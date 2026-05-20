Nominierungen für Precisely Agentic-Ready Data Awards ab sofort möglich

Mit den Awards werden Unternehmen gewürdigt, die sich für die Schaffung von „Agentic-Ready Data" einsetzen – Daten, auf die man sich in den Bereichen KI, Automatisierung und Analytik im gesamten Unternehmen verlassen kann

BURLINGTON, Massachusetts, 20. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Precisely , ein weltweit führender Anbieter im Bereich Datenintegrität, kündigte den Beginn seines dritten jährlichen Kunden-Award-Programms an, der Agentic-Ready Data Awards . Das Programm, das früher unter dem Namen Data Integrity Awards bekannt war, spiegelt nun die wachsende Bedeutung von Agentic-Ready Data wider – Daten von höchster Qualität, die für KI-, Automatisierungs- und Analyseinitiativen im gesamten Unternehmen integriert, verwaltet und angereichert werden. Um einen Precisely-Kunden zu nominieren, besuchen Sie https://rc.precisely.com/agentic-ready-data-awards-2026 . Die Deadline für Nominierungen ist Freitag, der 24. Juli 2026.

Die Agentic-Ready Data Awards zeichnen Unternehmen aus, die moderne Datenfundamente schaffen, um KI-, Automatisierungs- und Analyseinitiativen voranzutreiben, die messbare Geschäftsergebnisse liefern.

„Agentic AI definiert die Grenzen des Möglichen neu – allerdings nur für Unternehmen, die die Grundlagenarbeit geleistet haben, um ihre Daten vertrauenswürdig, konsistent und vollständig zu machen", so Kevin Ruane, Chief Marketing Officer bei Precisely. „Die Agentic-Ready Data Awards würdigen die Innovatoren, die verstehen, dass Durchbrüche nicht mit Modellen oder Algorithmen beginnen. Sie beginnen mit Daten, auf die man sich verlassen kann. Diese Unternehmen bereiten sich nicht nur auf die Zukunft der KI vor, sie gestalten sie."

Das Programm unterstreicht einen entscheidenden Wandel in der Branche. Mit der zunehmenden Verbreitung von KI hängt der Erfolg immer stärker von der Qualität, der Governance und der Echtzeit-Verfügbarkeit der zugrunde liegenden Daten ab. Indem Precisely die Erfolge seiner Kunden in den Vordergrund rückt, möchte das Unternehmen aufzeigen, wie Unternehmen mit Datenintegrität den vollen Wert ihrer Investitionen in KI und Analytik auszuschöpfen.

Die Agentic-Ready Data Awards zeichnen herausragende Leistungen in sieben Kategorien aus:

Agentic-Ready Data Leadership Award – Für Unternehmen, die hochwertige, integrierte, geregelte und angereicherte Daten vollständig operationalisiert haben, um unternehmensweite KI- und Analyseprozesse voranzutreiben.

– Für Unternehmen, die hochwertige, integrierte, geregelte und angereicherte Daten vollständig operationalisiert haben, um unternehmensweite KI- und Analyseprozesse voranzutreiben. Unifying Your Data Award – Für Unternehmen, die Daten unternehmensweit vernetzt haben, um eine einheitliche, durchsuchbare Ansicht zu schaffen.

– Für Unternehmen, die Daten unternehmensweit vernetzt haben, um eine einheitliche, durchsuchbare Ansicht zu schaffen. Operating in the Now Award – Für Unternehmen, die durch kontinuierlich aktualisierte Datenumgebungen eine KI-gesteuerte Entscheidungsfindung in Echtzeit ermöglichen.

– Für Unternehmen, die durch kontinuierlich aktualisierte Datenumgebungen eine KI-gesteuerte Entscheidungsfindung in Echtzeit ermöglichen. Shaping Data for Purpose Award – Für Unternehmen, die Daten in einen zweckgebundenen Vermögenswert verwandeln, der messbaren geschäftlichen Nutzen liefert.

– Für Unternehmen, die Daten in einen zweckgebundenen Vermögenswert verwandeln, der messbaren geschäftlichen Nutzen liefert. Gaining an Enrichment Edge Award – Für Unternehmen, die ihre Daten durch externe Erkenntnisse und Datensätze von Drittanbietern anreichern, um den Kontext und die KI-Ergebnisse zu verbessern.

– Für Unternehmen, die ihre Daten durch externe Erkenntnisse und Datensätze von Drittanbietern anreichern, um den Kontext und die KI-Ergebnisse zu verbessern. Elevating Governance Award – Für Unternehmen, die herausragende Leistungen im Bereich Governance vorweisen, einschließlich Datenherkunft, Verantwortlichkeiten, Richtlinien und Compliance.

– Für Unternehmen, die herausragende Leistungen im Bereich Governance vorweisen, einschließlich Datenherkunft, Verantwortlichkeiten, Richtlinien und Compliance. Lower Cost, Higher Impact Award – Für Unternehmen, die Automatisierung und KI nutzen, um die Datenintegrität zu skalieren und gleichzeitig die Effizienz zu steigern.

Die Preisträger werden anhand ihrer nachgewiesenen Innovationskraft, ihrer wirtschaftlichen Bedeutung und ihrer Führungsrolle beim Aufbau vertrauenswürdiger Datengrundlagen für die KI-Bereitschaft ausgewählt. Zu den bisherigen Preisträgern der Precisely Data Integrity Awards zählen unter anderem BMW, DoorDash, ExxonMobil, die Navajo Addressing Authority, Transport for New South Wales und die Federal Energy Regulatory Commission. Um Ihre Nominierung noch heute einzureichen, besuchen Sie https://rc.precisely.com/agentic-ready-data-awards-2026 . Die Deadline für Einreichungen ist Freitag, der 24. Juli 2026.

Über Precisely

Als ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Datenintegrität stellt Precisely sicher, dass Ihre Daten genau, konsistent und kontextbezogen sind. Unser Portfolio, einschließlich der Precisely Data Integrity Suite, hilft Ihnen, Daten zu integrieren, die Datenqualität zu verbessern, die Datennutzung zu regeln, Standortdaten zu geokodieren und zu analysieren sowie mit ergänzenden Datensätzen anzureichern, um sichere Geschäftsentscheidungen zu treffen. Über 12.000 Unternehmen in mehr als 100 Ländern, darunter 95 der Fortune 100, vertrauen auf Software, Daten und Strategiedienstleistungen von Precisely, um KI-, Automatisierungs- und Analyseinitiativen voranzutreiben. Erfahren Sie mehr unter www.precisely.com/de .

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