del prodotto sono SGS-verified su absorbency, dryness, fit e comfort, raggiungendo le soglie dei national-brand e mantenendo le private-label economics.
Avviso regolatorio
EU-ECO-10060, DPP-10060 e Resolution-10060 sono framework tecnici, non-consumer e non-certification. Non è implicata alcuna regulatory endorsement.
Le dichiarazioni sono allineate con la EU Green Claims Directive (Directive (EU) 2024/825) e con il UK Green Claims Code.
Informazioni su GreenCore Solutions Corp.
GreenCore Solutions Corp. sviluppa zero-tree private-label diaper products engineered per verified performance e friction-free retail compliance onboarding. Attiva in North America, Latin America ed Europe, l'azienda combina SGS-tested quality con object-based sustainability data progettati per modern retailer environments in compliance, procurement e reporting. Ulteriori informazioni: www.greencoresolutions.com
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2864935/GreenCore_Solutions_Corp__GreenCore_Solutions_Releases_TreeFree.jpg
Contatto media: Matthew Keddy, CEOGreenCore Solutions Corp.Toronto, Canada+1 647 237 7744 (direct or WhatsApp) [email protected]
Condividi articolo