THE SEVEN DEADLY SINS: ORIGIN - JETZT FRÜHER AUF PLAYSTATION®5 UND STEAM SPIELBAR

Mobile Version startet am 23. März und erweitert das Erlebnis auf alle unterstützte Plattformen

SEOUL, Südkorea, 17. März 2026 /PRNewswire/ -- Netmarble, ein führender Entwickler und Herausgeber hochwertiger Spiele, gab bekannt, dass sein neues Anime Open World RPG The Seven Deadly Sins: Origin jetzt auf PlayStation®5 und Steam verfügbar ist und Spielerinnen und Spieler jetzt schon früher als erwartet, nämlich am 16. März ab 17.00 Uhr (UTC), losspielen können. Spielerinnen und Spieler können jetzt auf beiden Plattformen einsteigen

Das Spiel ist nun auf PlayStation®5 und Steam erhältlich. Damit können Spielerinnen und Spieler, die schon sehnsüchtig darauf gewartet haben, sofort in die Rolle von Tristan schlüpfen und Britannia erkunden, während sie sich aufmachen, die Ordnung in einer Welt wiederherzustellen, die durch das Aufeinandertreffen von Zeit und Raum ins Chaos gestürzt wurde. Das Abenteuer kann allein oder im Team mit bis zu fünf Spielerinnen und Spielern, einschließlich Hiost Player, gespielt werden.

The Seven Deadly Sins: Origin wird am 23. März auf den Markt kommen. Dann wird das Spiel auf mobile Plattformen ausgeweitet und auf allen unterstützten Geräten verfügbar sein. Bis dahin können sich Spielerinnen und Spieler auf Google Play, im App Store und auf der offiziellen Website vorregistrieren. Vorregistrierte Spielerinnen und Spieler erhalten verschiedene Belohnungen wie einen garantierten Charakter („Tioreh"), Draw Tickets, eine mächtige Waffe („Himmelssturm-Doppelschwerter") und weitere Features.

Derzeit läuft ein besonderes Social-Media-Event zur Feier der Veröffentlichung von The Seven Deadly Sins: Origin auf PlayStation®5 und Steam. Fans können über die offiziellen Social-Media-Kanäle des Spiels teilnehmen und sich großzügige Rewards verdienen. Alle Einzelheiten sind auf den einschlägigen Plattformen wie Facebook und X zu finden.

Basierend auf dem japanischen Manga- und Anime-Hit The Seven Deadly Sins, von dem weltweit über 55 Millionen Exemplare verkauft wurden, können Spielerinnen und Spieler in The Seven Deadly Sins: Origin Britannia in einer riesigen offenen Welt erkunden. Es bietet Tag-basierte Kämpfe, Kombinationsskills und anpassbare Teams mit verschiedenen Charakteren und Waffen. Zu den Multiplayer-Elementen gehören die Bildung von Teams bei der Erkundung oder gemeinsame Kämpfe gegen Endgegner.

Für aktuelle Infos folgt man The Seven Deadly Sins: Origin am Besten auf den offiziellen Kanälen auf YouTube, X, Facebook und Discord .

ⒸNakaba Suzuki, KODANSHA/The Seven Deadly Sins: Revival of the Commandments Project,MBS. Alle Rechte vorbehalten.

ⒸNakaba Suzuki, KODANSHA/The Seven Deadly Sins: Dragon's Judgement Production Committee, TX

ⒸNakaba Suzuki, KODANSHA/The Seven Deadly Sins: Four Knights of the Apocalypse Production Committee.

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Informationen zu Netmarble Corporation

Die im Jahr 2000 in Korea gegründete Netmarble Corporation ist ein weltweit führender Spieleentwickler und -herausgeber. Durch erfolgreiche Spielereihen und strategische Partnerschaften mit führenden Lizenzinhabern bietet das Unternehmen einem weltweiten Publikum innovative und fesselnde Spielerlebnisse. Als Muttergesellschaft von Kabam, SpinX Games, Jam City und Hauptaktionär von HYBE und NCSOFT umfasst das vielfältige Portfolio von Netmarble Solo Leveling:ARISE, Seven Knights Re:BIRTH, RAVEN2, MARVEL Future Fight und The Seven Deadly Sins: Grand Cross. Weitere Informationen finden Sie unter http://company.netmarble.com.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2933183/7DSO__260317_PS5_Steam_Play_Earlier_Newswire.jpg