HEINEKEN® ALS TITEL-RENNPARTNER FÜR DEN FORMEL 1 LAS VEGAS GRAND PRIX 2023 BEKANNT GEGEBEN

Das am meisten mit Spannung erwartete F1®-Rennen der Welt kann jetzt als „FORMULA 1 HEINEKEN® SILVER LAS VEGAS GRAND PRIX 2023" angekündigt werden

GRAND PRIX 2023" angekündigt werden Eine Kombination aus F1®, Las Vegas und Heineken® ist die perfekte Verbindung für erstklassige Unterhaltung an einem Rennwochenende

und Heineken® ist die perfekte Verbindung für erstklassige Unterhaltung an einem Rennwochenende Die Bekanntgabe erfolgt am Tag vor der Launch-Party des Las Vegas Grand Prix mit spannenden Fan-Aktivitäten und Veranstaltungen, darunter ein Live-Vorfahren auf dem Las Vegas Strip mit Fahrern der F1-Teams Oracle Red Bull Racing und Mercedes-AMG Petronas

Heineken® Silver, eine der mit der größten Spannung erwarteten Unternehmensinnovationen, wird Anfang 2023 in die USA kommen

kommen Heineken® hat seit dem Einstieg in die F1® im Jahr 2016 mit Hilfe von hochkarätigen Motorsport-Partnerschaften einen verantwortungsbewussten Umgang mit Alkohol gefördert

AMSTERDAM, 4. November 2022 /PRNewswire/ -- Das am meisten mit Spannung erwartete F1®-Rennen der Welt, der Wettkampf in Las Vegas im nächsten Jahr, wurde heute offiziell als „FORMULA 1 HEINEKEN® SILVER LAS VEGAS GRAND PRIX 2023" angekündigt. Diese Veranstaltung wird das erste an einem Samstag stattfindende F1®-Rennen aller Zeiten sein. Es wird am Abend des 18. November 2023 auf einer legendären Straßenrennstrecke ausgerichtet.

HEINEKEN® ANNOUNCED AS TITLE RACE PARTNER FOR THE FORMULA 1 LAS VEGAS GRAND PRIX 2023

Als globaler Partner der Formel 1® kann Heineken® auf eine belebte Geschichte zurückblicken, wenn es darum geht, einige der größten globalen Momente des Sports zu feiern und zu verstärken. Diese Kombination aus F1®, Las Vegas und Heineken® ist die perfekte Verbindung für erstklassige Unterhaltung und außergewöhnliche Fan-Erlebnisse.

Maggie Timoney, CEO von HEINEKEN® USA, sagte: „Der Heineken® Silver Las Vegas Grand Prix ist der perfekte Höhepunkt unserer erfolgreichen globalen Partnerschaft mit der F1®, die bahnbrechende Veranstaltungen auf die Rennstrecken von Austin und Miami in den USA gebracht hat. Wir freuen uns sehr, das sehnlichst erwartete F1®-Rennen mit unserer sehnlichst erwarteten Innovation zu verbinden – dem Heineken® Silver.

„Nächstes Jahr wird es eine außergewöhnliche Veranstaltung geben, und wir freuen uns sehr darüber, daran mitzuwirken."

Die Bekanntgabe erfolgt am Tag vor der Launch-Party des Las Vegas Grand Prix. Dort gibt es eine öffentliche Fanzone mit Aktivitäten wie der Pit Stop Challenge, Esports-Simulatoren, Fotomöglichkeiten für Autos und Trophäen und mehr. Zudem wird es ein Live-Vorfahren auf dem Las Vegas Strip mit Fahrern der F1-Teams von Oracle Red Bull Racing und Mercedes-AMG Petronas geben – alles zur Feier des Countdowns zum FORMULA 1 HEINEKEN® SILVER LAS VEGAS GRAND PRIX 2023.

Seit seinem Einstieg in den Motorsport im Jahr 2016 hat sich Heineken® um eine echte Veränderung in Bezug auf die Einstellung zu Trunkenheit am Steuer bemüht und seine Kampagne „When You Drive, Never Drink" im Mai erneut gestartet. Heineken® setzt sich seit jeher für einen verantwortungsbewussten Alkoholgenuss ein. Globale Motorsport-Partnerschaften bieten nun eine schlagkräftige Plattform zur Destigmatisierung eines verantwortungsbewussten Alkoholkonsums. Darüber hinaus hat sich Heineken® dazu verpflichtet, mehr als 10 % des gesamten Medienbudgets in die Unterstützung dieser Programme zu investieren.

Dolf van den Brink, CEO und Vorstandsvorsitzender von Heineken® International, sagte: „Wir freuen uns sehr, der Titelpartner des mit Spannung erwarteten Rennens der Saison 2023 zu sein. Die Strecke führt an den Sehenswürdigkeiten des berühmten Las Vegas Strip vorbei und verspricht, ein außergewöhnliches Fanerlebnis zu bieten. Mit der von Heineken® präsentierten Unterhaltung in der Entertainment-Hauptstadt der Welt wird der Formula 1 Heineken® Silver Las Vegas Grand Prix viel mehr sein als nur ein Rennen. Der Countdown zum 18. November 2023 beginnt!"

Stefano Domenicali, Präsident und CEO der FORMEL 1, sagte: „Wir können es kaum erwarten, das Spektakel beim Las Vegas Grand Prix im November nächsten Jahres zu sehen. Heineken® als Titelsponsor für das Rennen ist eine wirklich tolle Neuigkeit. Heineken® ist zu einem wichtigen Teil der F1-Familie geworden und bietet spannende, fesselnde Unterhaltungsmöglichkeiten für unsere globale Fangemeinde, sowohl auf der Rennstrecke als auch zu Hause. Wir können es kaum erwarten, zu sehen, womit Heineken auf dem legendären Las Vegas Strip aufwarten wird."

Renee Wilm, CEO des FORMULA 1 HEINEKEN® SILVER LAS VEGAS GRAND PRIX, sagte: „Wir freuen uns sehr darüber, die bestehende F1-Partnerschaft mit einer Weltklasse-Marke wie Heineken® auszubauen. Angesichts des fundierten Know-hows von Heineken in Bezug auf das Gastgewerbe und die Formel-1-Marke lag die Zusammenarbeit um das ultimative Fanerlebnis in einer so dynamischen, eklektischen Stadt wie Las Vegas praktisch auf der Hand. So können wir sicherstellen, dass der FORMULA 1 HEINEKEN® SILVER LAS VEGAS GRAND PRIX das unverzichtbare Sportereignis des Jahres 2023 sein wird."

