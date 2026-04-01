Zonne-energie voor onderweg: Jackery introduceert de SolarSaga 40 Air, de volgende generatie opvouwbare mini-zonnepanelen in tabletformaat

AMSTERDAM, 1 april 2026 /PRNewswire/ -- Met de SolarSaga 40 Air lanceert Jackery de volgende stap in zijn meest compacte draagbare zonnepaneel. Voortbouwend op het succes van de SolarSaga 40 Mini is het nieuwe model verder geoptimaliseerd op basis van gebruikersfeedback. Het combineert een hogere efficiëntie en betere prestaties met een vernieuwd ontwerp en een lager gewicht. Het opvouwbare 40W-zonnepaneel, ongeveer zo groot als een tablet, is ideaal voor iedereen die een compacte, rugzakvriendelijke energieoplossing zoekt—voor wandelen, kamperen of als betrouwbare back-upstroom voor dagelijks gebruik.

Jackery SolarSaga 40 Air and Explorer 300D Jackery - Sustainable Power for Your Life

Nieuwe Air-serie: hogere prestaties met TOPCon-technologie

Als eerste model in de nieuwe Air-serie beschikt de SolarSaga 40 Air over een vernieuwd opvouwbaar ontwerp, gecombineerd met bifaciale zonne-energie en moderne TOPCon-cellen. Dit resulteert in een conversie-efficiëntie tot 25%. Vergeleken met traditionele PERC-panelen presteert het paneel beter bij weinig licht, zoals bij bewolking of in de vroege ochtend en avond. Dankzij het bifaciale ontwerp wordt zonlicht aan beide zijden benut, met een piekvermogen (BNPI) van circa 47 watt.

Lichtgewicht, veelzijdig en betrouwbaar

De SolarSaga 40 Air is ontworpen met flexibiliteit in gedachten. Met USB-A-, USB-C- en DC8020-poorten kunnen tot drie apparaten tegelijk worden opgeladen—handig voor zowel outdoorgebruik als dagelijks gebruik.

Met een gewicht van slechts 900 gram is het paneel opvallend licht. Ingevouwen meet het 232 × 339 × 40 mm en uitgeklapt 962 × 339 × 20 mm, waarmee het lichter is dan de meeste vergelijkbare 30–45W-panelen. Het past eenvoudig in een rugzak of kan aan de buitenkant worden bevestigd, zodat je ook onderweg energie kunt opwekken. De meegeleverde karabiners zorgen voor een snelle en flexibele installatie.

Ook op het gebied van duurzaamheid stelt het paneel niet teleur. De SolarSaga 40 Air is gecertificeerd volgens internationale normen en heeft een IP68-classificatie voor water- en stofbestendigheid. Daarnaast biedt Jackery één jaar garantie, plus twee jaar extra verlengde garantie.

Beschikbaarheid en bundelaanbieding

Naast het zonnepaneel bevat de verpakking een opbergtas, een multifunctionele zonne-oplaadkabel van 1,8 meter, een DC8020-naar-DC7909-adapter, een DC8020-naar-USB-C-adapter en twee karabiners. In combinatie met de compacte Jackery Explorer 300D powerstation komt het paneel volledig tot zijn recht. Ter introductie is de SolarSaga 40 Air vanaf 3 april 2026 verkrijgbaar in een bundel met de Explorer 300D voor €359. Een losse versie volgt later; de exacte datum wordt nog bekendgemaakt. Meer informatie is te vinden in de Nederlandse webshop van Jackery.

Mediavragen: Jiatong Li, [email protected], +4915223970329

