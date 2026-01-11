Healthcare Holding Schweiz erwirbt Anteile von Medddbase International

Healthcare Holding Schweiz AG, ein führender Serviceanbieter und Distributor von Medizinaltechnik in der Schweiz, erweitert ihr Portfolio durch den Erwerb von Anteilen der Medddbase International AG, zu der unter anderem die Medddbase Schweiz AG und die Medddbase Deutschland GmbH gehören. Healthcare Holding Schweiz wird von Winterberg Advisory GmbH und KKA Partners verwaltet.

BAAR, Schweiz, 6. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Healthcare Holding Schweiz AG hat eine Mehrheitsbeteiligung an Medddbase International AG mit Hauptsitz in Buchs, Sankt Gallen erfolgreich erworben. Medddbase ist ein spezialisierter Servicedienstleister für Kommerzialisierung und Logistik von Medizinproduktion für die Märkte Schweiz, EU und UK, der mehr als 50 globale Medizintechnikhersteller mit ihren insgesamt 5 Standorten (inklusive Partnerstandorte) seit fast 20 Jahren exklusiv betreut und fast eine halbe Million Warenlieferungen pro Jahr durchführt. Hierbei werden unter anderem Services wie Domizilierung, Kundensupport, Lagerung, Logistik, Buchhaltung, Beratung in rechtlichen und regulatorischen Fragen, notwendige ISO Zertifizierungen sowie Schweizer/EU-Importer (CH-IMP, EU-IMP) erbracht.

Closing in Baar, Switzerland with: Jonas Oggier, Fabian Kröher, Manfred Menzi-Weder, Fabio Fagagnini, Luigi Bivi, Marco Novoselac, Moritz Kornherr, Nick Hartmann

Fabian Kröher, Verwatungsratspräsident der Healthcare Holding Schweiz und Partner bei Winterberg Group erklärt hierzu: „Mit Medddbase International stärken wir unser Angebot für internationale Medizintechnikhersteller entscheidend. Neben der exklusiven Distribution verfügen wir künftig über einen modularen Baukasten an Dienstleistungen – von CH- und EU-MDR-konformem Import bis hin zu Logistik-Backbone, Kundensupport und Finanzbuchhaltung. So können wir je nach Bedarf auch gezielt einzelne Bausteine wie Logistik und Customer Service ohne Vertrieb anbieten und über die Healthcare-Holding-Tochter QUNIQUE zusätzlich Rollen wie Regulatory Representative (CH-REP, EU-REP) abdecken. Damit festigen wir unsere Position als führender Schweizer Medizinaltechnikhändler – und schaffen gleichzeitig ein Sprungbrett für den europäischen Markteintritt, was besonders von Lieferanten aus Amerika und Asien sehr geschätzt wird."

Luigi Bivi, Verwaltungsrat der Medddbase International, fügt hinzu: „Wir haben Medddbase in den letzten Jahren erfolgreich in der DACH-Region etabliert und unsere Präsenz über lokale Partner in UK und weiteren europäischen Märkten weiter verfestigt. Zusammen mit der Healthcare Holding Schweiz können wir dieses starke Fundament nun konsequent ausbauen und unser Leistungsangebot als Go-to-Market-Backbone für internationale MedTech-Hersteller weiter stärken – von Import- und Logistikservices bis hin zu skalierbaren Marktzugangsmodellen. Mit einem so starken Partner wird unsere Entwicklung noch schneller und dynamischer werden – darauf freuen wir uns sehr. Gemeinsam mit meinem Mitgründer Manfred Menzi werden wir die Geschäftsleitung als Verwaltungsräte weiterhin tatkräftig unterstützen."

Über Medddbase International AG

Über Healthcare Holding Schweiz AG

Healthcare Holding Schweiz AG ist eine Buy, Build & Technologize Plattform und ein führender Anbieter von Medizintechnik, -produkten und -services in der Schweiz. Die Firmengruppe ist in Baar ansässig und verfolgt eine ambitionierte Wachstumsstrategie durch Akquisitionen meist im Rahmen von Nachfolgeregelungen, durch Partnerschaften und durch organisches Wachstum. Healthcare Holding Schweiz und ihre Gruppenunternehmen sind höchsten Standards im Bereich Innovation und Kundenzufriedenheit verpflichtet. Die Gruppe setzt auf den konsequenten Einsatz von Technologie, um Geschäftsabläufe sicherer und effizienter zu gestalten. Als Marktführer setzt das Unternehmen neue Standards für die Branche und bietet Mitarbeitern attraktive Entwicklungsmöglichkeiten. Das Führungsteam ist sogar ausnahmslos an der Healthcare Holding Schweiz beteiligt und bildet damit eine dynamische Gemeinschaft von Unternehmern. Seit 2023 wird die Gruppe von Fabio Fagagnini als CEO geführt.

Über KKA Partners

KKA Partners wurde 2018 gegründet und ist eine in Berlin ansässige Mittelstands-beteiligungsgesellschaft, die in führende mittelständische Unternehmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz investiert. Die Gründungspartner sind seit über 20 Jahren im Mittelstand verwurzelt und bringen Unternehmen in enger Zusammenarbeit mit dem Management weiter. KKA setzt auf den eigens entwickelten Ansatz der Technology Enabled Transformation, um mittelständische Unternehmen dauerhaft wettbewerbsfähiger zu machen.

Über Winterberg Advisory GmbH and Winterberg Group AG

Die Winterberg Group AG ist in Zug ansässig und agiert als unabhängiges Family Office für Ihre Gründer. Hierbei investiert Winterberg vor allem in KMUs im deutschsprachigen Raum. Selektiv werden auch Investitionen in Startups und Immobilien erwogen. Die Winterberg Advisory GmbH ist ein General Partner und Fondsmanager, der durch die deutsche BaFin reguliert ist. Winterberg Advisory hat zahlreiche Private Equity Fonds aufgelegt und ist mit ihren Fonds Winterberg Investment VIII und Winterberg Investment IX in die Healthcare Holding Schweiz AG investiert. Die beiden Managing Partner Fabian Kröher und Florian Brickenstein führen hierbei die Healthcare Holding Schweiz AG über deren Verwaltungsrat.

Weitere Informationen über die Medddbase International AG finden Sie unter www.medddbase.com

Weitere Informationen über Healthcare Holding Schweiz AG finden Sie unter www.healthcare-holding.ch

Weitere Informationen über KKA Partners finden Sie unter www.kkapartners.com und über Winterberg Advisory GmbH unter www.winterberg.group.

