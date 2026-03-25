Jackery startet Vorverkauf für smarte Heimspeicher-Serie mit Rabatten: SolarVault 3 Pro ab 699 Euro plus geschenkte Accessoires

Düsseldorf, Germany, 25. März 2026 /PRNewswire/ -- Jackery startet heute den offiziellen Vorverkauf seiner SolarVault 3 Serie, einer neuen Generation modularer Heimspeichersysteme mit bis zu 4.000 Watt PV-Eingang, Speicherkapazität von 2,52 bis 15,12 kWh, AC-Kopplung und KI-gestütztem Energiemanagement. Die Produktfamilie deckt unterschiedliche Anwendungsszenarien ab – vom 800-W-Steckersolarbetrieb bis zum intelligenten Energiespeicher für größere PV-Anlagen.

Jackery SolarVault 3 Pro Jackery - Sustainable Power for Your Life

SolarVault 3 Pro: All-In-One-Balkonkraftwerk als smarter Energiemanager mit LiFePO4-Speicher

Das Basismodell SolarVault 3 Pro mit integriertem Wechselrichter und einer UVP von 999 Euro ist ab heute im Rahmen der Early-Bird-Aktion bis zum 8. April 2026 für nur 699 Euro im Jackery Onlineshop bestellbar. Wer gleich ein Bundle mit zwei bifazialen 450-W-Solarpanels als vollständiges Balkonkraftwerk mit LiFePO4-Speicher ins Auge fasst, spart in diesem Zeitraum mit nur 849 Euro rund 47 % gegenüber dem regulären Preis von 1.598 Euro. Das System bietet bis zu 4.000 Watt PV-Eingangsleistung und arbeitet mit vier unabhängigen MPPT-Trackern, um Solarerträge auch bei unterschiedlichen Modulausrichtungen effizient zu nutzen. Die Basiskapazität von 2,52 kWh lässt sich mit zusätzlichen Batterypacks auf bis zu 15,12 kWh erweitern. Als steckerfertiges All-in-One-System liefert der SolarVault 3 Pro eine Netzausgangsleistung von 1.200 Watt, die in Deutschland auf 800 Watt begrenzt werden kann. Auch eine AC-Kopplung mit 1.200 Watt wird geboten.

SolarVault 3 Pro Max: Leistungsstarkes, KI-gestütztes Solarsystem für maximalen Eigenverbrauch

Der SolarVault 3 Pro Max basiert auf demselben kaskadierbaren Systemansatz mit 4 MPPT-Eingängen, richtet sich aber mit einer Ausgangsleistung von bis zu 2.500 Watt bei gleicher maximaler PV-Eingangsleistung an Nutzerinnen und Nutzer mit höherem Energiebedarf. Dabei kann auch die Basiseinheit dieses Modells mit 2,52 kWh Speicherkapazität um bis zu 5 zusätzliche Batterypacks nach Bedarf flexibel erweitert werden. Der Bypass-Betrieb mit bis zu 3.680 Watt erlaubt zudem die direkte Durchleitung von Netzstrom an angeschlossene Geräte, sodass auch leistungsintensive Verbraucher ohne Speicherüberlastung betrieben werden können. Im Pre-Sale ist der SolarVault 3 Pro Max 300 Euro günstiger und für nur 899 Euro vorbestellbar – statt zur UVP von 1.199 Euro.

SolarVault 3 Pro Max AC: Smartes Nachrüstsystem mit maximaler Flexibilität

Der SolarVault 3 Pro Max AC ist darüber hinaus für Einsatzszenarien ausgelegt, in denen bestehende PV-Anlagen unkompliziert nachgerüstet oder erweitert werden sollen. Als reine, ebenfalls kaskadierbare Speicherlösung ohne eigenen PV-Eingang bietet er bis zu 2.500 Watt Ausgangsleistung und kostet im Vorverkauf nur 799 Euro (statt 1.099 Euro UVP).

KI-gestütztes Energiemanagement, hohe Sicherheit und einfache Bedienung

Allen Modellen der SolarVault 3 Serie gemeinsam ist ein KI-basiertes Energiemanagement, das Solarertrag, Verbrauch, Batteriezustand und Strompreise in Echtzeit analysiert und automatisch die wirtschaftlichste Betriebsstrategie wählt. Durch die Integration dynamischer Stromtarife – etwa über Plattformen wie Nord Pool oder Tibber – lädt das System gezielt in Niedrigpreisphasen und entlädt bei hohen Tarifen.

Ausgelegt für einen Betriebstemperaturbereich von –20 °C bis 55 °C und mit IP65-Zertifizierung ausgestattet, sorgen mehr als 100 Schutzmechanismen – darunter Temperaturüberwachung und ein Aerosol-Feuerlöschsystem – für hohe Betriebssicherheit.

Die reduzierten Early-Bird-Preise gelten bei Vorbestellung über den offiziellen Jackery Onlineshop im Zeitraum vom 25. März bis einschließlich 8. April. Vorangegangene SolarVault 3-Aktionsgutscheine werden angerechnet. Zusätzlich gibt es weitere Vorteile, etwa kostenloses Zubehör abhängig vom Einkaufswert. Der Markt- und Versandstart erfolgt am 9. April 2026.

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