Neue Studie zeigt, dass generative KI andere KI-Anwendungen in Unternehmen in den Schatten gestellt hat und eine neue Kohorte von KI-Führungskräften und Cloud-Anbietern antreibt

„Eine der auffälligsten Erkenntnisse aus unserer Studie „Trends in der KI 2024" ist die erstaunliche Geschwindigkeit des Wandels, der seit dem Erscheinen von ChatGPT 3 und der ersten Welle generativer KI-Modelle, die Anfang 2023 auf den Markt kamen, stattgefunden hat. In weniger als zwei Jahren hat die Einführung generativer KI alle anderen KI-Anwendungen in Unternehmen in den Schatten gestellt, eine neue Kohorte von KI-Führungskräften definiert und einen aufstrebenden Markt für spezialisierte KI- und GPU-Cloud-Anbieter geschaffen", sagte John Abbott, leitender Forschungsanalyst bei 451 Research, das zu S&P Global Market Intelligence gehört. „Wir sehen jetzt eine direkte Korrelation zwischen den Unternehmen mit einem höheren KI-Reifegrad und höheren Umsätzen, betrieblicher Effizienz und schnellerer Markteinführung von Produktinnovationen."1

Darüber hinaus unterstreicht der neue Bericht, dass KI zwar inzwischen in größerem Umfang in globalen Unternehmen eingesetzt wird, dass es aber nach wie vor Hindernisse für den erfolgreichen Einsatz von KI in großem Maßstab gibt. Datenarchitekturen waren ein wiederkehrendes Thema im diesjährigen Bericht. Sie definieren die erste Welle der aufstrebenden KI-Führer, während viele Unternehmen noch mit der Skalierung zu kämpfen haben. Die Verfügbarkeit von Grafikprozessoren war eine weitere häufig genannte Herausforderung, und es bestehen weiterhin regionale Unterschiede, was darauf hindeutet, dass die weltweite KI-Nachfrage den Zugang zu KI-Beschleunigern und Grafikprozessoren, die für KI-Projekte benötigt werden, übersteigt. Viele Organisationen haben erfolgreich KI-Infrastruktur-as-a-Service-Angebote von Hyperscale-Cloud-Anbietern und einen aufstrebenden Markt für neue KI- und GPU-Cloud-Märkte genutzt, um diese Angebots-Nachfrage-Lücke zu überwinden und ihre generativen KI-Initiativen voranzutreiben.

Zu den wichtigsten Erkenntnissen des Berichts „Trends in AI 2024" gehören:

KI-Anwendungen sind in Unternehmen zunehmend allgegenwärtig

33 % der Umfrageteilnehmer haben mittlerweile Unternehmensgröße erreicht, wobei KI-Projekte weit verbreitet sind und einen erheblichen Geschäftswert generieren, im Vergleich zu 28 % im Vorjahr.

Nordamerika ist führend bei der Einführung von KI in Unternehmen: 48 % der nordamerikanischen Befragten gaben an, dass KI in großem Umfang eingesetzt wird, verglichen mit APAC (26 %) und EMEA (25 %).

Produktverbesserung und betriebliche Effizienz sind die wichtigsten Investitionsfaktoren. Unternehmen nutzen KI, um die Qualität ihrer Produkte oder Dienstleistungen zu verbessern (42 %), das Umsatzwachstum zu steigern (39 %), die Produktivität ihrer Mitarbeiter (40 %) und die Effizienz ihrer IT (41 %) zu steigern und ihr Innovationstempo insgesamt zu beschleunigen (39 %).

Generative KI hat andere KI-Anwendungen schnell in den Schatten gestellt

Erstaunliche 88 % der Unternehmen befassen sich aktiv mit generativer KI, womit sie andere KI-Anwendungen wie Vorhersagemodelle (61 %), Klassifizierung (51 %), Expertensysteme (39 %) und Robotik (30 %) weit hinter sich lassen.

Der Einsatz von generativer KI explodiert: 24 % der Organisationen geben an, dass sie generative KI bereits als integrierte Funktion in ihrer gesamten Organisation einsetzen. 37 % haben generative KI in der Produktion, aber noch nicht skaliert. Nur 11 % investieren überhaupt nicht in generative KI.

Viele KI-Projekte scheitern an der Skalierung — veraltete Datenarchitekturen sind der Grund dafür

Im Durchschnitt haben Organisationen zehn KI-Projekte in der Pilotphase und 16 in der begrenzten Bereitstellung, aber nur sechs werden in großem Maßstab eingesetzt.

Die Datenqualität ist die größte Herausforderung bei der Einführung von KI-Projekten in die Produktion.

