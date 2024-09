Machen Sie sich bereit für Thailands bahnbrechende internationale Messe für Design, Lifestyle und Mode! Die „STYLE Bangkok 2025" bringt die besten thailändischen und internationalen Designer zusammen und bietet grenzenlose, einzigartige Bangkok-Erlebnisse.

Merken Sie sich den Termin vor! 2-6 April, 2025 im QSNCC, Bangkok, Thailand

BANGKOK, 13. September 2024 /PRNewswire/ -- Die brandneue internationale Messe STYLE Bangkok 2025 wird das ultimative Ziel für die vielfältigste Design-, Lifestyle- und Modeveranstaltung ihrer Art sein, die jemals in Thailand stattgefunden hat! Mehr als 25.000 Besucher aus aller Welt werden erwartet, um in eine Welt der Kreativität, Vielfalt, Nachhaltigkeit und Erlebnisse einzutauchen, wenn sich mehr als 500 Top-Designer, Lifestyle- und Modeschöpfer und -produzenten zu dieser Veranstaltung zusammenfinden. Die Besucher können eine faszinierende Auswahl an Kategorien erkunden, darunter Möbel, Wohnkultur, Mode, Haushaltswaren, Wellness, Geschenke und Spielwaren, die alle endlose Möglichkeiten für STYLE-Entdeckungen bieten.

Informieren Sie sich über die neuesten Designtrends von Branchenführern und knüpfen Sie Kontakte zu über 500 STYLE-Machern und -Produzenten aus Thailand und anderen Ländern. Alle wurden aufgrund ihres einzigartigen und vielfältigen Designs und ihrer bahnbrechenden Innovationen ausgewählt. Zu den Höhepunkten der internationalen Fachmesse gehören:

Kreativität: Entdecken Sie grenzenlos einzigartige Geschichten und Designs.

Vielfältigkeit: Das Angebot reicht von klassischen bis hin zu aufstrebenden Marken, von traditionell einzigartiger Handwerkskunst bis hin zu futuristischen Designs, die Vielfalt und Inklusion fördern.

Nachhaltigkeit: Entdecken Sie inspirierende Design- und Lifestyle-Innovationen, die darauf ausgerichtet sind, die Auswirkungen zu minimieren und eine bessere Gesellschaft, eine widerstandsfähigere lokale Wirtschaft und einen gesünderen Planeten zu schaffen.

Jeder Hersteller auf der internationalen Messe ist bestrebt, freundliche, umfassende Lösungen und einzigartige Erfahrungen zu bieten. Dazu gehören exklusive STYLE-Kooperationen, experimentelle Produkttests, „The Making of"-Showcases und Mini-Workshops, die allesamt darauf ausgelegt sind, die Reise der Besucher zu verbessern und sicherzustellen, dass jeder Aspekt ihrer STYLE-Suche abgedeckt ist!

STYLE Bangkok 2025 macht jeden Bangkok-Besuch zu einem Abenteuer. Besucher können das brandneue Ökosystem von STYLE Bangkok entdecken, das die pulsierende Reise- und Unterhaltungsszene der Stadt nahtlos integriert, den ersten thailändischen STYLE Networking-Empfang erleben, der die Konnektivität mit einem Hauch von thailändischer Erfahrung verbessert, oder die STYLE Kooperationen mit lokalen Marken erkunden. Die Veranstaltung wurde entwickelt, um Stilentdeckungen zu erweitern und die Reise eines jeden Besuchers zu bereichern!

Tauchen Sie ein in das vielfältige und grenzenlose Erlebnis der STYLE Bangkok 2025, die vom 2. bis 6. April 2025 im Queen Sirikit National Convention Center (QSNCC), Ebene G, Halle 1 bis 4 stattfindet.

Weitere Informationen zu finden Sie unter www.stylebangkokfair.com

Powered by the Department of International Trade Promotion (DITP), Ministry of Commerce and Board of Trade of Thailand (BOT).

