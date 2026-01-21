Rockwell Automation: Innovative Softwarelösungen für die Elektrofahrzeug-Fertigungsanlage von Lucid in Saudi-Arabien

FactoryTalk® MES und lokaler Support für die Förderung der Elektrofahrzeugproduktion und Personalentwicklung im Einklang mit der Vision 2030 von Saudi-Arabien

DAMMAM, SAUDI-ARABIEN, 21. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Rockwell Automation, Inc. (NYSE:ROK), das weltweit größte Unternehmen für industrielle Automatisierung und digitale Transformation, gab heute bekannt, dass die Zusammenarbeit mit Lucid, dem Hersteller der fortschrittlichsten Elektrofahrzeuge der Welt, intensiviert wird, um seine wachsende Produktionsstätte im Königreich Saudi-Arabien zu unterstützen. Als erster Fahrzeugfertigungsstandort des Landes markiert die Anlage in King Abdullah Economic City (KAEC) einen historischen Meilenstein.

Rockwell Automation to power Lucid’s EV manufacturing facility in Saudi Arabia with advanced software solutions

Lucid implementiert Softwarelösungen der Enterprise-Klasse von Rockwell Automation, einschließlich der FactoryTalk® MES-Software (Manufacturing Execution System), um den Produktionsbetrieb in sämtlichen Bereichen (allgemeine Montage, Lackierung, Metallstanzen, Karosserie und Antriebsstrang) zu verwalten und zu optimieren. Die FactoryTalk MES-Plattform bietet Echtzeittransparenz, Rückverfolgbarkeit und Kontrolle über den gesamten Betrieb hinweg und ermöglicht so die Produktion zukünftiger Mittelklassefahrzeuge.

„Die Einführung von FactoryTalk MES bei Lucid ist ein strategischer Schritt, mit dem messbare Ergebnisse in Bezug auf betriebliche Effizienz, Qualität und Skalierbarkeit einhergehen", sagt Ahmad Haydar, Country Leader bei Rockwell Automation in Saudi-Arabien. „Unsere Software hilft Lucid dabei, seine ehrgeizigen Produktionsziele zu erreichen und gleichzeitig eine nahtlose Integration in globale Lieferketten sowie Compliance mit lokalen Standards zu gewährleisten. Dies ist ein stolzer Moment für Rockwell Automation und ein Beleg für unser Engagement, die Vision 2030 des Königreichs durch fortschrittliche Fertigungstechnologien und Personalentwicklung zu unterstützen."

Neben der Software ist das lokale Team von Rockwell Automation in Saudi-Arabien auch für Präsenz- und virtuelle Schulungen zuständig. Diese Partnerschaft umfasst maßgeschneiderte Sitzungen, in denen sich saudische Fachkräfte modernste Kenntnisse rund um die Elektrofahrzeugherstellung aneignen, und bringt somit qualifizierte Mitarbeitende hervor, die nachhaltiges industrielles Wachstum vorantreiben und dazu beitragen werden, die Vision 2030 des Königreichs zu realisieren.

„Rockwell Automation hat uns als zuverlässiger Partner auf dem gesamten Weg begleitet, von unserer Fabrik in Arizona bis zur Expansion in Saudi-Arabien", sagt Faisal Sultan, President of Middle East bei Lucid. „Dank der Softwarelösungen und lokalen Expertise können wir die Produktion skalieren und zugleich die höchsten Qualitäts- und Innovationsstandards einhalten, die unsere Kunden erwarten. Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit, während wir die Fertigung erstklassiger Elektrofahrzeuge in der Region ausbauen."

