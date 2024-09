Sambut pameran internasional di Thailand yang penuh terobosan, menampilkan dunia desain, gaya hidup, dan fesyen! "STYLE Bangkok 2025" menghadirkan kreator terbaik di Thailand dan dunia, menawarkan pengalaman unik di Bangkok

Anda juga bisa menemukan tren-tren desain terkini dari pemimpin industri, serta berinteraksi dengan sekitar 500 kreator dan produsen STYLE dari Thailand dan wilayah lain. Seluruh kreator dan produsen ini mempersembahkan desain unik dan beraneka ragam, serta inovasi modern. Berikut sekilas informasi tentang pameran internasional ini:

Creativity : Mengeksplorasi berbagai kisah dan desain.

: Mengeksplorasi berbagai kisah dan desain. Diversity : Menggali berbagai jenis produk dari merek-merek legendaris hingga baru, teknik kriya tradisional, serta desain futuristis yang memadukan keberagaman dan inklusi.

: Menggali berbagai jenis produk dari merek-merek legendaris hingga baru, teknik kriya tradisional, serta desain futuristis yang memadukan keberagaman dan inklusi. Sustainability: Menemukan inovasi desain dan gaya hidup yang inspiratif, dirancang khusus untuk mengurangi dampak lingkungan hidup, menciptakan masyarakat yang lebih baik, ekonomi lokal yang berdaya tahan, serta bumi yang lebih sehat.

Setiap kreator di pameran internasional ini berkomitmen menghadirkan solusi lengkap yang ramah lingkungan, serta pengalaman inovatif. Salah satunya, kolaborasi eksklusif STYLE, demo produk menarik, sesi "the making of", serta mini-workshop. Seluruh program ini segera meningkatkan pengalaman pengunjung, serta menjamin setiap bidang tampil dengan baik di SYTLE!

STYLE Bangkok 2025 siap membuat kunjungan Anda di Bangkok menjadi pengalaman berkesan. Pengunjung dapat menemukan ekosistem STYLE Bangkok terbaru yang mengintegrasikan destinasi wisata dan hiburan Bangkok. Anda juga bisa mengikuti sesi perdana "Thai STYLE networking reception" yang mendukung koneksi dengan sentuhan keramahtamahan khas Thailand, serta menjajaki kolaborasi STYLE bersama merek-merek lokal. Ajang ini akan memperluas khazanah Anda di dunia mode, serta meningkatkan pengalaman pengunjung pameran!

Anda dapat menemukan beragam pengalaman menarik di STYLE Bangkok 2025 pada 2-6 April 2025 di Queen Sirikit National Convention Center (QSNCC), Level G, Hall 1-4.

Informasi lebih lanjut: www.stylebangkokfair.com

Didukung oleh Department of International Trade Promotion (DITP), Ministry of Commerce and Board of Trade of Thailand (BOT).

