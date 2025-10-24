PolarBlue stärker sitt rådgivande team med Nino Ficca, banbrytande inom skalbar, utsläppsfri energi

MELBOURNE, Australien, 24 oktober 2025 /PRNewswire/ -- PolarBlue meddelar stolt att den högt respekterade australiska energiledaren Nino Ficca har anslutit sig som strategisk energirådgivare. Med decennier av erfarenhet och ledande befattningar inom Australiens elnät och infrastruktursektor tillför Ficca djup insikt i de möjligheter som PolarBlues innovationer direkt adresserar inom energibranschen.

"PolarBlues grundläggande uppfinningar har en enorm potential att utmana hur branschen hittills har tänkt kring energi, med fokus på låga kostnader, modulär och skalbar energileverans", sade han om plattformens förmåga att minska komplexitet och distributionskostnader samt frigöra låst värde i elnätet. Hans beslut att ansluta sig till initiativet är betydelsefullt, eftersom det markerar att övergången till utsläppsfri energi inte bara är möjlig—utan även kommersiellt hållbar med tydliga fördelar för energikonsumenter.

Baserat på egna uppfinningar och en vertikalt integrerad affärsmodell är PolarBlues produktionslinjer utformade för ständig förbättring och kundfokus. Målet: ren, utsläppsfri energi som inte bara är tillgänglig—utan även ekonomiskt överlägsen.

Om PolarBlue

PolarBlue producerar skalbara, containerbaserade modulära energirouter i 3 MW-klassen (megawatt), med över 330 enheter planerade för distribution inom projektet "Cloud One".

Den 3 oktober i Melbourne, Australien, mottog en av PolarBlues första kundmedlemmar energi på plats i form av väte, levererat till ett pris på 1 USD/kg. Kunden hade tidigare investerat flera miljoner dollar för att säkra en ägarandel på 20 % i det tidiga "Cloud One"-ekosystemet genom ett tioårigt avtal. Detaljer kring kapacitet och tillgänglighet för "Cloud Two" och "Cloud Three" kommer att offentliggöras i början av nästa år, och dessa kommer även att leverera metanol och andra energiformer, såsom elektricitet.

Avgörande är att den nivåiserade energikostnaden (LCOE) för PolarBlues väte redan har fallit under kostnaden för naturgas på den australiska marknaden. Denna milstolpe har uppnåtts redan i ett tidigt skede av utrullningen, inom en sektor som beräknas representera en global marknad på 3 biljoner amerikanska dollar.

