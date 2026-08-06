Newmark acquiert L+P Immobilienbewertung et renforce ses activités d'évaluation et de conseil en Europe

NEW YORK et MUNICH, 6 août 2026 /PRNewswire/ -- Newmark Group, Inc. (Nasdaq : NMRK) (« Newmark » ou la « Société »), l'un des principaux conseillers et prestataires de services en immobilier d'entreprise auprès de grands investisseurs institutionnels, de multinationales et d'autres propriétaires et occupants, annonce l'acquisition de L+P Immobilienbewertungs GmbH (« L+P »), qui intégrera sa division Évaluation et conseil au sein du groupe Investor Solutions.

Fondée il y a plus de 25 ans, L+P est aujourd'hui l'un des cabinets d'expertise immobilière les plus réputés d'Allemagne et offre une gamme complète de prestations. La société compte une équipe de plus de 40 professionnels au service de clients institutionnels dans toute l'Europe. Le cabinet est reconnu pour son expertise dans les secteurs de l'immobilier commercial, résidentiel et spécialisé, grâce à une connaissance approfondie du marché local et une réputation de longue date en matière d'expertises immobilières de grande qualité.

« Notre priorité a toujours été de fournir des conseils en évaluation indépendants, fiables et irréprochables », a déclaré le Dr Helge Ludwig, fondateur de L+P. « Rejoindre Newmark nous permet d'associer cette expertise à une plateforme internationale et à des capacités technologiques complémentaires. Ensemble, nous pouvons offrir plus de valeur à nos clients tout en créant de nouvelles opportunités pour nos collaborateurs. »

« L+P est une acquisition exceptionnelle pour Newmark et marque une nouvelle étape importante dans l'expansion de nos activités d'évaluation et de conseil à travers l'Europe », a déclaré John Busi, président de Newmark Valuation & Advisory. « Il s'agit de notre quatrième acquisition cette année dans le domaine de l'évaluation et du conseil, ce qui renforce encore plus notre capacité à accompagner nos clients grâce à une expertise et des capacités technologiques de pointe ainsi qu'une plateforme internationale en pleine expansion. »

« Le marché allemand exige une expertise en matière d'évaluation qui allie rigueur technique et plusieurs décennies d'expérience du marché », a déclaré Marcus Lütgering, directeur national de Newmark pour l'Allemagne. « Avec L+P, nous nous dotons d'une équipe qui, depuis plus d'un quart de siècle, jouit d'une grande confiance pour fournir des expertises précises et validées par les tribunaux aux investisseurs, aux banques, aux promoteurs de fonds et aux clients du secteur public. Ensemble, nous renforçons notre capacité à offrir davantage de valeur ajoutée aux investisseurs, aux prêteurs et aux clients institutionnels. »

Cette acquisition s'inscrit dans la continuité des investissements de Newmark dans le pôle « Évaluation et conseil », notamment Catella Valuation Advisory en France, la division « Canadian Appraisals » du groupe Altus, ainsi que einwert, qui a rejoint Newmark en Allemagne au début de cette année. Ensemble, ces investissements renforcent les capacités d'évaluation de Newmark dans les principaux marchés internationaux.

À propos de Newmark

Newmark Group, Inc. (Nasdaq : NMRK), et ses filiales (ensemble, « Newmark ») est un chef de file mondial de l'immobilier commercial, qui propose une gestion intégrée de toutes les phases du cycle de vie d'un bien immobilier. La gamme complète de services et de produits de Newmark est adaptée à chaque client, qu'il s'agisse de propriétaires, d'occupants, d'investisseurs, de fondateurs, de startups ou d'entreprises de premier ordre. En combinant la portée mondiale de la plateforme à une connaissance approfondie des marchés immobiliers établis et émergents, Newmark propose un service de premier choix à ses clients couvrant l'ensemble du secteur. Au cours des douze mois clos le 30 juin 2026, Newmark a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 3,6 milliards de dollars. Au 30 juin 2026, Newmark et ses partenaires commerciaux exerçaient leurs activités depuis plus de 195 bureaux, avec plus de 10 000 professionnels répartis dans quatre continents. Pour en savoir plus, rendez-vous sur nmrk.com ou suivez @newmark.

Discussion sur les déclarations prospectives concernant Newmark

Les déclarations contenues dans le présent document concernant Newmark autres que celles portant sur des faits historiques constituent des « déclarations prospectives » qui impliquent des risques et des incertitudes, susceptibles d'entraîner une différence entre les résultats contenus dans les déclarations prospectives et les résultats réels. Il s'agit notamment de déclarations relatives aux activités, aux résultats, à la situation financière, aux liquidités et aux perspectives de l'entreprise. Ces déclarations, qui peuvent constituer des déclarations prospectives, sont soumises au risque que l'impact réel diffère, éventuellement de manière significative, de ce qui est actuellement prévu. Sauf si la loi l'exige, Newmark ne s'engage nullement à mettre à jour ses déclarations prospectives. Pour une discussion sur les autres risques et incertitudes susceptibles d'entraîner une différence entre les résultats contenus dans les déclarations prospectives et les résultats réels, prière de consulter les documents déposés par Newmark auprès de la Securities and Exchange Commission, y compris, mais sans s'y limiter, les paragraphes sur les facteurs de risque et la Note spéciale sur les informations prospectives présentés dans lesdits documents ainsi que toute mise à jour desdits facteurs de risque et de ladite Note spéciale sur les informations prospectives contenues dans les rapports ultérieurs sur formulaires 10-K, 10-Q ou 8-K.