PolarBlue erweitert seinen Beirat um Nino Ficca, einen Pionier im Bereich skalierbarer, emissionsfreier Energie

MELBOURNE, Australien, 23. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- PolarBlue freut sich bekannt zu geben, dass der renommierte australische Energieexperte Nino Ficca als strategischer Energieberater zu uns gestoßen ist. Mit jahrzehntelanger Erfahrung und leitenden Positionen in den Bereichen Stromnetz und Infrastruktur in Australien verfügt Ficca über fundierte Kenntnisse der Möglichkeiten, die die Erfindungen von PolarBlue im Energiesektor bieten.

„Die grundlegenden Erfindungen von PolarBlue haben das Potenzial, die Art und Weise, wie die Industrie über Energie denkt, grundlegend zu verändern, wobei der Schwerpunkt auf kostengünstiger, modularer und skalierbarer Energieversorgung liegt", erklärte er in Bezug auf die Fähigkeit der Plattform, Komplexität und Vertriebskosten zu reduzieren und ungenutzte Werte im gesamten Netz freizusetzen. Seine Entscheidung, sich der Bewegung anzuschließen, ist von großer Bedeutung, da sie signalisiert, dass der Übergang zu emissionsfreier Energie nicht nur möglich, sondern auch wirtschaftlich nachhaltig ist und klare Vorteile für die Energieverbraucher mit sich bringt.

Die Produktionslinien von PolarBlue basieren auf proprietären Erfindungen und einem vertikal integrierten Geschäftsmodell und sind auf kontinuierliche Verbesserung und Verbraucherorientierung ausgelegt. Das Ziel: Saubere, emissionsfreie Energie, die nicht nur verfügbar, sondern auch wirtschaftlich überlegen ist.

Informationen zu PolarBlue

PolarBlue produziert skalierbare, containerisierte modulare Energierouter im Bereich von 3 MW (Megawattklasse), wobei mehr als 330 Einheiten für den Einsatz im Projekt „Cloud One" vorgesehen sind.

Am 3. Oktober erhielt einer der ersten Kunden von PolarBlue in Melbourne, Australien, vor Ort eine Energielieferung in Form von Wasserstoff zum Preis von 1 US-Dollar pro Kilogramm. Der Kunde hatte zuvor mehrere Millionen Dollar im Voraus gezahlt, um sich im Rahmen eines 10-Jahres-Vertrags einen Anteil von 20 % am Early-Access-Ökosystem „Cloud One" zu sichern. Die Details zur Kapazität und Verfügbarkeit von „Cloud Two" und „Cloud Three" werden zu Beginn des neuen Jahres bekannt gegeben. Diese werden auch Methanol und andere Energieträger wie Strom liefern.

Entscheidend ist, dass die Stromgestehungskosten (LCOE) für den Wasserstoff von PolarBlue auf dem australischen Markt bereits unter die Kosten für Erdgas gefallen sind. Dieser Meilenstein wurde bereits in dieser frühen Phase der Einführung in einem Sektor erreicht, dessen weltweiter Marktwert auf 3 Billionen US-Dollar geschätzt wird.

