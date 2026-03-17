THE SEVEN DEADLY SINS: ORIGIN EST DÉSORMAIS DISPONIBLE EN ACCÈS ANTICIPÉ SUR PLAYSTATION®5 ET STEAM

La version mobile sera lancée le 23 mars pour étendre l'expérience à toutes les plateformes compatibles

SÈOUL, Corée du Sud, 17 mars 2026 /PRNewswire/ -- Netmarble, l'un des principaux développeurs et éditeurs de jeux de haute qualité, annonce que son nouveau RPG animé en monde ouvert The Seven Deadly Sins: Origin est désormais disponible sur PlayStation®5 et Steam, offrant un accès anticipé dès 17h00 (UTC) le 16 mars. Les joueurs peuvent dès à présent se lancer dans l'aventure sur les deux plateformes

Le jeu étant désormais disponible sur PlayStation®5 et Steam, les joueurs peuvent immédiatement entrer dans la peau de Tristan et explorer Britannia pour tenter de rétablir l'ordre dans un monde plongé dans le chaos par la collision du temps et de l'espace. L'aventure peut être jouée en solo ou en co-op jusqu'à cinq joueurs, y compris le joueur hôte.

The Seven Deadly Sins: Origin sera lancé le 23 mars, date à laquelle le jeu s'étendra aux plateformes mobiles et sera disponible sur toutes les plateformes compatibles. D'ici là, les joueurs peuvent se préinscrire sur Google Play, sur l'App Store, et sur le site officiel. Les joueurs préinscrits recevront diverses récompenses telles que le personnage garanti « Tioreh », des tickets de tirage au sort, une arme puissante « Épées doubles de la rafale céleste», et bien plus encore.

Un événement spécial sur les réseaux sociaux est actuellement en cours pour célébrer The Seven Deadly Sins: Origin sur PlayStation®5 et Steam. Les fans peuvent participer via les canaux sociaux officiels du jeu et gagner de généreuses récompenses. Tous les détails sont disponibles sur les plateformes telles que Facebook et X.

Basé sur le manga et l'animé japonais à succès The Seven Deadly Sins, qui s'est vendu à plus de 55 millions d'exemplaires dans le monde, The Seven Deadly Sins: Origin permet aux joueurs d'explorer Britannia dans un vaste monde ouvert. Le jeu propose des combats basés sur le tag, des combinaisons de compétences et des équipes personnalisables à l'aide de divers personnages et armes. Les éléments multijoueurs permettent de former des groupes d'exploration ou de faire équipe pour vaincre les boss.

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ⒸNakaba Suzuki, KODANSHA/The Seven Deadly Sins: Revival of the Commandments Project,MBS. Tous droits réservés.

ⒸNakaba Suzuki, KODANSHA/The Seven Deadly Sins: Dragon's Judgement Production Committee, TX

ⒸNakaba Suzuki, KODANSHA/The Seven Deadly Sins: Four Knights of the Apocalypse Production Committee.

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À propos de Netmarble Corporation

Fondée en Corée en 2000, la société Netmarble Corporation est un développeur et un éditeur mondial majeur de jeux. Grâce à des franchises populaires et à des partenariats stratégiques avec des détenteurs de droits de propriété intellectuelle de premier plan, la société propose au public du monde entier une expérience de jeu innovante et attrayante. En tant que société mère de Kabam, SpinX Games, Jam City et actionnaire principal de HYBE et NCSOFT, le portefeuille diversifié de Netmarble comprend Solo Leveling:ARISE, Seven Knights Re:BIRTH, RAVEN2, MARVEL Future Fight et The Seven Deadly Sins: Grand Cross. De plus amples informations sont disponibles à l'adresse suivante : http://company.netmarble.com.

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