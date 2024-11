MediaGo gewinnt die 2024 Global Tech Awards in der Kategorie AdTech

MediaGo erhielt viel Lob vom Global Tech Award für seinen Max CV Gebotsmodus

SAN FRANCISCO, 29. Oktober 2024 /PRNewswire/ – MediaGo, eine intelligente, auf Deep-Learning-Algorithmen basierende Werbeplattform, wurde zum Gewinner der 2024 Global Tech Awards in der Kategorie Advertising Technology ernannt.

Die Global Tech Awards sind eine prestigeträchtige Plattform, die das Beste in der Technologie auszeichnet und feiert. Mit dem Schwerpunkt auf Innovation, Kreativität und Exzellenz zielen die Global Tech Awards darauf ab, die außergewöhnlichsten Technologielösungen und -dienstleistungen aus aller Welt zu ermitteln und auszuzeichnen.

MediaGo verändert die Werbetechnologielandschaft mit seiner Deep-Learning-Plattform und bietet Unternehmen aller Größen weltweit einen erheblichen Mehrwert.

Die Schlüsseltechnologie, die MediaGo zu dieser Auszeichnung verhalf, war das im Juli eingeführte Gebotsmodell Max Conversion (Max CV). MediaGo's Max CV Gebotsmodus verwendet ein tiefes neuronales Netzwerk mit über einer Milliarde Parameter, um Werbetreibenden zu helfen, einen höheren ROI zu erzielen. Er analysiert die Interaktionen von Nutzern mit Anzeigen in Echtzeit, identifiziert Signale in Bezug auf Anzeigenkonversionen und gleicht sie mit Anzeigen- und Produktmerkmalen ab, um ein präzises Targeting zu ermöglichen.

Um die Kosten effektiv zu kontrollieren und gleichzeitig eine maximale Anzahl an Konversionen zu erreichen, hat MediaGo die Zielkosten pro Aktion (TCPA) als sekundäre Beschränkung für jedes Gebot in den Max CV Gebotsmodus eingeführt. Damit wird sichergestellt, dass Werbekampagnen eine größere Anzahl an Konversionen erreichen können, während die Kosten stabil bleiben.

Die Jury gab MediaGo gute Noten, einschließlich: „MediaGo's Max CV Gebotsmodus ist eine robuste und innovative Lösung, die signifikante Verbesserungen im ROAS zeigt. (MediaGo) hat auch eine beeindruckende Liste von Verlagspartnern und Kunden, die das bestätigen."

„Wir fühlen uns sehr geehrt, die Anerkennung der Global Tech Awards für MediaGo zu erhalten, und werden noch entschlossener in Innovationen in der Werbetechnologie investieren", sagte Gino Aynaga, America's Regional Business Development Director von MediaGo. „Wir glauben, dass MediaGo durch die beharrliche Erforschung der Deep-Learning-Technologie Werbetreibenden einfachere und effektivere Lösungen anbieten kann, die Werbetreibenden jeder Größe helfen, sich einen Vorteil im harten Wettbewerb zu verschaffen."

Informationen zu MediaGo

MediaGo ist eine intelligente Werbeplattform. Auf der Grundlage von Deep-Learning-Algorithmen unterstützt MediaGo Unternehmen aller Größenordnungen und schafft so einen messbaren Mehrwert für Unternehmen. Mit 12 Betriebszentren rund um die Welt stellt MediaGo erfolgreich lokalisierte und umfassende Dienstleistungen bereit, die das Geschäftswachstum von über 10.000 Partnern steigern.

