Precisely offre à la plateforme d'IA ServiceNow une visibilité en temps réel sur les logiciels mainframe

Ironstream™, le logiciel de Precisely qui s'appuie sur la plateforme d'IA de ServiceNow, identifie automatiquement les logiciels IBM z/OS afin de renforcer la conformité, la préparation aux audits et la gestion des actifs logiciels

BURLINGTON, Massachusetts, 8 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Precisely, leader mondial de l'intégrité des données, annonce la mise à disposition d'Ironstream™ z/OS Software Discovery pour le logiciel ServiceNow, désormais disponible dans le ServiceNow Store. Les clients de ServiceNow peuvent désormais recenser automatiquement les logiciels mainframe et les intégrer à la ServiceNow Configuration Management Database (CMDB), aux côtés du reste de leur parc informatique. Les équipes bénéficient ainsi d'une vue complète et fiable de leur environnement informatique hybride, y compris des systèmes mainframe.

Le logiciel Ironstream™ z/OS Software Discovery s'exécute directement sur le mainframe pour fournir un inventaire complet et mis à jour en continu des logiciels z/OS, en synchronisant automatiquement ces données avec la CMDB de ServiceNow. Les entreprises disposent ainsi d'un système d'enregistrement fiable et prêt pour les audits concernant les logiciels mainframe, qui remplace les processus manuels et permet aux équipes informatiques et opérationnelles de gérer l'ensemble de leur environnement à partir d'une source unique et fiable.

« Pour de nombreuses entreprises, le mainframe reste isolé du reste de l'environnement informatique, déclare Marianne Roling, SVP, Global Channel & Ecosystems chez Precisely. Grâce à Ironstream™ z/OS Software Discovery, nous intégrons des données fiables sur les logiciels mainframe dans ServiceNow afin que nos clients puissent réduire les risques, simplifier la mise en conformité et gérer l'ensemble de leur environnement informatique avec davantage de confiance et de contrôle. »

La solution Ironstream™ z/OS Software Discovery pour le logiciel ServiceNow offre les avantages suivants :

Détection automatisée des logiciels mainframe : identifie automatiquement les logiciels z/OS installés et les intègre dans la CMDB de ServiceNow.

identifie automatiquement les logiciels z/OS installés et les intègre dans la CMDB de ServiceNow. Conformité renforcée et préparation aux audits : fournit des données mises à jour en continu et prêtes pour les audits afin de répondre aux exigences réglementaires, de faciliter les audits des fournisseurs et de valider les licences.

fournit des données mises à jour en continu et prêtes pour les audits afin de répondre aux exigences réglementaires, de faciliter les audits des fournisseurs et de valider les licences. Fin du suivi manuel : remplace les feuilles de calcul et le suivi manuel par une collecte et une synchronisation automatisées des données.

remplace les feuilles de calcul et le suivi manuel par une collecte et une synchronisation automatisées des données. Gestion des actifs logiciels à l'échelle de l'entreprise : intègre les logiciels mainframe au programme SAM d'entreprise.

« Notre collaboration avec Precisely aide nos clients communs à tirer pleinement parti de la plateforme d'IA de ServiceNow, affirme Molly Fischer, Vice President, ISV Build Partnerships chez ServiceNow. Ensemble, nous combinons les capacités d'intégration des données mainframe de Precisely avec celles de la plateforme ServiceNow afin d'offrir des expériences intelligentes et connectées qui génèrent une réelle valeur ajoutée pour l'entreprise, en garantissant que les données critiques, même issues des environnements d'entreprise les plus complexes, soient précises, accessibles et prêtes à être exploitées. »

Le programme de partenariat ServiceNow récompense les partenaires pour leur expertise et leur expérience étendues, qui leur permettent de générer des opportunités, de conquérir de nouveaux marchés et d'apporter des transformations à leurs clients communs à tous les niveaux de l'entreprise. En tant que partenaire Build, Precisely développe et distribue des applications, telles que Ironstream™ z/OS Software Discovery, sur la plateforme d'IA de ServiceNow, notamment des configurations sur mesure et des intégrations transparentes visant à renforcer les capacités de la plateforme.

Découvrez-en davantage sur le logiciel Ironstream™ z/OS Software Discovery et explorez cette solution dans le ServiceNow Store.

À propos de Precisely

En tant que leader mondial de l'intégrité des données, Precisely garantit que vos données sont exactes, cohérentes et contextualisées. Notre portefeuille, qui comprend la Precisely Data Integrity Suite, réunit des logiciels, des données et des services de conseil en stratégie data. Cette combinaison unique permet aux organisations d'évoluer vers des données prêtes pour l'IA agentique, soit des données de la plus haute qualité, intégrées, gouvernées et enrichies pour soutenir les initiatives d'IA, d'automatisation et d'analytique à l'échelle de l'entreprise. Plus de 12 000 organisations dans plus de 100 pays, dont 95 des entreprises du Fortune 100, font confiance à Precisely pour accompagner certains des environnements de données les plus complexes, réglementés et critiques au monde. Pour en savoir plus, consultez le site www.precisely.com/fr.

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