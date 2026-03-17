THE SEVEN DEADLY SINS: ORIGIN YA ESTÁ DISPONIBLE PARA JUGAR POR ANTICIPADO EN PLAYSTATION®5 Y STEAM

La versión para dispositivos móviles se lanzará el 23 de marzo para ampliar la experiencia a todas las plataformas compatibles

SEÚL, Corea del Sur, 17 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Netmarble, desarrollador y editor líder de juegos de alta calidad, anunció que su nuevo animé de juego de rol de mundo abierto The Seven Deadly Sins: Origin ya está disponible para que los jugadores lo utilicen por anticipado en PlayStation®5 y Steam, a partir del 16 de marzo, a las 5:00 p. m. (UTC). Los jugadores ahora pueden jugar en ambas plataformas.

El juego ya está en línea para PlayStation®5 y Steam, por lo que los jugadores que llevan tanto tiempo esperando podrán ponerse en la piel de Tristan y explorar Britannia mientras restauran el orden en un mundo sumido en el caos por la colisión entre el tiempo y el espacio. La aventura se puede disfrutar en solitario o en modo cooperativo con hasta cinco jugadores, incluido el anfitrión.

The Seven Deadly Sins: Origin tendrá su gran lanzamiento el 23 de marzo, fecha en que se ampliará a plataformas móviles y estará disponible para todos los dispositivos compatibles. Hasta entonces, los jugadores se pueden registrar por anticipado en Google Play, la App Store y el sitio web oficial. Los jugadores inscritos con anticipación recibirán diversas recompensas, como el personaje "Tioreh" garantizado, boletos para sorteos, una poderosa arma, las " Espadas dobles de vendaval celestial" y mucho más.

Ya está en marcha un evento especial en las redes sociales para celebrar el lanzamiento de The Seven Deadly Sins: Origin para PlayStation®5 y Steam. Los aficionados pueden participar en los canales de redes sociales oficiales del juego y ganar generosas recompensas, con todos los detalles disponibles en las plataformas incluidas Facebook y X.

Basado en la exitosa franquicia de manga y animé japonés The Seven Deadly Sins, que ha vendido más de 55 millones de copias en todo el mundo, The Seven Deadly Sins: Origin permite a los jugadores explorar Britannia en un vasto mundo abierto. Cuenta con combate con etiquetas, habilidades combinadas y equipos personalizables que utilizan diversos personajes y armas. Los elementos multijugador incluyen la formación de grupos para explorar o formar equipos para derrotar a los jefes.

Para mantenerse actualizado, siga a The Seven Deadly Sins: Origin en sus canales oficiales de YouTube, X, Facebook y Discord.

ⒸNakaba Suzuki, KODANSHA/The Seven Deadly Sins: Revival of the Commandments Project, MBS. Todos los derechos reservados.

ⒸNakaba Suzuki, KODANSHA/The Seven Deadly Sins: Dragon's Judgement Production Committee, TX

ⒸNakaba Suzuki, KODANSHA/The Seven Deadly Sins: Four Knights of the Apocalypse Production Committee.

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Acerca de Netmarble Corporation

Fundada en Corea en el año 2000, Netmarble Corporation es una empresa desarrolladora y editora de juegos líder a nivel mundial. A través de franquicias prestigiosas y asociaciones estratégicas con propietarios de propiedad intelectual de primer nivel, la empresa ofrece experiencias de juego innovadoras y atractivas a audiencias de todo el mundo. Como empresa matriz de Kabam, SpinX Games, Jam City y accionista principal de HYBE y NCSOFT, la diversa cartera de Netmarble incluye Solo Leveling: ARISE, Seven Knights Re:BIRTH, RAVEN2, MARVEL Future Fight, y The Seven Deadly Sins: Grand Cross. Puede encontrar más información en http://company.netmarble.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2933183/7DSO__260317_PS5_Steam_Play_Earlier_Newswire.jpg

FUENTE Netmarble