Die am häufigsten genannten technologischen Hemmnisse für KI/ML-Implementierungen sind Speicher- und Datenverwaltung (35 %) — deutlich mehr als Computing (26 %), Sicherheit (23 %) und Netzwerke (15 %). Dies ist ein Beweis dafür, dass schwache Datengrundlagen die KI-Projekte vieler Unternehmen behindern.

Die Verfügbarkeit von Grafikprozessoren ist weiterhin eingeschränkt, was die Entscheidungsfindung in Bezug auf die Infrastruktur beeinflusst

Vier von zehn Organisationen geben an, dass der Zugang zu KI-Beschleunigern bei ihren Entscheidungen zur Infrastruktur eine wichtige Rolle spielt, und 30 % nennen die Verfügbarkeit von Grafikprozessoren als eine der drei größten Herausforderungen bei der Einführung von KI-Modellen in die Produktion.

Die wichtigsten Kanäle für Unternehmen, um auf Grafikprozessoren zuzugreifen: Die Befragten nutzen für das Modelltraining Hyperscale-Public-Clouds (46 %) und – in zunehmendem Maße – GPU-Cloud-Service-Anbieter (32 %).

Bedenken über die Auswirkungen von KI auf die Umwelt bleiben bestehen, bremsen aber nicht die Einführung

Fast zwei Drittel (64 %) der Organisationen geben an, dass sie sich Sorgen über die Auswirkungen von KI-/ML-Projekten auf ihren Energieverbrauch und ihren CO2-Fußabdruck machen; 25 % geben an, dass sie sehr besorgt sind.

42 % der Unternehmen gaben an, dass sie in den letzten zwölf Monaten in energieeffiziente IT-Hardware/Systeme investiert haben, um die potenziellen Umweltauswirkungen ihrer KI-Initiativen zu berücksichtigen. Von diesen glauben 56 %, dass dies eine „hohe" oder „sehr hohe" Auswirkung hatte.

„Wie das Internet, das Smartphone und das Cloud-Computing zuvor stellt KI einen Paradigmenwechsel dar, der Wirtschaft und Gesellschaft unauslöschlich prägen wird und bereits eine neue Generation von Branchenführern und Disruptoren definiert", so Liran Zvibel, Mitbegründer und Geschäftsführer von WEKA. „Im Gegensatz zu früheren technologischen Umbrüchen vollziehen sich die Einführung und Weiterentwicklung von KI mit beispielloser Geschwindigkeit. Die Ergebnisse des Berichts „Trends in AI 2024" von S&P Global unterstreichen, dass die erste Welle von KI-Führungskräften ihren Wettbewerbsvorteil bereits ausbaut, indem sie die organisatorische und produktbezogene Innovation durch eine schnellere Markteinführung beschleunigen, was sich positiv auf ihr Geschäftsergebnis auswirkt. Diejenigen, die weniger KI-reif sind, laufen Gefahr, zurückzufallen. Um im KI-Zeitalter zu überleben und zu gedeihen, müssen Organisationen vertrauenswürdige Technologiepartner finden, die ihnen helfen, die Kluft zu überwinden und sicherzustellen, dass sie sich flexibel an alles anpassen können, was die Zukunft bringt."

Die vollständige Studie „2024 Global Trends in AI" von S&P Global Market Intelligence findesn Sie unter www.weka.io/trends-in-AI.

Forschungsmethodik

Die Ergebnisse des Berichts „2024 Global Trends in AI" von S&P Global Market Intelligence basieren auf einer Umfrage, die im zweiten Quartal 2024 unter 1.519 KI/ML-Entscheidungsträgern/Einflussnehmern in Unternehmen, Forschungseinrichtungen und KI-Anbietern, die KI-Technologien, -Produkte und -Lösungen entwickeln, durchgeführt wurde. In der Studie wurden vorrangig Befragte mit KI/ML-Projekten in Pilot- und Produktionsumgebungen in den folgenden Branchen berücksichtigt: Luft- und Raumfahrt und Verteidigung, Automobil, Energie/Öl und Gas, Finanzen, Behörden, Gesundheitswesen, Hochschulwesen, IT und Dienstleistungen, Biowissenschaften, Fertigung, Medien/Unterhaltung, Telekommunikation, Transport und Logistik sowie Versorgungsunternehmen. Der Bericht stützt sich auch auf Kontextwissen aus weiteren von S&P Global durchgeführten Untersuchungen.

1 451 Research, Teil von S&P Global Market Intelligence, Discovery Report „Global Trends in AI", August 2024

