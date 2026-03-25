Jackery ouvre les précommandes de la série de systèmes de stockage d'énergie domestique SolarVault 3

LYON, France, 25 mars 2026 /PRNewswire/ -- Jackery ouvre aujourd'hui les précommandes de sa série SolarVault 3 en France, une nouvelle génération de batteries domestiques plug-and-play, offrant jusqu'à 4 000 W d'entrée photovoltaïque, une capacité de 2,52 à 15,12 kWh, une compatibilité AC (couplage AC) et une gestion intelligente de l'énergie basée sur l'IA.

Jackery SolarVault 3 Pro Jackery - Sustainable Power for Your Life

SolarVault 3 Pro : système solaire de balcon tout-en-un avec stockage LiFePO₄

Le modèle d'entrée de gamme SolarVault 3 Pro, équipé d'un onduleur intégré (prix public conseillé : 1 139 €), est disponible en précommande au prix de 839 € jusqu'au 8 avril 2026 via la boutique en ligne officielle Jackery France. Le système prend en charge jusqu'à 4 000 W d'entrée PV et intègre quatre trackers MPPT afin d'optimiser la production solaire selon différentes orientations de panneaux. Sa capacité de base de 2,52 kWh peut être étendue jusqu'à 15,12 kWh grâce à des batteries supplémentaires. En tant que solution tout-en-un plug-and-play, le SolarVault 3 Pro fournit une puissance de sortie réseau de 1 200 W et prend en charge le couplage AC jusqu'à 1 200 W.

SolarVault 3 Pro Max : système piloté par IA pour des besoins énergétiques plus élevés

Le SolarVault 3 Pro Max repose sur la même architecture modulaire avec quatre entrées MPPT, tout en offrant une puissance supérieure pour les foyers ayant une demande énergétique plus importante. Avec la même entrée PV maximale, le système délivre jusqu'à 2 500 W de puissance. L'unité de base commence avec une capacité de stockage de 2,52 kWh et peut être étendue avec jusqu'à cinq batteries supplémentaires. Le mode bypass permet un passage direct de l'électricité du réseau vers les appareils connectés jusqu'à 3 680 W, permettant ainsi de faire fonctionner des appareils à forte puissance sans solliciter la batterie. Pendant la période de prévente, le SolarVault 3 Pro Max est proposé au prix de 1 079 €, contre un prix public conseillé de 1 379 €.

SolarVault 3 Pro Max AC : solution de stockage flexible pour la rénovation (retrofit)

Le SolarVault 3 Pro Max AC est conçu pour moderniser ou étendre des installations photovoltaïques existantes. En tant que solution de stockage évolutive sans entrée PV intégrée, il délivre jusqu'à 2 500 W de puissance et est proposé au prix de 959 € en précommande (prix public conseillé : 1 259 €).

Gestion intelligente de l'énergie, sécurité et simplicité d'utilisation

Tous les modèles SolarVault 3 intègrent une gestion intelligente de l'énergie basée sur l'IA, qui analyse en temps réel la production solaire, la consommation, l'état de la batterie et les prix de l'électricité afin d'optimiser les performances du système. L'intégration avec des tarifs d'électricité dynamiques — notamment via des plateformes telles que Nord Pool ou Tibber — permet de charger lorsque les prix sont bas et de décharger lorsque les prix augmentent.

Conçu pour fonctionner dans une plage de températures allant de –20 °C à 55 °C et certifié IP65, le système intègre plus de 100 mécanismes de sécurité, dont la surveillance de la température et un système d'extinction d'incendie par aérosol.

L'offre Early Bird s'applique aux précommandes effectuées via la boutique en ligne officielle Jackery du 25 mars au 8 avril. Des accessoires offerts peuvent être inclus en fonction du montant d'achat. La disponibilité sur le marché et les expéditions débuteront le 9 avril 2026.

Demandes des médias: Jiatong Li, [email protected], +4915223970329

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