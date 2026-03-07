"Ragnarok Zero: Global" - Praregistrasi Dibuka pada 5 Maret untuk Server PC Global Pertama Ragnarok

Dengan lisensi resmi dari Gravity Co., Ltd. (Nasdaq GM: GRVY), "Ragnarok Zero: Global" merekonstruksi pengalaman asli Ragnarok Online, serta menghadirkan sejumlah peningkatan yang dirancang dengan cermat untuk memperkaya elemen permainan tanpa menghilangkan esensi dari MMORPG klasik tersebut.

Berbeda dari banyak adaptasi modern lain, Ragnarok Zero tetap menjadi versi yang paling dekat dengan Ragnarok Online versi asli. Gim ini menghadirkan pengalaman Ragnarok yang autentik sekaligus mengembangkan sistem permainan dan konten baru.

Gim ini juga tersedia dalam tujuh pilihan bahasa, yaitu Thai, Bahasa Indonesia, Inggris, Jerman, Prancis, Mandarin, dan Turki sehingga menjadi salah satu judul Ragnarok PC yang paling mudah diakses secara global.

Selain itu, fitur UGC (User Generated Content) yang membantu pemain berpartisipasi secara langsung—untuk pertama kalinya, fitur ini diperkenalkan dalam IP Ragnarok—tengah berada dalam tahap pengembangan. Informasi lebih lanjut akan diumumkan kemudian.

"Ragnarok Zero: Global merupakan upaya kami untuk menghadirkan kembali pengalaman Ragnarok yang asli, sekaligus menyesuaikannya dengan kebutuhan pemain masa kini," ujar Harry Choi, President, Gravity Game Unite.

Pengalaman MMORPG yang Adil dengan Model Berlangganan

Salah satu fitur utama "Ragnarok Zero: Global" terletak pada model layanan berbasiskan langganan (subscription).

Berbeda dari model free-to-play yang sering menghadirkan mekanisme pay-to-win, Ragnarok Zero menekankan kompetisi yang adil dan gameplay yang berimbang. Perkembangan karakter pemain didorong oleh petualangan, kerja sama, dan usaha, bukan monetisasi berlebihan.

Pendekatan ini mencerminkan filosofi MMORPG klasik yang menyetarakan level permainan bagi semua pemain.

Keunikan Ragnarok Zero

Ragnarok Zero menghadirkan sejumlah fitur yang membedakannya dari judul Ragnarok sebelumnya:

Pengalaman yang Paling Mendekati Ragnarok Online Versi Asli

Ragnarok Zero dirancang sebagai evolusi yang paling mendekati Ragnarok Online dengan mempertahankan sistem progres klasik, gameplay berbasiskan komunitas, serta suasana nostalgia yang khas.

Episode Eksklusif Ragnarok Zero

Gim ini menghadirkan episode khusus yang hanya tersedia di Ragnarok Zero, dengan alur cerita baru dan konten tambahan yang memperluas dunia Midgard tanpa meninggalkan semangat gim aslinya.

Alur Gameplay yang Berbeda dari Ragnarok Online

Meski terinspirasi dari RO1, Ragnarok Zero menghadirkan sistem progres dan alur permainan yang telah disempurnakan sehingga memberikan pengalaman leveling yang lebih terstruktur.

Peningkatan Gameplay dan Pengalaman Pengguna

"Ragnarok Zero: Global" juga memperbarui berbagai sistem permainan sambil tetap mempertahankan nuansa klasik Ragnarok.

Beberapa peningkatan utama meliputi:

UI/UX versi terbaru , berdasarkan antarmuka RO1 asli yang mempermudah navigasi dan kontrol

, yang mempermudah navigasi dan kontrol Sudut kamera dan bidang pandang yang lebih luas untuk meningkatkan visibilitas permainan

untuk meningkatkan visibilitas permainan Fitur auto-combat untuk mendukung progres permainan yang lebih lancar

untuk mendukung progres permainan yang lebih lancar Rute perjalanan antarwilayah yang lebih simpel sehingga mengurangi kompleksitas pergerakan yang tidak perlu

Melalui peningkatan ini, pemain menikmati pengalaman Ragnarok klasik dengan gameplay yang lebih modern.

Event Praregistrasi

Untuk merayakan Praregistrasi "Ragnarok Zero: Global", rangkaian event komunitas akan berlangsung mulai 5 Maret hingga akhir periode praregistrasi, memberikan berbagai kesempatan kepada pemain untuk berpartisipasi dan mendapatkan berbagai hadiah eksklusif sebelum gim resmi dirilis.

Rangkaian event yang dapat diikuti pemain antara lain:

Pre-Registration Reward Event – Pemain yang menyelesaikan praregistrasi akan mendapatkan hadiah eksklusif dalam gim.

– Pemain yang menyelesaikan praregistrasi akan mendapatkan hadiah eksklusif dalam gim. Pre-Registration Milestone Event - Hadiah akan tersedia setelah jumlah total praregistrasi global meningkat.

- Hadiah akan tersedia setelah jumlah total praregistrasi global meningkat. Referral Code Event - Pemain dapat mengundang teman dengan kode referral untuk mendapatkan hadiah tambahan secara bersama-sama.

- Pemain dapat mengundang teman dengan kode untuk mendapatkan hadiah tambahan secara bersama-sama. Hidden Code Event - Kode khusus yang tersembunyi di berbagai kanal resmi dapat ditemukan dan ditukarkan dengan hadiah.

- Kode khusus yang tersembunyi di berbagai kanal resmi dapat ditemukan dan ditukarkan dengan hadiah. SNS Followers Milestone Event - Hadiah untuk komunitas akan tersedia saat kanal media sosial resmi mencapai jumlah pengikut tertentu.

- Hadiah untuk komunitas akan tersedia saat kanal media sosial resmi mencapai jumlah pengikut tertentu. Player Survey Event - Negara yang dipilih pemain saat pendaftaran akan tecermin dalam statistik partisipasi global.

Negara yang dipilih pemain saat pendaftaran akan tecermin dalam statistik partisipasi global. Daily Login Event - Pemain yang mengunjungi halaman resmi setiap hari dapat memperoleh hadiah kehadiran kumulatif.

- Pemain yang mengunjungi halaman resmi setiap hari dapat memperoleh hadiah kehadiran kumulatif. VVIP Reward Event (GNJOY Exclusive) - Pemain Ragnarok di platform GNJOY dapat memverifikasi akun untuk memperoleh hadiah VVIP khusus.

Rangkaian event ini mendorong keterlibatan komunitas Ragnarok global sekaligus mempersiapkan pemain untuk memulai petualangan di Midgard sebelum peluncuran resmi.

