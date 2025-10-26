ISO-Unterausschuss für Häfen und Terminals hält erste Plenarsitzung im Hauptsitz von ZPMC ab

SHANGHAI, 26. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Am 21. Oktober 2025 wurde die erste Plenarsitzung des Unterausschusses für Häfen und Terminals (ISO/TC 8/SC 27) des Technischen Komitees für Schiffe und Meerestechnik der Internationalen Organisation für Normung (ISO) in der Zentrale von Shanghai Zhenhua Heavy Industries (ZPMC) eröffnet.

An der Sitzung nahmen mehr als 150 Teilnehmer teil, darunter Delegierte aus 15 Mitgliedsländern – darunter China, Frankreich, Deutschland, Japan, Russland, Südkorea und die Vereinigten Staaten – sowie Vertreter von fünf internationalen Hafen- und Terminalorganisationen und eingeladene Experten, Wissenschaftler und Branchenführer aus aller Welt.

Die dreitägige Veranstaltung umfasste Arbeitssitzungen vom 22. bis 23. Oktober, in denen die Teilnehmer Berichte des Unterausschussvorsitzenden und des Sekretariats hörten, den Arbeitsbereich und den Strategieplan des Unterausschusses überprüften und sechs vorgeschlagene internationale Standardprojekte diskutierten, darunter die Terminologie für Häfen und Terminals. Auf der Tagesordnung standen außerdem Besuche der Changxing-Werft von ZPMC und des automatisierten Containerterminals der Phase IV im Tiefwasserhafen Yangshan in Shanghai zum technischen Austausch.

ISO/TC 8/SC 27 wurde von China vorgeschlagen und Anfang 2025 offiziell gegründet. Es ist der erste technische Unterausschuss der ISO, der sich mit der Normung in Häfen und Terminals befasst. Derzeit gehören ihm 24 teilnehmende und 24 beobachtende Mitgliedsländer an.

Als federführende Organisation von ISO/TC 8/SC 27 hat ZPMC in den letzten Jahren durch die Weitergabe chinesischer technologischer Ansätze zur Gestaltung globaler Hafen- und Schifffahrtsstandards beigetragen und eine aktive Rolle dabei gespielt, chinesischen Standards zu einer breiteren internationalen Anerkennung zu verhelfen. Bis heute hat das Unternehmen die Entwicklung von acht internationalen Normen im Kranbereich geleitet oder daran mitgewirkt und damit zu Verbesserungen der globalen Hafeneffizienz, des technologischen Fortschritts und der nachhaltigen Entwicklung beigetragen.