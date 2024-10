MediaGo remporte la catégorie AdTech des 2024 Global Tech Awards

MediaGo a reçu les éloges du Global Tech Award pour son mode d'appel d'offres Max CV.

SAN FRANCISCO, 29 octobre 2024 /PRNewswire/ -- MediaGo, une plateforme publicitaire intelligente alimentée par des algorithmes d'apprentissage profond, a été nommée lauréate des 2024 Global Tech Awards (Prix mondiaux de la technologie) dans la catégorie Advertising Technology (Technologie publicitaire).

Les Global Tech Awards sont une plateforme prestigieuse qui reconnaît et célèbre le meilleur de la technologie. En mettant l'accent sur l'innovation, la créativité et l'excellence, les Global Tech Awards visent à identifier et à récompenser les solutions et services technologiques les plus remarquables dans le monde entier.

MediaGo transforme le paysage de la technologie publicitaire grâce à sa plateforme basée sur l'apprentissage profond, offrant une valeur substantielle aux entreprises de toutes tailles dans le monde entier.

La technologie clé qui a permis à MediaGo de remporter ce prix est le mode d'enchères Max Conversion (Max CV) lancé en juillet. Le mode d'enchères Max CV de MediaGo utilise un réseau neuronal profond avec plus d'un milliard de paramètres pour aider les annonceurs à obtenir un meilleur retour sur investissement. Il analyse les interactions des utilisateurs avec les publicités en temps réel, identifie les signaux liés aux conversions publicitaires et les associe aux caractéristiques des publicités et des produits pour un ciblage précis.

Pour contrôler efficacement les coûts tout en obtenant un nombre maximum de conversions, MediaGo a introduit la mesure du coût cible par action (TCPA) dans le mode d'enchère Max CV en tant que contrainte secondaire de chaque enchère, ce qui permet aux campagnes publicitaires d'obtenir un plus grand nombre de conversions tout en maintenant des coûts stables.

Les juges ont été très élogieux à propos de MediaGo, notamment : « Le mode d'enchère Max CV de MediaGo est une solution robuste et innovante qui a permis d'améliorer considérablement le ROAS (retour sur l'investissement marketing). (MediaGo) dispose également d'une liste impressionnante d'éditeurs partenaires et de clients qui la soutiennent. »

« Nous sommes très honorés de la reconnaissance des Global Tech Awards à propos de MediaGo, et nous serons encore plus déterminés à investir dans l'innovation en matière de technologie publicitaire », a déclaré Gino Aynaga, directeur du développement commercial régional de MediaGo pour l'Amérique. « Nous sommes toujours convaincus qu'en persistant à explorer la technologie d'apprentissage profond, MediaGo peut fournir aux annonceurs des solutions plus simples et plus efficaces, aidant les annonceurs de toutes tailles à prendre l'avantage dans la concurrence féroce. »

À propos de MediaGo

MediaGo est une plateforme publicitaire intelligente. Basée sur des algorithmes d'apprentissage profond, MediaGo permet aux entreprises de toutes tailles de créer une valeur tangible. Avec 12 centres opérationnels dans le monde, MediaGo a réussi à fournir des services de croissance commerciale localisés et complets à plus de 10 000 partenaires.

