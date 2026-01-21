Rockwell Automation fournit ses solutions logicielles avancées à l'usine de véhicules électriques de Lucid en Arabie saoudite

Le système de gestion de la production (MES) FactoryTalk® et un accompagnement local dynamisent la production de véhicules électriques et le développement de la main-d'œuvre, conformément au programme Vision 2030 de l'Arabie saoudite

DAMMAM, ARABIE SAOUDITE, 21 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Rockwell Automation, Inc. (NYSE : ROK), leader mondial de l'automatisation industrielle et de la transformation numérique, annonce le renforcement de sa collaboration avec Lucid, constructeur des véhicules électriques les plus avancés au monde, afin d'accompagner l'expansion de son usine de production en Arabie saoudite. Située dans la ville économique du roi Abdallah, cette usine représente une étape historique, puisqu'il s'agit du premier site de production automobile du pays.

Lucid déploiera les solutions logicielles d'entreprise de Rockwell Automation, notamment son logiciel MES FactoryTalk®, afin de gérer et d'optimiser les opérations de production dans les principaux ateliers : assemblage, peinture, emboutissage, carrosserie et groupes motopropulseurs. La plateforme MES FactoryTalk offrira au constructeur automobile une visibilité, une traçabilité et un contrôle en temps réel sur l'ensemble de ses opérations, facilitant ainsi la production de ses futurs véhicules de taille moyenne.

« L'adoption par Lucid du logiciel MES FactoryTalk constitue une décision stratégique qui se traduira par des résultats concrets en termes d'efficacité opérationnelle, de qualité et d'évolutivité », déclare Ahmad Haydar, directeur régional pour l'Arabie saoudite chez Rockwell Automation. « Notre logiciel aidera Lucid à atteindre ses ambitieux objectifs de production tout en garantissant une intégration transparente dans les chaînes logistiques mondiales et la conformité aux normes locales. Il s'agit là d'une grande fierté pour Rockwell Automation et la preuve de notre engagement à soutenir le programme Vision 2030 du royaume d'Arabie saoudite grâce à des technologies de fabrication avancées et au développement de la main-d'œuvre. »

Outre le logiciel, l'équipe locale de Rockwell Automation en Arabie saoudite proposera des programmes de formation en présentiel et en virtuel. En dotant les talents saoudiens locaux d'une expertise de pointe en matière de production de véhicules électriques grâce à une formation sur mesure, ce partenariat permettra de développer une main-d'œuvre qualifiée qui stimulera une croissance industrielle durable et contribuera à la réalisation des objectifs du programme Vision 2030 du royaume.

« Rockwell Automation a été un partenaire de confiance tout au long de notre parcours, de notre usine en Arizona jusqu'à notre expansion en Arabie saoudite », déclare Faisal Sultan, Président Moyen-Orient chez Lucid. « Ses solutions logicielles et son expertise locale nous aideront à faire évoluer la production tout en maintenant les normes de qualité et d'innovation les plus élevées que nos clients attendent. Nous sommes ravis de poursuivre cette collaboration dans le cadre de l'expansion de nos activités de production de véhicules électriques haut de gamme dans la région. »

À propos de Rockwell Automation

Rockwell Automation, Inc. (NYSE : ROK), est un leader mondial en matière d'automatisation industrielle et de transformation numérique. Nous connectons l'imagination de nos talents et le potentiel de la technologie afin d'élargir le champ des possibles, pour un monde plus productif et plus durable. Rockwell Automation, dont le siège social se trouve à Milwaukee (Wisconsin), emploie près de 26 000 personnes au service de ses clients dans plus de 100 pays (chiffres de l'exercice 2025). Pour découvrir comment nous donnons vie à la solution The Connected Enterprise® dans les entreprises industrielles, visitez le site www.rockwellautomation.com .

