Ragnarok Zero: Global- Voranmeldung für den ersten globalen Ragnarok-PC-Server beginnt am 5. März

KUALA LUMPUR, Malaysia, 6. März 2026 /PRNewswire/ -- GRAVITY GAME UNITE SDN. BHD. freut sich bekannt zu geben, dass die Vorregistrierung für Ragnarok Zero: Global am 5. März 2026 offiziell geöffnet wird.

Ragnarok Zero: Global ist der erste globale PC-Dienst für die Ragnarok-Franchise, der Spielern in Südostasien, Europa und Ozeanien die nostalgische Welt von Midgard über eine einheitliche globale Dienstumgebung zugänglich macht.

Offiziell lizenziert von Gravity Co., Ltd. (NasdaqGM: GRVY) stellt Ragnarok Zero: Global das ursprüngliche Ragnarok Online-Erlebnis wieder her und führt gleichzeitig sorgfältig entwickelte Verbesserungen ein, die das Gameplay verbessern, ohne den Geist des klassischen MMORPGs zu verlieren.

Im Gegensatz zu vielen modernen Adaptionen bleibt Ragnarok Zero dem ursprünglichen Ragnarok Online am treuesten und bietet das authentischste Ragnarok-Erlebnis, während das Spiel mit verfeinerten Systemen und neu entwickelten Inhalten weiterentwickelt wird.

Das Spiel bietet außerdem sieben Sprachoptionen: Thailändisch, Indonesisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Chinesisch und Türkisch, was es zu einem der weltweit am besten zugänglichen Ragnarok-PC-Titel macht, die jemals veröffentlicht wurden.

Darüber hinaus wird derzeit auch UGC (User Generated Content) vorbereitet, das Spielern die direkte Teilnahme ermöglicht und erstmals in der Ragnarok-IP eingeführt wird. Weitere Details dazu werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

„Ragnarok Zero: Global spiegelt unser Bestreben wider, das ursprüngliche Ragnarok-Erlebnis wiederherzustellen und es gleichzeitig für die Spieler von heute zu verbessern", erklärte Harry Choi, President von Gravity Game Unite.

Ein faires MMORPG-Erlebnis mit einem Abonnement-Modell

Eines der wichtigsten Merkmale von Ragnarok Zero: Global ist sein abonnementbasiertes Dienstleistungsmodell.

Im Gegensatz zu Free-to-Play-Umgebungen, die häufig Pay-to-Win-Elemente enthalten, konzentriert sich Ragnarok Zero auf fairen Wettbewerb und ausgewogenes Gameplay. Dadurch wird sichergestellt, dass der Fortschritt der Spieler durch Abenteuer, Zusammenarbeit und Anstrengung vorangetrieben wird und nicht durch übermäßige Monetarisierung.

Dieser Ansatz spiegelt die traditionelle MMORPG-Philosophie wider, bei der alle Spieler ein faires und gleiches Spielfeld teilen.

Was macht Ragnarok Zero anders?

Ragnarok Zero führt mehrere einzigartige Funktionen ein, die es von früheren Ragnarok-Titeln unterscheiden:

Das dem Original am nächsten kommende Erlebnis Ragnarok Online

Ragnarok Zero wurde als originalgetreue Weiterentwicklung des ursprünglichen Ragnarok Online konzipiert, wobei der klassische Spielverlauf, das gemeinschaftsorientierte Gameplay und die nostalgische Atmosphäre beibehalten wurden.

Einzigartige Episoden exklusiv für Ragnarok Zero

Das Spiel enthält exklusive Episoden von Ragnarok Zero und bietet neue Handlungsstränge und Inhalte, die die Welt von Midgard erweitern und gleichzeitig den Geist des Originalspiels bewahren.

Ein anderer Gameplay-Flow von Ragnarok Online

Obwohl Ragnarok Zero von RO1 inspiriert ist, bietet es einen verfeinerten Spielverlauf und ein optimiertes Gameplay, wodurch ein strukturiertes und abwechslungsreiches Leveling-Erlebnis entsteht.

Verbessertes Gameplay und Benutzererlebnis

Ragnarok Zero: Global modernisiert mehrere Gameplay-Systeme und behält dabei das klassische Ragnarok-Gefühl bei.

