로크웰 오토메이션, Lucid의 사우디아라비아 전기차 제조 시설에 첨단 소프트웨어 솔루션 제공

사우디아라비아 담맘(DAMMAM), 2026년 1월 21일 /PRNewswire/ -- 산업 자동화 및 디지털 전환 분야 세계 최대 기업인 로크웰 오토메이션( Rockwell Automation, Inc. )은 오늘 세계 최고 수준의 전기차를 생산하는 Lucid와의 협력을 강화하여 사우디아라비아 왕국 내에서 성장 중인 자동차 제조사의 생산 시설을 지원할 것이라고 발표했습니다. 킹 압둘라 경제 도시(King Abdullah Economic City, KAEC)에 위치한 이 시설은 사우디아라비아 최초의 자동차 생산 기지로 역사적인 이정표를 세웠습니다.

Lucid는 FactoryTalk® 제조 실행 시스템(MES) 소프트웨어를 비롯한 로크웰 오토메이션의 엔터프라이즈 소프트웨어 솔루션을 배포함으로써 일반 조립, 도장, 프레스, 차체 및 파워트레인을 포함한 모든 주요 사업장의 생산 운영을 관리하고 최적화할 예정입니다. FactoryTalk MES 플랫폼 은 Lucid에 운영 전반에 걸쳐 실시간 가시성, 추적성 및 제어 기능을 제공하여 회사의 미래 중형 차량 생산을 지원할 것입니다.

사우디아라비아 로크웰 오토메이션 지사장인 Ahmad Haydar는 "Lucid의 FactoryTalk MES 도입은 운영 효율성, 품질 및 확장성에서 측정 가능한 성과를 가져올 전략적 움직임입니다. 로크웰 오토메이션의 소프트웨어는 Lucid가 야심찬 생산 목표를 달성하는 데 도움을 줄 뿐만 아니라 글로벌 공급망과의 원활한 통합 및 현지 표준 준수를 보장할 것입니다. 이것은 로크웰 오토메이션에 자랑스러운 순간이며, 첨단 제조 기술과 인력 개발을 통해 사우디아라비아의 비전 2030을 지원하겠다는 약속에 대한 증거입니다"라고 말했습니다.

로크웰 오토메이션의 사우디아라비아 현지 팀은 소프트웨어 외에도 강사 주도형 교육 및 온라인 교육 프로그램을 제공할 예정입니다. 이번 파트너십을 통해 맞춤형 교육으로 사우디아라비아 현지 인재들에게 최첨단 전기차 제조 전문 지식을 제공함으로써, 지속 가능한 산업 성장을 추진하고 사우디아라비아 비전 2030 목표 달성에 기여할 숙련된 인력을 양성할 것입니다.

Lucid의 중동 지역 사장인 Faisal Sultan은 "로크웰 오토메이션은 애리조나 공장 설립부터 사우디아라비아의 확장에 이르기까지 여정 전반에 걸쳐 신뢰할 수 있는 파트너였습니다. 로크웰 오토메이션의 소프트웨어 솔루션과 현지 전문성은 고객이 기대하는 최고의 품질과 혁신을 유지하면서 생산 규모를 확장하는 데 도움이 될 것입니다. 이 지역에서 세계 정상급 전기 자동차 제조를 확대해 나가는 과정에서 이러한 협력을 지속하게 되어 매우 기쁘게 생각합니다"라고 말했습니다.

