Jackery start pre-orders voor SolarVault 3-serie thuisbatterijen in Nederland

AMSTERDAM, 25 maart 2026 /PRNewswire/ -- Jackery opent vandaag de pre-orders voor zijn SolarVault 3-serie in Nederland, een nieuwe generatie plug-and-play thuisbatterijen met tot 4.000 W PV-ingang, een capaciteit van 2,52–15,12 kWh, AC-koppeling en AI-gestuurd energiebeheer.

Jackery SolarVault 3 Pro Jackery - Sustainable Power for Your Life

SolarVault 3 Pro: alles-in-één balkonzonne-energiesysteem met LiFePO₄-opslag

De instapversie SolarVault 3 Pro, met geïntegreerde omvormer (adviesprijs €1.149), is tot en met 8 april 2026 beschikbaar voor pre-order voor €849 via de officiële Jackery Nederland webshop. Het systeem ondersteunt tot 4.000 W PV-ingang en maakt gebruik van vier MPPT-trackers om de zonneopbrengst bij verschillende paneeloriëntaties te optimaliseren. De basiscapaciteit van 2,52 kWh is uitbreidbaar tot 15,12 kWh met extra batterijmodules. Als plug-and-play alles-in-één oplossing levert de SolarVault 3 Pro een netoutput van 1.200 W en ondersteunt hij AC-koppeling tot 1.200 W.

SolarVault 3 Pro Max: AI-gestuurd systeem voor hogere energiebehoefte

De SolarVault 3 Pro Max bouwt voort op dezelfde schaalbare architectuur met vier MPPT-ingangen, maar biedt een hoger vermogen voor huishoudens met een grotere energiebehoefte. Met dezelfde maximale PV-ingang levert het systeem tot 2.500 W output. De basiseenheid start met een opslagcapaciteit van 2,52 kWh en kan worden uitgebreid met maximaal vijf extra batterijmodules.

De bypass-modus maakt directe netstroomdoorgifte naar aangesloten apparaten mogelijk tot 3.680 W, waardoor krachtige apparaten kunnen werken zonder extra belasting van de batterij. Tijdens de pre-sale is de SolarVault 3 Pro Max verkrijgbaar voor €1.089 in plaats van de adviesprijs van €1.389.

SolarVault 3 Pro Max AC: flexibele retrofit-opslagoplossing

De SolarVault 3 Pro Max AC is ontworpen voor het upgraden of uitbreiden van bestaande PV-systemen. Als schaalbare opslagoplossing zonder geïntegreerde PV-ingang levert het systeem tot 2.500 W output en is het tijdens de pre-orderfase beschikbaar voor €969 (adviesprijs €1.269). Met het afschaffen van de salderingsregeling in Nederland per 2027 zullen oplossingen zoals deze een belangrijke rol spelen bij het maximaliseren van eigen verbruik en het behoud van kostenefficiëntie.

AI-gestuurd energiebeheer, veiligheid en gebruiksgemak

Alle SolarVault 3-modellen beschikken over AI-gestuurd energiebeheer dat zonneopwekking, verbruik, batterijstatus en elektriciteitsprijzen in realtime analyseert om de systeemprestaties te optimaliseren. Integratie met dynamische energietarieven—zoals via platforms als Nord Pool of Tibber—maakt het mogelijk om te laden bij lage prijzen en te ontladen wanneer de prijzen hoger zijn.

Het systeem is ontworpen voor gebruik bij temperaturen van –20 °C tot 55 °C en heeft een IP65-classificatie. Daarnaast beschikt het over meer dan 100 veiligheidsmechanismen, waaronder temperatuurmonitoring en een aerosol-gebaseerd brandblussysteem.

De Early Bird-prijs geldt voor pre-orders via de officiële Jackery webshop van 25 maart tot en met 8 april. Afhankelijk van de bestelwaarde kunnen gratis accessoires worden meegeleverd. De producten zijn beschikbaar en worden verzonden vanaf 9 april 2026.

Mediavragen: Jiatong Li, [email protected], +4915223970329

