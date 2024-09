Préparez-vous à participer au salon international du design, du style de vie et de la mode qui va changer la donne en Thaïlande ! « STYLE Bangkok 2025 » réunit les meilleurs créateurs thaïlandais et internationaux, offrant des expériences uniques et illimitées à Bangkok.

Retenez la date ! 2-6 avril, 2025 à QSNCC, Bangkok, Thaïlande

BANGKOK, 13 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Le tout nouveau salon international STYLE Bangkok 2025 sera la destination ultime en tant qu'événement de design, de style de vie et de mode le plus diversifié de son genre jamais organisé en Thaïlande ! Plus de 25 000 visiteurs du monde entier sont attendus pour se plonger dans un monde de créativité, de diversité, de durabilité et d'expériences, alors que plus de 500 créateurs et producteurs de premier plan dans les domaines du design, du style de vie et de la mode se réuniront pour l'événement. Les visiteurs peuvent explorer un éventail captivant de catégories, dont le mobilier, la décoration, la mode, les articles ménagers, le bien-être, les cadeaux et les jouets, chacune offrant des possibilités infinies de découvertes STYLE.

image STYLE_Bangkok STYLE_Bangkok

Les leaders du secteur vous informeront des dernières tendances en matière de design et vous pourrez rencontrer plus de 500 créateurs et producteurs de STYLE de Thaïlande et d'ailleurs. Tous ont été sélectionnés pour leur design unique et varié et leurs innovations de pointe. Les points forts de la foire internationale sont les suivants

Créativité : Explorez une infinité d'histoires et de modèles uniques.

La diversité : Découvrez une gamme d'offres allant des marques classiques aux marques émergentes, un artisanat traditionnel unique et des designs futuristes qui embrassent la diversité et l'inclusivité.

Durabilité : Découvrez des innovations inspirantes en matière de design et de mode de vie, conçues pour minimiser l'impact et créer une société meilleure, une économie locale plus résiliente et une planète plus saine.

Chaque créateur présent au salon international s'engage à fournir des solutions conviviales et complètes ainsi que des expériences uniques. Cela inclut des collaborations STYLE exclusives, des essais de produits expérientiels, des vitrines « making of » et des mini-ateliers, tous conçus pour élever le parcours du visiteur et s'assurer que tous les aspects de sa recherche STYLE sont couverts !

STYLE Bangkok 2025 fera de chaque visite à Bangkok une aventure. Les visiteurs peuvent découvrir le tout nouvel écosystème de STYLE Bangkok qui intègre de manière transparente les scènes dynamiques de voyage et de divertissement de la ville, faire l'expérience de la toute première réception thaïlandaise STYLE de réseautage conçue pour améliorer la connectivité avec une touche d'expérience thaïlandaise , ou explorer STYLE les collaborations avec les marques locales . L'événement est conçu pour élargir les découvertes de style et élever le niveau de chaque visiteur !

Plongez dans l'expérience diversifiée et illimitée de STYLE Bangkok 2025, du 2 au 6 avril 2025, au Queen Sirikit National Convention Center (QSNCC), niveau G, halls 1 à 4.

Pour plus d'informations , visitez www.stylebangkokfair.com

Réalisé par le Department of International Trade Promotion (DITP), Ministry of Commerce and Board of Trade of Thailand (BOT).

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2500075/image.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2500076/STYLE_Bangkok.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2500077/STYLE_Bangkok.jpg