HEINEKEN® AANGEKONDIGD ALS TITELRACEPARTNER VOOR FORMULE 1 GRAND PRIX 2023 IN LAS VEGAS

- De meest verwachte F1®-race ter wereld kan nu worden aangekondigd als de FORMULA 1 HEINEKEN® SILVER LAS VEGAS GRAND PRIX 2023

- De combinatie van F1®, Las Vegas en Heineken® is de perfecte formule voor entertainment tijdens een raceweekend

- De aankondiging komt de dag voor het lanceringsfeest voor de Grand Prix van Las Vegas, met spannende activiteiten en events voor de fans waaronder een live autorace op de Las Vegas Strip met coureurs van F1-teams Oracle Red Bull Racing en Mercedes-AMG Petronas

- Heineken® Silver, een van de nieuwe producten van het bedrijf waar het meest naar uitgekeken werd, komt begin 2023 naar de VS

- Heineken® promoot verantwoord drinken met behulp van spraakmakende partnerships in de autosport sinds de toetreding tot de F1® in 2016

AMSTERDAM, 4 november 2022 /PRNewswire/ -- De F1®-race waar wereldwijd het meest naar wordt uitgekeken, de clash in Las Vegas volgend jaar, is vandaag officieel aangekondigd als de FORMULA 1 HEINEKEN® SILVER LAS VEGAS GRAND PRIX 2023. Dit evenement wordt de eerste F1®-race op zaterdag ooit, en vindt 's nachts plaats op een episch stratencircuit, op 18 november 2023.

Als wereldwijde partner van Formule 1® heeft Heineken® een rijke geschiedenis in het vieren en versterken van enkele van de grootste momenten in de sport wereldwijd. Deze combinatie van F1®, Las Vegas en Heineken® is de perfecte drie-eenheid voor entertainment van wereldklasse en uitzonderlijke fan-ervaringen.

Maggie Timoney, CEO van HEINEKEN® USA, zei: "De Heineken® Silver Las Vegas Grand Prix is het perfecte hoogtepunt van onze succesvolle wereldwijde samenwerking met F1®, die baanbrekende evenementen heeft gebracht op de circuits van Austin en Miami in de VS. We zijn verheugd dat we de langverwachte F1®-race kunnen koppelen aan onze langverwachte innovatie - Heineken® Silver.

"Volgend jaar wordt een buitengewoon evenement waar we graag deel van uitmaken."

De aankondiging komt de dag voor het openingsfeest van de Las Vegas Grand Prix, met een openbare fanzone met activiteiten zoals de Pit Stop Challenge, Esports Simulators, fotomomenten van auto's en trofeeën en meer, evenals een live autorace op de Las Vegas Strip met coureurs van F1-reams Oracle Red Bull Racing en Mercedes-AMG Petronas - dit alles om de countdown naar de FORMULA 1 HEINEKEN® SILVER LAS VEGAS GRAND PRIX 2023 te vieren.

Sinds Heineken® in 2016 in de autosport is gestapt, heeft het zich ingezet om de houding ten opzichte van rijden onder invloed te veranderen en in mei de campagne "When You Drive, Never Drink" opnieuw gelanceerd. Heineken® heeft altijd gepleit voor verantwoorde consumptie, en de wereldwijde samenwerking in de autosport biedt nu een effectief platform om verantwoord drinken te destigmatiseren. Bovendien heeft Heineken® toegezegd meer dan 10% van het mediabudget te investeren in de ondersteuning van deze programma's.

Dolf van den Brink, CEO en voorzitter van de Raad van Bestuur van Heineken® International, zei: "We zijn verheugd om titelpartner te zijn van de race van seizoen 2023 waar het meest naar wordt uitgekeken. Het circuit neemt de bezienswaardigheden van de iconische Las Vegas strip in zich op en belooft een uitzonderlijke fanervaring te leveren. De Formule 1 Heineken® Silver Las Vegas Grand Prix is zoveel meer dan een race, omdat Heineken® entertainment biedt in de entertainmenthoofdstad van de wereld. Het aftellen naar 18 november 2023 begint!"

Stefano Domenicali, voorzitter en CEO van FORMULA 1, zei: "We kunnen niet wachten op het spektakel tijdens de Grand Prix van Las Vegas in november volgend jaar, en de toevoeging van Heineken® als titelsponsor voor de race tilt het naar een hoger niveau. Heineken® is een groot onderdeel geworden van de F1-familie en biedt onze wereldwijde fanbase spannende en boeiende entertainmentmogelijkheden, zowel op het circuit als thuis. We zijn benieuwd wat zij zullen toevoegen aan de iconische Las Vegas Strip."

Renee Wilm, CEO van FORMULA 1 HEINEKEN® SILVER LAS VEGAS GRAND PRIX, zei: "We zijn verheugd dat we de bestaande samenwerking van de F1 met een wereldmerk als Heineken® kunnen uitbreiden. Door hun diepgaande kennis van gastvrijheid en het Formule 1-merk was het vanzelfsprekend om met hen in zee te gaan voor een ultieme fanervaring in een stad die zo bruisend en eclectisch is als Las Vegas. Samen maken we de FORMULA 1 HEINEKEN® SILVER LAS VEGAS GRAND PRIX tot het must-see sportevenement van 2023."

