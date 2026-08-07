Newmark übernimmt L+P Immobilienbewertung und baut damit sein Bewertungs- und Beratungsgeschäft in Europa aus

NEW YORK und MÜNCHEN, 7. August 2026 /PRNewswire/ -- Newmark Group, Inc. (Nasdaq: NMRK) („Newmark" oder das „Unternehmen"), ein führender Berater und Dienstleister im Bereich Gewerbeimmobilien für große institutionelle Investoren, globale Konzerne sowie weitere Eigentümer und Nutzer, gibt die Übernahme der L+P Immobilienbewertungs GmbH („L+P") bekannt. L+P wird künftig Teil von Newmarks Geschäftsbereich Valuation & Advisory (Bewertung und Beratung) innerhalb von Investor Solutions.

L+P wurde vor mehr als 25 Jahren gegründet und hat sich zu einem der etabliertesten Full-Service-Anbieter für Immobilienbewertung in Deutschland entwickelt. Mit mehr als 40 Beschäftigten betreut das Unternehmen institutionelle Kunden in ganz Europa. Das Unternehmen verfügt über umfassende Fachkompetenz in den Bereichen Gewerbe-, Wohn- und Spezialimmobilien und verbindet fundierte Kenntnisse der lokalen Märkte mit einem langjährigen Ruf für hochwertige Bewertungen.

„Unser Fokus lag stets auf einer unabhängigen, verlässlichen und hochwertigen Beratung im Bereich Immobilienbewertung", sagte Dr. Helge Ludwig, Gründer von L+P. „Durch den Zusammenschluss mit Newmark können wir diese Fachkompetenz mit einer internationalen Plattform und ergänzenden Technologiekompetenzen verbinden. Gemeinsam können wir unseren Kunden einen größeren Mehrwert bieten und zugleich neue Chancen für unsere Beschäftigten schaffen."

„L+P ist eine hervorragende Ergänzung für Newmark und ein weiterer wichtiger Schritt beim Ausbau unseres Geschäftsbereichs Valuation & Advisory in ganz Europa", sagte John Busi, Präsident von Newmark Valuation & Advisory. „Mit unserer vierten Übernahme im Bereich Valuation & Advisory in diesem Jahr stärken wir unsere Fähigkeit weiter, Kunden durch branchenführende Fachkompetenz, technologiegestützte Leistungen und eine wachsende internationale Plattform zu unterstützen."

„Der deutsche Markt verlangt nach Bewertungskompetenz, die fachliche Genauigkeit mit jahrzehntelanger Markterfahrung verbindet", sagte Marcus Lütgering, Leiter des Deutschlandgeschäfts bei Newmark. „Mit L+P gewinnen wir ein Team hinzu, das seit mehr als einem Vierteljahrhundert das Vertrauen von Investoren, Banken, Fondsinitiatoren sowie öffentlichen Auftraggebern genießt und für sie präzise, gerichtlich belastbare Gutachten erstellt. Gemeinsam können wir Investoren, Kreditgebern und institutionellen Kunden einen noch größeren Mehrwert bieten."

Die Übernahme knüpft an die kontinuierlichen Investitionen von Newmark in Valuation & Advisory an. Dazu zählen Catella Valuation Advisory in Frankreich, das kanadische Bewertungsgeschäft der Altus Group sowie einwert, das Anfang dieses Jahres in Deutschland Teil von Newmark wurde. Gemeinsam stärken diese Investitionen die Bewertungskompetenz von Newmark in wichtigen internationalen Märkten.

Informationen zu Newmark

Newmark Group, Inc. (Nasdaq: NMRK) ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften („Newmark") ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Gewerbeimmobilien, das jede Phase des Immobilienlebenszyklus nahtlos abdeckt. Das umfassende Dienstleistungs- und Produktangebot von Newmark ist individuell auf jeden Kunden zugeschnitten, ob Eigentümer oder Nutzer, Investor oder Gründer, Start-up oder Blue-Chip-Unternehmen. Newmark verbindet die globale Reichweite seiner Plattform mit Marktkenntnissen in etablierten sowie aufstrebenden Immobilienmärkten und bietet Kunden aus sämtlichen Bereichen der Branche erstklassige Dienstleistungen. In den zwölf Monaten bis zum 30. Juni 2026 erzielte Newmark einen Umsatz von mehr als 3,6 Milliarden US-Dollar. Zum 30. Juni 2026 waren Newmark und seine Geschäftspartner gemeinsam an mehr als 195 Standorten mit mehr als 10 000 Beschäftigten auf vier Kontinenten vertreten. Weitere Informationen finden Sie auf nmrk.com oder folgen Sie @newmark.

Erörterung zukunftsgerichteter Aussagen zu Newmark

Aussagen in diesem Dokument zu Newmark, die keine historischen Tatsachen darstellen, sind „zukunftsgerichtete Aussagen", die mit Risiken und Ungewissheiten verbunden sind, welche dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Angaben abweichen. Dazu zählen Aussagen zum Geschäft, zu den Ergebnissen, zur finanziellen Lage, zur Liquidität sowie zum Ausblick des Unternehmens, die zukunftsgerichtete Aussagen darstellen können und mit dem Risiko verbunden sind, dass die tatsächlichen Auswirkungen möglicherweise erheblich von den derzeitigen Erwartungen abweichen. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, übernimmt Newmark keine Verpflichtung zur Aktualisierung von zukunftsgerichteten Aussagen. Eine Erörterung zusätzlicher Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Angaben abweichen, finden Sie in den bei der Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen von Newmark, unter anderem in den darin dargelegten Risikofaktoren und der „Special Note on Forward-Looking Information" sowie in etwaigen Aktualisierungen dieser Risikofaktoren und der „Special Note on Forward-Looking Information" in späteren Berichten auf Formular 10-K, Formular 10-Q oder Formular 8-K.