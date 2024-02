KICKSTARTER: MIT "THE BEEM" VON MUDO LABS DIE STIMMUNG STEUERN

Das Gerät im Taschenformat kann die Stimmung durch Akupressur und Aromatherapie verbessern

SINGAPUR, 27. Februar 2024 /PRNewswire/ -- Hier ist ein Realitätscheck: Das Stressniveau am Arbeitsplatz hat einen historischen Höchststand erreicht. Laut dem Global Workplace 2021 Report geben 43 Prozent der Befragten in über 100 Ländern an, Stress erlebt zu haben.

Diese Zahlen sind besorgniserregend, und obwohl es unzählige Methoden zur Bewältigung unserer Stimmungen gibt (z. B. Sport, Meditation, Yoga), erlauben uns nur wenige, unseren Gefühlen unterwegs Raum zu geben.

The Beem employs two ancient principles in one sleek device: acupressure and aromachology

Hier kommt The Beem ins Spiel, ein innovatives Gerät des in Singapur ansässigen Start-ups Mudo Labs. Es hilft, die Stimmung durch eine Kombination aus Akupressur, Aromatherapie und Atemkontrolle zu steuern. Betrachten Sie es als Ihren Stimmungs-Maestro im Taschenformat, der uraltes Wellness-Wissen mit cooler Technologie verbindet – und das alles auf wissenschaftlicher Basis.

Das Gerät ist perfekt für alle, die mit etwas mehr Lebensfreude durchs Leben gehen wollen. Sechs austauschbare Patronen fördern bestimmte Stimmungen. Das Gerät wurde im September 2023 in Singapur unter großem Beifall der Kritiker auf den Markt gebracht und wurde gerade über Kickstarter weltweit verbreitet. Hier erfahren Sie, wie Sie Ihre Stimmung in den Griff bekommen können.

ALLES DREHT SICH UM DIE ATMUNG

Das raffinierte kleine Gerät ermutigt Sie, innezuhalten und (buchstäblich) durchzuatmen. The Beem funktioniert, indem Sie das Gerät gegen die Oberlippenwöbung drücken und tief einatmen, um die stimmungsaufhellenden ätherischen Öle einzuatmen, die in austauschbaren Patronen enthalten sind. Dabei werden die Vorteile der Aromatherapie – der Wissenschaft der Düfte – mit der traditionellen Wellness-Praxis der Akupressur kombiniert, um Sie zu veranlassen, sich einen Moment Zeit zu nehmen und Ihre Emotionen auszugleichen.

WISSENSCHAFTLICHE GRUNDLAGEN

The Beem ist das Produkt umfassender wissenschaftlicher Forschung und Zusammenarbeit. Es wurde über 10 Jahre hinweg in Zusammenarbeit mit einem Team von Wissenschaftlern, Psychologen und Industriedesignern entwickelt. Die Prototypen wurden von Fokusgruppen getestet. Das Ergebnis ist ein wissenschaftlich fundiertes Gerät mit sorgfältig formulierten Duftmischungen aus natürlichen Pflanzenstoffen.

KLEIN UND TRAGBAR

Egal, ob Sie im Büro oder unterwegs sind: The Beem ist der perfekte Begleiter für einen schnellen mentalen Reset. Dank seiner diskreten Größe ist er ein unauffälliger, aber wirkungsvoller Bestandteil Ihrer täglichen Routine. Diese Mobilität bedeutet, dass Entspannung und Stimmungsregulierung nicht auf das eigene Zuhause beschränkt bleiben müssen, sondern sich nahtlos in den Alltag integrieren lassen, wo und wann immer sie benötigt werden.

VIELSEITIG

The Beem von Mudo Labs ist ziemlich raffiniert, denn Sie können je nach Stimmung sechs Duftpatronen verwenden. Jedes dieser Produkte enthält natürliche ätherische Öle aus verantwortungsvollen Quellen, die aus Pflanzen wie Moringa und Damiana gewonnen werden, so dass Sie Ihre Stimmung individuell steuern können.

