Ragnarok Zero: Global - préinscription ouverte le 5 mars pour le premier serveur PC mondial de Ragnarok

KUALA LUMPUR, Malaisie, 7 mars 2026 /PRNewswire/ -- GRAVITY GAME UNITE SDN. BHD. a le plaisir d'annoncer que la préinscription pour Ragnarok Zero: Global ouvrira officiellement ses portes le 5 mars 2026.

Ragnarok Zero: Global est le premier service PC mondial pour la franchise Ragnarok, apportant le monde nostalgique de Midgard aux joueurs à travers l'Asie du Sud-Est, l'Europe et l'Océanie grâce à un environnement de service mondial unifié.

Ragnarok Zero: Global Pre-Registration Open Ragnarok Zero: Global Logo

Sous licence officielle de Gravity Co., Ltd. (NasdaqGM : GRVY), Ragnarok Zero: Global recrée l'expérience originale de Ragnarok Online tout en introduisant des améliorations soigneusement développées qui améliorent le gameplay sans perdre l'esprit du MMORPG classique.

Contrairement à de nombreuses adaptations modernes, Ragnarok Zero reste très proche du jeu original Ragnarok Online, offrant une expérience Ragnarok des plus authentiques tout en faisant évoluer le jeu grâce à des systèmes raffinés et à un contenu nouvellement développé.

Le jeu propose également sept options linguistiques : le thaï, l'indonésien, l'anglais, l'allemand, le français, le chinois et le turc, ce qui en fait l'un des titres Ragnarok pour PC les plus accessibles à l'échelle mondiale jamais publiés.

En outre, le contenu généré par les utilisateurs (UGC), qui permet aux joueurs de participer directement, introduit pour la première fois dans l'IP Ragnarok, est également en cours de préparation, et de plus amples détails seront révélés ultérieurement.

« Ragnarok Zero: Global représente notre effort pour recréer l'expérience originale de Ragnarok tout en l'améliorant pour les joueurs d'aujourd'hui », déclare Harry Choi, président de Gravity Game Unite.

Une expérience MMORPG équitable avec un modèle d'abonnement

L'une des caractéristiques de Ragnarok Zero: Global est son modèle de service par abonnement.

Contrairement aux environnements free-to-play qui introduisent souvent des éléments pay-to-win, Ragnarok Zero se concentre sur une compétition loyale et un gameplay équilibré, en s'assurant que la progression des joueurs est guidée par l'aventure, la coopération et l'effort plutôt que par une monétisation excessive.

Cette approche reflète la philosophie traditionnelle des MMORPG, où tous les joueurs sont sur un pied d'égalité.

Ce qui rend Ragnarok Zero différent

Ragnarok Zero présente plusieurs caractéristiques uniques qui le distinguent des précédents titres de Ragnarok :

l'expérience la plus proche du jeu original Ragnarok Online

Ragnarok Zero est conçu pour être l'évolution la plus fidèle du Ragnarok Online original, en préservant sa progression classique, son gameplay communautaire et son atmosphère nostalgique.

Des épisodes uniques exclusifs à Ragnarok Zero

Le jeu propose des épisodes exclusifs de Ragnarok Zero, avec de nouveaux scénarios et contenus qui développent le monde de Midgard tout en conservant l'esprit du jeu original.

Un flux de jeu différent de celui de Ragnarok Online

Tout en s'inspirant de RO1, Ragnarok Zero introduit une progression et une fluidité de jeu raffinées, offrant une expérience de montée en niveau structurée et différente.

Amélioration de la jouabilité et de l'expérience utilisateur

Ragnarok Zero: Global modernise plusieurs systèmes de jeu tout en conservant l'ambiance classique de Ragnarok.

