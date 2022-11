HEINEKEN® ES ANUNCIADO COMO SOCIO TITULAR DE CARRERA PARA EL GRAN PREMIO DE LA FÓRMULA 1 DE LAS VEGAS 2023

- La carrera de la F1® más esperada del mundo ahora se puede anunciar como el GRAN PREMIO DE LA FÓRMULA 1 HEINEKEN® SILVER LAS VEGAS 2023

- Una combinación de F1®, Las Vegas y Heineken® es el trío perfecto para el entretenimiento en un fin de semana de carreras

- El anuncio se emite el día anterior a la Fiesta de Lanzamiento del Gran Premio de Las Vegas, con emocionantes activaciones y eventos para los fanáticos que incluyen una carrera en vivo en Las Vegas Strip con conductores de los equipos Oracle Red Bull Racing y Mercedes-AMG Petronas F1

- Heineken® Silver, una de las innovaciones más esperadas de la compañía, llegará a los Estados Unidos a principios de 2023

- Heineken® promueve el consumo responsable de bebidas alcohólicas con la ayuda de asociaciones de deportes a motor de alto perfil desde que ingresó a la F1® en 2016

ÁMSTERDAM, 6 de noviembre de 2022 /PRNewswire/ -- La carrera de la F1® más esperada del mundo, el enfrentamiento del próximo año en Las Vegas, se anunció hoy oficialmente como el GRAN PREMIO DE LA FÓRMULA 1 HEINEKEN® SILVER LAS VEGAS 2023. Este evento será la primera carrera de sábado de la F1® que se llevará a cabo por la noche en un circuito callejero épico el 18 de noviembre de 2023.

HEINEKEN® ANNOUNCED AS TITLE RACE PARTNER FOR THE FORMULA 1 LAS VEGAS GRAND PRIX 2023

Como socio global de la Fórmula 1®, Heineken® tiene una rica historia en celebrar y amplificar algunos de los momentos más grandes del deporte a nivel mundial. Esta combinación de F1®, Las Vegas y Heineken® es el trío perfecto para un entretenimiento de clase mundial y unas experiencias de fanáticos excepcionales.

Maggie Timoney, directora ejecutiva de HEINEKEN® USA, expresó: "El Gran Premio Heineken® Silver Las Vegas es la culminación perfecta de nuestra exitosa alianza global con la F1® que ha llevado eventos revolucionarios a las pistas de Austin y Miami en los Estados Unidos. Estamos muy emocionados de combinar la carrera más esperada de la F1® con nuestra más esperada innovación: Heineken® Silver.

"El del próximo año será un evento extraordinario del que estamos muy emocionados de formar parte".

El anuncio se emite el día antes de la fiesta de lanzamiento del Gran Premio de Las Vegas, con una zona pública para fanáticos con activaciones como el Pit Stop Challenge, simuladores de deportes electrónicos, oportunidades de fotografías con automóviles y trofeos, y más, además de una carrera de autos en vivo en Las Vegas Strip con conductores de los equipos Oracle Red Bull Racing y Mercedes-AMG Petronas F1, todo esto para celebrar la cuenta regresiva para el GRAN PREMIO DE LA FÓRMULA 1 HEINEKEN® SILVER LAS VEGAS 2023.

Desde su entrada a los deportes a motor en 2016, Heineken® se ha comprometido a lograr un cambio real en torno a las actitudes hacia la conducción y el consumo de bebidas, y en mayo lanzó su campaña "When You Drive, Never Drink" (Cuando manejes, nunca tomes). Heineken® siempre ha abogado por el consumo responsable, y las alianzas globales de deportes a motor ahora ofrecen una plataforma efectiva para desestigmatizar el consumo responsable. Además de esto, Heineken® se comprometió a invertir más del 10 % del presupuesto de medios para apoyar estos programas.

Dolf van den Brink, director ejecutivo y presidente de la junta ejecutiva de Heineken® International, expresó: "Nos entusiasma ser socios titulares de la carrera más esperada de la temporada 2023. La pista pasa por los puntos más representativos de la icónica franja de Las Vegas y promete ofrecer una experiencia excepcional para los fanáticos. Gracias a que Heineken® ofrecerá diversión en la capital del entretenimiento del mundo, el Gran Premio de la Fórmula 1 Heineken® Silver Las Vegas será mucho más que una carrera. ¡La cuenta regresiva inicia el 18 de noviembre de 2023!"

Stefano Domenicali, presidente y director ejecutivo de la FÓRMULA 1, mencionó: "No podemos esperar a ver el espectáculo en el Gran Premio de Las Vegas del próximo noviembre, y sumar a Heineken® como patrocinador titular de la carrera lo lleva al siguiente nivel. Heineken® se ha convertido en un componente enorme de la familia F1 al ofrecerle oportunidades de entretenimiento emocionantes y atractivas a nuestra base global de fanáticos, tanto en la pista como en casa, y no podemos esperar a ver lo que traerán a la icónica Las Vegas Strip".

Renee Wilm, directora ejecutiva del GRAN PREMIO DE LA FÓRMULA 1 HEINEKEN® LAS VEGAS, señaló: "Nos entusiasma poder ampliar la alianza existente de la F1 con una marca global de clase mundial como Heineken®. Con su profundo conocimiento en hospitalidad y en la marca Fórmula 1, asociarnos con ellos era una opción natural a fin de crear la mejor experiencia para los fanáticos en una ciudad tan vibrante y ecléctica como Las Vegas y garantizar que el GRAN PREMIO DE LA FÓRMULA 1 HEINEKEN® SILVER LAS VEGAS sea el evento deportivo imprescindible de 2023".

