Nongshim Shin Ramyun erleuchte New Yorker Times Square mit ,,KPop Demon Hunters"

Globale Kampagne feiert das US-Debüt des durch den Film inspirierten Collaboration Package

NEW YORK, 20. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Mit einer globalen Kampagne am New York Times Square feierte Nongshim den Start von Shin Ramyun in Zusammenarbeit mit dem Netflix-Hit KPop Demon Hunters. Der Times Square, der als „Kreuzung der Welt" bekannt ist und täglich mehr als 450.000 Besucher anzieht, diente als Bühne auf der Verbraucher, aus aller Welt, die Marke Shin Ramyun vor Ort probieren und durch verschiedene interaktive Aktionen in einem nahtlosen Online- und Offline-Erlebnis genießen konnten

Nongshim Shin Ramyun Advertising and On-site Event at New York Times Square (1) Nongshim Shin Ramyun Advertising and On-site Event at New York Times Square (2)

Am Tag der Kampagne enthüllte Nongshim die durch KPop Demon Hunters inspirierten Shin Ramyun durch eine riesige Digital Out-of-Home (DOOH) Plakatwand am Times Square.

Neben der digitalen Werbetafel betrieb Nongshim auch eine Reihe von Themenständen, an denen die Besucher die Marke Shin Ramyun aus erster Hand erleben konnten.

In der Food Zone konnten die Besucher Shin Toomba, , zubereitet per Instant-Nudelkocher, probieren und so einen Vorgeschmack auf Koreas ikonische „Hangang Ramyun"-Kultur genießen, begleitet von Shrimp Crackers. In der Reward Zone gab es mit KPop Demon Hunters-Figuren dekorierte Fotoboxn, während in der Event Zone attraktive Preise, darunter Shin Ramyun, über bei einer Social-Media-Follow-Aktion verlost wurden, das die Spannung online ausbaute.

Ein Vertreter von Nongshim kommentierte: „Diese Kampagne ging über einfache digitale Werbung hinaus und wurde zu einem Festival, bei dem die Verbraucher weltweit Shin Ramyun direkt probieren und genießen konnten. Vom New Yorker Times Square aus werden wir weiterhin direkt mit den Verbrauchern auf der ganzen Welt in Kontakt treten und den globalen Slogan von Shin Ramyun, 'Spicy Happiness In Noodles', aktiv verbreiten."

Seit Ende August bringt Nongshim das durch KPop Demon Hunters inspirierte Design schrittweise auf den globalen Markt, beginnend in Korea. In Amerika, einschließlich der Vereinigten Staaten, begann der Verkauf Mitte September und wird nach und nach auf weitere Länder ausgeweitet. Das Unternehmen plant außerdem, das Produkt noch in diesem Jahr in wichtigen europäischen Märkten – darunter Großbritannien, Frankreich, Deutschland, die Niederlande, die Schweiz, Italien und Tschechien – sowie in Australien und Neuseeland einzuführen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2800120/IMG_0340.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2800121/IMG_0390.jpg