Precisely bietet Echtzeit-Transparenz für Mainframe-Software auf der ServiceNow-KI-Plattform

Ironstream™, die auf der ServiceNow-KI-Plattform basierende Software von Precisely, erkennt IBM z/OS-Software automatisch, um die Compliance, die Revisionssicherheit und das Software-Asset-Management zu verbessern.

BURLINGTON, Mass., 8. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Precisely, ein weltweit führender Anbieter im Bereich Datenintegrität, gab heute die Einführung der Ironstream™ z/OS Software Discovery for ServiceNow-Software bekannt, die ab sofort im ServiceNow Store erhältlich ist. ServiceNow-Kunden können nun Mainframe-Software automatisch erkennen und gemeinsam mit ihrer übrigen IT-Infrastruktur in der ServiceNow Configuration Management Database (CMDB) abbilden. Dies verschafft Teams einen vollständigen und zuverlässigen Überblick über ihre gesamte hybride IT-Umgebung.

Ironstream™ z/OS Software Discovery-Software läuft direkt auf dem Mainframe und liefert eine vollständige, kontinuierlich aktualisierte Bestandsaufnahme der z/OS-Software, wobei diese Daten automatisch mit der ServiceNow-CMDB synchronisiert werden. Damit erhalten Unternehmen ein revisionssicheres Referenzsystem für Mainframe-Software. Es ersetzt manuelle Prozesse und gibt IT- und Betriebsteams die Sicherheit, ihre gesamte Umgebung über eine einzige zuverlässige Informationsquelle zu steuern.

„Für viele Unternehmen ist der Mainframe nach wie vor vom Rest der IT-Landschaft isoliert," sagte Marianne Roling, SVP, Global Channel & Ecosystems bei Precisely. „Mit Ironstream™ z/OS Software Discovery integrieren wir zuverlässige Mainframe-Softwaredaten in ServiceNow, damit unsere Kunden Risiken reduzieren, die Einhaltung von Vorschriften vereinfachen und ihre gesamte IT-Umgebung mit mehr Sicherheit und Kontrolle verwalten können."

Ironstream™ z/OS Software Discovery for ServiceNow-Software bietet:

Automatisierte Erkennung von Mainframe-Software: Identifiziert automatisch installierte z/OS-Software und führt sie in die ServiceNow-CMDB ein.

Identifiziert automatisch installierte z/OS-Software und führt sie in die ServiceNow-CMDB ein. Verbesserte Compliance und Revisionssicherheit: Kontinuierlich aktualisierte Daten unterstützen regulatorische Anforderungen, Lieferantenaudits und Lizenzvalidierungen.

Kontinuierlich aktualisierte Daten unterstützen regulatorische Anforderungen, Lieferantenaudits und Lizenzvalidierungen. Keine manuelle Nachverfolgung mehr: Ersetzt Tabellenkalkulationen und manuelle Nachverfolgung durch automatisierte Datenerfassung und -synchronisierung.

Ersetzt Tabellenkalkulationen und manuelle Nachverfolgung durch automatisierte Datenerfassung und -synchronisierung. Unternehmensweites Software-Asset-Management: Integriert Mainframe-Software in Ihr unternehmensweites SAM-Programm.

„Die Zusammenarbeit mit Precisely hilft unseren gemeinsamen Kunden, das volle Potenzial der ServiceNow-KI-Plattform auszuschöpfen", sagte Molly Fischer, Vice President, ISV Build Partnerships bei ServiceNow. „Gemeinsam kombinieren wir die Mainframe-Datenintegration von Precisely mit den Plattformfunktionen von ServiceNow, um intelligente, vernetzte Erlebnisse zu schaffen, die echten geschäftlichen Mehrwert generieren. So stellen wir sicher, dass wichtige Daten selbst aus den komplexesten Unternehmensumgebungen korrekt, zugänglich und verwertbar sind."

Das ServiceNow-Partnerprogramm zeichnet Partner aus, die mit ihrem Fachwissen und ihre Erfahrung, um Geschäftspotenziale schaffen, neue Märkte zu erschließen und für gemeinsame Kunden nachhaltige Ergebnisse erzielen. Als „Build"-Partner entwickelt und vertreibt Precisely Anwendungen wie Ironstream™ z/OS Software Discovery auf der ServiceNow AI Platform, einschließlich maßgeschneiderter Konfigurationen und nahtloser Integrationen zur Erweiterung der Plattformfunktionen.

Erfahren Sie mehr über die Ironstream™ z/OS Software Discovery-Software und entdecken Sie die Lösung im ServiceNow Store.

Über Precisely

Als ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Datenintegrität stellt Precisely sicher, dass Ihre Daten genau, konsistent und kontextbezogen sind. Unser Portfolio, einschließlich der Precisely Data Integrity Suite, hilft Ihnen, Daten zu integrieren, die Datenqualität zu verbessern, die Datennutzung zu regeln, Standortdaten zu geokodieren und zu analysieren sowie mit ergänzenden Datensätzen anzureichern, um sichere Geschäftsentscheidungen zu treffen. Über 12.000 Unternehmen in mehr als 100 Ländern, darunter 95 der Fortune 100, vertrauen auf Software, Daten und Strategiedienstleistungen von Precisely, um KI-, Automatisierungs- und Analyseinitiativen voranzutreiben. Erfahren Sie mehr unter www.precisely.com/de.

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