Nongshim Shin Ramyun illumine Times Square à New York avec KPop Demon Hunters

La campagne mondiale célèbre le lancement aux États-Unis du produit dérivé Shin Ramyun inspiré du film.

NEW YORK, 21 octobre 2025 /PRNewswire/ -- Nongshim a mené une campagne mondiale à New York Times Square pour célébrer le lancement de Shin Ramyun en collaboration avec le film d'animation à succès de Netflix KPop Demon Hunters. Réputé pour être «le carrefour du monde» et attirant plus de 450 000 visiteurs par jour, Times Square a accueilli des curieux du monde entier qui ont pu découvrir la marque Shin Ramyun à travers une variété d'activités interactives combinant habilement expériences en ligne et hors ligne.

Nongshim Shin Ramyun Advertising and On-site Event at New York Times Square (1) Nongshim Shin Ramyun Advertising and On-site Event at New York Times Square (2)

Le jour de la campagne, Nongshim a dévoilé le Shin Ramyun, inspiré de KPop Demon Hunters, à travers un panneau d'affichage digital géant à Times Square.

En plus de cet écran publicitaire digital, Nongshim a également installé plusieurs stands thématiques afin de permettre aux visiteurs de découvrir la marque Shin Ramyun.

Dans la zone de restauration, les visiteurs ont pu déguster des Shin Toomba préparés avec un cuiseur à nouilles instantanées, Cela leur a offert un petit goût de la culture coréenne emblématique « Hangang Ramyun »,accompagné de crackers aux crevettes. Dans la zone de récompenses, des cabines photo instantanées ornées des personnages de KPop Demon Hunters étaient à disposition, tandis que la zone événementielle étai réservée aux prix, y compris des Shin Ramyun, à gagner via un événement sur les réseaux sociaux qui a amplifié l'enthousiasme en ligne.

Un représentant de Nongshim a déclaré : «Cette campagne a dépassé le simple cadre d'une promotion digitale pour devenir un véritable festival où les consommateurs du monde entier ont pu goûter et apprécier les Shin Ramyun. En commençant par Times Square à New York, nous continuerons à nous rapprocher des consommateurs du monde entier et à promouvoir activement le slogan mondial de Shin Ramyun, « Spicy Happiness In Noodles»(Le bonheur pimenté dans des nouilles).»

Parallèlement, Nongshim déploie depuis la fin août un nouvel emballage inspiré du film KPop Demon Hunters, d'abord lancé en Corée. En Amérique, notamment aux États-Unis, les ventes ont débuté à la mi-septembre, avant de s'étendre progressivement à d'autres marchés. La marque prévoit également de commercialiser ce produit en Europe d'ici la fin de l'année-au Royaume-Uni, en France, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Suisse, en Italie et en République tchèque-ainsi qu'en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2800007/IMG_0340.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2800008/IMG_0390.jpg