Ragnarok Zero: Global - İlk Global Ragnarok PC Sunucusu için Ön Kayıtlar 5 Mart'ta Açıldı

KUALA LUMPUR, Malezya, 7 Mart 2026 /PRNewswire/ -- GRAVITY GAME UNITE SDN. BHD. Ragnarok Zero: Global için ön kayıtların resmi olarak 5 Mart 2026 tarihinde açıldığını memnuniyetle duyurur.

Ragnarok Zero: Global, Ragnarok serisinin ilk Global PC hizmetidir ve Midgard'ın nostaljik dünyasını Güneydoğu Asya, Avrupa ve Okyanusya'daki oyunculara birleşik bir global hizmet ortamı aracılığıyla sunar.

Ragnarok Zero: Global Pre-Registration Open Ragnarok Zero: Global Logo

Gravity Co., Ltd. (NasdaqGM: GRVY) tarafından resmi olarak lisanslanan Ragnarok Zero: Global, orijinal Ragnarok Online deneyimini yeniden yaratırken klasik MMORPG'nin ruhunu kaybetmeden oynanışı geliştiren özenle geliştirilmiş iyileştirmeler sunuyor.

Pek çok modern uyarlamanın aksine Ragnarok Zero, orijinal Ragnarok Online'a en yakın şekilde kalarak en otantik Ragnarok deneyimini sunarken oyunu rafine sistemler ve yeni geliştirilen içeriklerle geliştiriyor.

Oyunda ayrıca yedi dil seçeneği bulunmaktadır: Tayca, Bahasa Endonezya dili, İngilizce, Almanca, Fransızca, Çince ve Türkçe. Bu da onu şimdiye kadar piyasaya sürülen globalde en erişilebilir Ragnarok PC oyunlarından biri haline getiriyor.

Ayrıca, Ragnarok IP'sinde ilk kez tanıtılan ve oyuncuların doğrudan katılımına olanak tanıyan UGC (Kullanıcı Tarafından Oluşturulan İçerik) de şu anda hazırlık aşamasında olup daha fazla ayrıntı daha sonraki bir tarihte açıklanacaktır.

Gravity Game Unite Başkanı Harry Choi, "Ragnarok Zero: Global, orijinal Ragnarok deneyimini günümüz oyuncuları için geliştirirken yeniden yaratma çabamızı temsil ediyor," diyor.

Abonelik Modeliyle Adil Bir MMORPG Deneyimi

Ragnarok Zero: Global'in belirleyici özelliklerinden biri abonelik tabanlı hizmet modelidir.

Genellikle kazanmak için öde unsurları içeren oynaması ücretsiz ortamların aksine, Ragnarok Zero adil rekabet ve dengeli oynanışa odaklanarak oyuncu ilerlemesinin aşırı para kazanma yerine macera, işbirliği ve çaba ile yönlendirilmesini sağlar.

Bu yaklaşım, tüm oyuncuların adil ve eşit bir oyun alanını paylaştığı geleneksel MMORPG felsefesini yansıtmaktadır.

Ragnarok Zero'yu Farklı Kılan Nedir?

Ragnarok Zero, onu önceki Ragnarok oyunlarından ayıran birkaç benzersiz özellik sunuyor:

Orijinal Ragnarok Online'a En Yakın Deneyim

Ragnarok Zero, klasik ilerleyişini, topluluk odaklı oynanışını ve nostaljik atmosferini koruyarak orijinal Ragnarok Online'ın en sadık evrimi olacak şekilde tasarlanmıştır.

Ragnarok Zero'ya Özel Benzersiz Bölümler

Oyunda, orijinal oyunun ruhunu korurken Midgard dünyasını genişleten yeni hikayeler ve içerikler sunan özel Ragnarok Zero bölümleri yer alıyor.

Ragnarok Online'dan Farklı Bir Oynanış Akışı

RO1'den esinlenen Ragnarok Zero, yapılandırılmış ve farklı bir seviye atlama deneyimi sunarak rafine bir ilerleme ve oyun akışı sunuyor.

Geliştirilmiş Oynanış ve Kullanıcı Deneyimi

Ragnarok Zero: Global, klasik Ragnarok hissini korurken çeşitli oyun sistemlerini modernize ediyor.

Önemli iyileştirmeler şunlardır:

Daha kolay gezinme ve kontrol için orijinal RO1 arayüzüne dayalı olarak yeniden düzenlenmiş UI/UX

Daha iyi oyun görünürlüğü için genişletilmiş kamera ve görüş alanı

Daha akıcı ilerleme için otomatik savaş desteği

Basitleştirilmiş bölgesel seyahat rotaları ile gereksiz hareket karmaşıklığının azaltılması

Bu güncellemeler, oyuncuların nostaljik Ragnarok deneyimini daha rahat ve modern bir oyun ortamıyla yaşamalarını sağlıyor.