Les principales améliorations sont les suivantes :

Une UI/UX retravaillée basée sur l'interface originale de RO1 pour une navigation et un contrôle simplifiés.

pour une navigation et un contrôle simplifiés. Caméra et champ de vision élargis pour une meilleure visibilité du jeu

pour une meilleure visibilité du jeu Soutien au combat automatique pour une progression plus fluide

pour une progression plus fluide Simplification des itinéraires régionaux, réduction de la complexité des déplacements inutiles

Ces mises à jour permettent aux joueurs de profiter de l'expérience nostalgique de Ragnarok dans un environnement de jeu plus confortable et plus moderne.

Événements de préinscription

Pour célébrer le lancement de la préinscription de Ragnarok Zero: Global, une série d'événements communautaires se déroulera du 5 mars à la fin de la période de préinscription, offrant aux joueurs de multiples façons de participer et de gagner des récompenses exclusives avant le lancement officiel.

Les joueurs peuvent participer aux événements suivants :

Événement de récompense de préinscription - Les joueurs qui terminent leur préinscription recevront des récompenses exclusives en jeu.

- Les joueurs qui terminent leur préinscription recevront des récompenses exclusives en jeu. Événement d'étape de préinscription - Les récompenses seront débloquées au fur et à mesure de l'augmentation du nombre total de préinscriptions dans le monde.

- Les récompenses seront débloquées au fur et à mesure de l'augmentation du nombre total de préinscriptions dans le monde. Événement avec code de parrainage - Les joueurs peuvent inviter des amis à l'aide de codes de parrainage pour recevoir ensemble des récompenses supplémentaires.

- Les joueurs peuvent inviter des amis à l'aide de codes de parrainage pour recevoir ensemble des récompenses supplémentaires. Événement Code caché - Des codes spéciaux cachés sur les canaux officiels peuvent être découverts et échangés contre des récompenses.

- Des codes spéciaux cachés sur les canaux officiels peuvent être découverts et échangés contre des récompenses. Événement des abonnés SNS - Les récompenses communautaires seront débloquées au fur et à mesure que les chaînes sociales officielles atteindront un certain nombre d'abonnés.

- Les récompenses communautaires seront débloquées au fur et à mesure que les chaînes sociales officielles atteindront un certain nombre d'abonnés. Enquête auprès des joueurs - Les pays sélectionnés par les joueurs lors de leur inscription seront automatiquement pris en compte dans les statistiques de participation mondiales, ce qui permettra de mettre en évidence l'activité de la communauté dans les différentes régions.

- Les pays sélectionnés par les joueurs lors de leur inscription seront automatiquement pris en compte dans les statistiques de participation mondiales, ce qui permettra de mettre en évidence l'activité de la communauté dans les différentes régions. Événement de connexion quotidienne - Les joueurs qui visitent quotidiennement la page officielle peuvent gagner des récompenses de présence cumulées.

- Les joueurs qui visitent quotidiennement la page officielle peuvent gagner des récompenses de présence cumulées. Événement de récompense VVIP (Exclusivité GNJOY) - Les joueurs GNJOY Ragnarok existants peuvent vérifier leur compte pour recevoir des récompenses VVIP spéciales.

Ces événements ont pour but d'impliquer la communauté mondiale de Ragnarok tout en permettant aux joueurs de se préparer à leur aventure à Midgard avant le lancement.

À propos de Gravity Game Unite SDN. BHD.

Gravity Game Unite SDN. BHD. (GGU) est une filiale mondiale de publication et de services de Gravity Co., Ltd., dont le siège est en Malaisie. La société se concentre sur la distribution des titres Ragnarok et sur l'exploitation de services de jeux globaux pour les joueurs du monde entier par le biais de l'édition, des opérations et de l'engagement communautaire.

À propos de Gravity Co., Ltd.

Créé en avril 2000 et coté au Nasdaq Global Market (GRVY), Gravity Co., Ltd. est une société mondiale de jeux dont le siège se trouve en Corée. Connu pour son MMORPG phare Ragnarok Online, Gravity continue d'élargir son portefeuille avec des jeux en ligne et mobiles appréciés par des millions de joueurs dans le monde entier.

