Sonnenenergie to go: Jackery präsentiert SolarSaga 40 Air, die neue Generation des faltbaren Mini-Solarpanels im Tablet-Format

DÜSSELDORF, Deutschland, 1. April 2026 /PRNewswire/ -- Mit dem SolarSaga 40 Air stellt Jackery die konsequente Weiterentwicklung seines kleinsten mobilen Solarpanels vor. Aufbauend auf dem erfolgreichen SolarSaga 40 Mini wurde das neue Modell gezielt auf Basis von Nutzerfeedback weiterentwickelt und kombiniert mehr Effizienz und höhere Leistung mit einem neuen Design und geringerem Gewicht. Das faltbare 40-Watt-Solarpanel im handlichen Tablet-Format richtet sich an alle, die eine rucksacktaugliche Lösung für Sonnenenergie wünschen – ob beim Wandern, Zelten oder als Backup-Lösung bei Outdoor-Aktivitäten und im Alltag.

Jackery SolarSaga 40 Air and Explorer 300D Jackery - Sustainable Power for Your Life

Neue Air-Serie: Mehr Leistung und Effizienz durch TOPCon-Zellen

Als Auftakt der neuen Air-Serie kombiniert das SolarSaga 40 Air ein überarbeitetes, aufklappbares Design mit leistungsstarker bifazialer Solartechnologie und moderner TOPCon-Zellarchitektur, die einen Wirkungsgrad von bis zu 25 Prozent ermöglicht. Auch die Leistung bei Schwachlicht ist im Vergleich zu konventionellen Modulen mit PERC-Technologie höher. So liefert das faltbare Solarpanel auch bei diffusem Licht und bewölktem Himmel überzeugende Erträge. Die bifazialen Module nehmen das Sonnenlicht von vorne und hinten auf. Der BNPI-Wert (bifazialer Leistungswert) liegt dann bei ca. 47 Watt.

Ultraleicht, vielseitig und zuverlässig

Besonders vielseitig zeigt sich das Air-Panel durch seine Ausgänge. Dank USB-A-, USB-C- und DC8020-Ports kann das neue SolarSaga drei mobile Endgeräte gleichzeitig direkt mit Strom versorgen. Das macht die luftig-leichte Innovation aus dem Hause Jackery zu einer praktischen Lösung für unterschiedlichste Einsatzbereiche.

Das SolarSaga 40 Air bringt als Fliegengewicht mit seiner kompakten Größe von zusammengefaltet 232 × 339 × 40 mm oder aufgeklappt 962 × 339 × 20 mm, gerade einmal 900 Gramm auf die Waage und ist damit leichter als die meisten vergleichbaren 30- bis 45-Watt-Panels auf dem Markt. Schnell zusammengeklappt lässt es sich platzsparend im Rucksack verstauen oder von außen an diesem befestigen, um etwa während einer Wanderung die Sonnenenergie zu nutzen. Dazu werden Karabiner mitgeliefert, die sowohl den Transport als auch das Lade-Set-up besonders komfortabel gestalten.

Neben Leistung und Vielseitigkeit überzeugt die neue Generation auch in puncto Verarbeitung und Langlebigkeit. Das SolarSaga 40 Air ist nach internationalen Standards zertifiziert und nach IP68 gegen Wasser sowie Staub geschützt. Jackery bietet eine einjährige Garantie sowie eine zusätzliche zweijährige Garantieverlängerung.

Lieferumfang und Verfügbarkeit: Komplettlösung für mobile Energie

Im Lieferumfang sind – neben dem SolarSaga 40 Air – auch eine Aufbewahrungstasche, ein multifunktionales, 1,8 Meter langes Solarladekabel, ein DC8020-zu-DC7909 und ein DC8020-zu-USB-C-Adapter sowie zwei Karabiner enthalten. Seinen vollen Mehrwert entfaltet das SolarSaga 40 Air in Kombination mit der kleinen Powerstation Jackery Explorer 300D im Speaker-Format. Darum bietet Jackery sein neues Solarpanel ab dem 3. April 2026 zum Start im Bundle mit der Explorer 300D für nur 359 Euro an. Später wird es das SolarSaga 40 Air auch einzeln geben. Der genaue Zeitpunkt wird rechtzeitig kommuniziert.

Pressekontakt:

Nadine Konstanty

PR KONSTANT

Tel.: +49 211 73063360

Mail: [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2946709/Jackery_SolarSaga.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2854547/5893048/Jackery.jpg