Zu den wichtigsten Verbesserungen gehören:

Überarbeitetes UI/UX, basierend auf der ursprünglichen RO1-Oberfläche für einfachere Navigation und Steuerung

für einfachere Navigation und Steuerung Erweiterte Kamera und erweitertes Sichtfeld für bessere Sichtbarkeit im Spiel

für bessere Sichtbarkeit im Spiel Unterstützung für automatische Kämpfe für einen reibungsloseren Ablauf

für einen reibungsloseren Ablauf Vereinfachte regionale Reiserouten, Verringerung der unnötigen Komplexität von Bewegungen

Diese Aktualisierungen ermöglichen es den Spielern, das nostalgische Ragnarok-Erlebnis in einer komfortableren und moderneren Spielumgebung zu genießen.

Vorregistrierungsveranstaltungen

Zur Feier der Vorregistrierung für Ragnarok Zero: Global finden vom 5. März bis zum Ende der Vorregistrierungsphase eine Reihe von Community-Events statt, bei denen die Spieler auf vielfältige Weise teilnehmen und vor dem offiziellen Start exklusive Belohnungen verdienen können.

Die Spieler können an den folgenden Veranstaltungen teilnehmen:

Vorregistrierungs Reward Event – Spieler, die die Vorregistrierung abschließen, erhalten exklusive Belohnungen im Spiel.

– Spieler, die die Vorregistrierung abschließen, erhalten exklusive Belohnungen im Spiel. Vorregistrierungs Milestone Event – Belohnungen werden freigeschaltet, sobald die Gesamtzahl der weltweiten Vorregistrierungen einen bestimmten Wert erreicht.

– Belohnungen werden freigeschaltet, sobald die Gesamtzahl der weltweiten Vorregistrierungen einen bestimmten Wert erreicht. Referral Code Event – Spieler können Freunde mithilfe von Empfehlungscodes einladen, um gemeinsam zusätzliche Belohnungen zu erhalten.

– Spieler können Freunde mithilfe von Empfehlungscodes einladen, um gemeinsam zusätzliche Belohnungen zu erhalten. Hidden Code Event – Spezielle Codes, die über offizielle Kanäle versteckt sind, können entdeckt und gegen Belohnungen eingelöst werden.

– Spezielle Codes, die über offizielle Kanäle versteckt sind, können entdeckt und gegen Belohnungen eingelöst werden. SNS-Follower Milestone Event – Community-Belohnungen werden freigeschaltet, sobald die offiziellen sozialen Kanäle bestimmte Follower-Meilensteine erreichen.

– Community-Belohnungen werden freigeschaltet, sobald die offiziellen sozialen Kanäle bestimmte Follower-Meilensteine erreichen. Player Survey Event – Die bei der Registrierung ausgewählten Länder der Spieler werden automatisch in den globalen Teilnahme-Statistiken berücksichtigt, um die Community-Aktivitäten in verschiedenen Regionen aufzuzeigen.

Die bei der Registrierung ausgewählten Länder der Spieler werden automatisch in den globalen Teilnahme-Statistiken berücksichtigt, um die Community-Aktivitäten in verschiedenen Regionen aufzuzeigen. Daily Login Event – Spieler, die täglich die offizielle Seite besuchen, können kumulative Anwesenheitsprämien erhalten.

– Spieler, die täglich die offizielle Seite besuchen, können kumulative Anwesenheitsprämien erhalten. VVIP-Belohnungs-Event (GNJOY Exklusiv) – Bestehende GNJOY Ragnarok-Spieler können ihre Konten verifizieren, um spezielle VVIP-Belohnungen zu erhalten.

Diese Events sollen die weltweite Ragnarok-Community einbinden und den Spielern gleichzeitig die Möglichkeit bieten, sich vor dem Start auf ihr Abenteuer in Midgard vorzubereiten.

Informationen zu Gravity Game Unite SDN. BHD.

Gravity Game Unite SDN. BHD. (GGU) ist ein weltweites Verlags- und Dienstleistungsunternehmen von Gravity Co., Ltd. mit Hauptsitz in Malaysia. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Bereitstellung von Ragnarok-Titeln und den Betrieb globaler Spieledienste für Spieler weltweit durch Veröffentlichung, Betrieb und Community-Engagement.

Informationen zu Gravity Co, Ltd.

Die Gravity Co., Ltd. wurde im April 2000 gegründet und ist an der Nasdaq Global Market (GRVY) notiert. Das Unternehmen ist ein weltweit tätiger Spielehersteller mit Hauptsitz in Korea. Gravity, bekannt für sein Flaggschiff-MMORPG Ragnarok Online, erweitert sein Portfolio kontinuierlich mit Online- und Handyspielen, die von Millionen von Spielern weltweit genutzt werden.