Ön Kayıt Etkinlikleri

Ragnarok Zero: Global Ön Kaydının başlamasını kutlamak için bir dizi topluluk etkinliği 5 Mart'tan Ön Kayıt döneminin sonuna kadar devam edecek ve oyunculara resmi lansmandan önce katılmak ve özel ödüller kazanmak için birçok yol sunacak.

Oyuncular aşağıdaki etkinliklere katılabilirler:

Ön Kayıt Ödül Etkinliği : Ön kayıt işlemini tamamlayan oyuncular özel oyun içi ödüller kazanacak.

: Ön kayıt işlemini tamamlayan oyuncular özel oyun içi ödüller kazanacak. Ön Kayıt Kilometre Taşı Etkinliği : Küresel ön kayıtların toplam sayısı arttıkça ödüllerin kilidi açılacaktır.

: Küresel ön kayıtların toplam sayısı arttıkça ödüllerin kilidi açılacaktır. Yönlendirme Kodu Etkinliği : Oyuncular, birlikte ek ödüller almak için yönlendirme kodlarını kullanarak arkadaşlarını davet edebilirler.

: Oyuncular, birlikte ek ödüller almak için yönlendirme kodlarını kullanarak arkadaşlarını davet edebilirler. Gizli Kod Etkinliği : Resmi kanallarda gizlenmiş özel kodlar keşfedilebilir ve ödüller için kullanılabilir.

: Resmi kanallarda gizlenmiş özel kodlar keşfedilebilir ve ödüller için kullanılabilir. SNS Takipçileri Kilometre Taşı Etkinliği : Resmi sosyal kanallar takipçi kilometre taşlarına ulaştıkça topluluk ödüllerinin kilidi açılacak.

: Resmi sosyal kanallar takipçi kilometre taşlarına ulaştıkça topluluk ödüllerinin kilidi açılacak. Oyuncu Anketi Etkinliği : Oyuncuların kayıt sırasında seçtikleri ülkeler otomatik olarak küresel katılım istatistiklerine yansıtılacak ve farklı bölgelerdeki topluluk etkinliği sergilenecek.

: Oyuncuların kayıt sırasında seçtikleri ülkeler otomatik olarak küresel katılım istatistiklerine yansıtılacak ve farklı bölgelerdeki topluluk etkinliği sergilenecek. Günlük Giriş Etkinliği : Resmi sayfayı her gün ziyaret eden oyuncular kümülatif katılım ödülleri kazanabilirler.

: Resmi sayfayı her gün ziyaret eden oyuncular kümülatif katılım ödülleri kazanabilirler. VVIP Ödül Etkinliği (GNJOY'a Özel): Mevcut GNJOY Ragnarok oyuncuları, özel VVIP ödülleri almak için hesaplarını doğrulayabilir.

Bu etkinlikler, oyuncuların Midgard'daki maceralarına lansman öncesinde hazırlanmalarını sağlarken küresel Ragnarok topluluğunun ilgisini çekmeyi amaçlıyor.

Bağlantıda Kalın

Oyuncular resmi Ragnarok Zero: Global kanallarını son haberler ve güncellemeler için takip edebilir.

Web sitesi: https://roz.mygnjoy.com/event/prereservation?media=pr1

Discord: https://discord.gg/s6CqJnGqwX

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=61586387681777

Instagram: https://www.instagram.com/ragnarokzeroglobal/

YouTube: www.youtube.com/@RagnarokZeroGlobal

TikTok: https://www.tiktok.com/@ragnarokzeroglobal

Gravity Game Unite SDN. BHD. Hakkında

Gravity Game Unite SDN. BHD. (GGU) , merkezi Malezya'da bulunan Gravity Co., Ltd. şirketinin küresel bir yayıncılık ve hizmet iştirakidir. Şirket, Ragnarok oyunlarını sunmaya ve yayıncılık, operasyonlar ve topluluk katılımı yoluyla dünya çapındaki oyuncular için küresel oyun hizmetlerini işletmeye odaklanmaktadır.

Gravity Co., Ltd. hakkında

Nisan 2000'de kurulan ve Nasdaq Global Market'te (GRVY) işlem gören Gravity Co., Ltd. , merkezi Kore'de bulunan küresel bir oyun şirketidir. En çok amiral gemisi MMORPG Ragnarok Online ile tanınan Gravity, dünya çapında milyonlarca oyuncu tarafından beğenilen çevrimiçi ve mobil oyunlarla portföyünü genişletmeye devam ediyor.

Fotoğraf - https://mma.prnewswire.com/media/2925878/Ragnarok_Zero_Global_Pre_Registration_Open.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2926712/ROZ_Global_BI.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2926713/GGU_Logo.jpg