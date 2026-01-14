Trident beschleunigt die Expansion im Bereich Heimtextilien in Europa mit strategischen Investitionen und neuen Kollektionen

FRANKFURT, Deutschland, 14. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Trident Group (BSE: 521064), einer der führenden vertikal integrierten Heimtextilhersteller Indiens, stärkt seine Präsenz in Europa, indem das Unternehmen auf der Heimtextil 2026, der weltweit größten Fachmesse für Heim- und Objekttextilien, seine neuesten Kollektionen präsentiert. Die Messe findet vom 13. bis 16. Januar 2026 auf der Messe in Frankfurt statt. Die Teilnahme unterstreicht Tridents Fokus auf den Ausbau seiner Präsenz in Europa, da sich die Handelsaussichten verbessern, unter anderem durch vorgeschlagene Freihandelsabkommen (FTAs) zwischen Indien, dem Vereinigten Königreich und der Europäischen Union.

Rajinder Gupta Chairman of Trident Group engaging with global industry peers at Heimtextil 2026, Frankfurt.

Auf der Heimtextil präsentiert Trident seine TG-Kollektion, die unter dem Motto „Visible Invisible" (sichtbar unsichtbar) steht und zeitgemäßes Design, Nachhaltigkeit und Innovation miteinander verbindet. Die Ausstellung zeigt, wie Heimtextilien für den Alltag durch durchdachte Designentscheidungen, verantwortungsvolle Beschaffung und fortschrittliche Fertigung geprägt werden, abgestimmt auf die sich wandelnden Erwartungen europäischer Verbraucher. In diesem Jahr stehen auf der Heimtextil Nachhaltigkeit und KI im Heimtextilbereich im Mittelpunkt.

Zur Europa-Strategie des Unternehmens erklärte Abhishek Gupta, Geschäftsführer für Strategie und Marketing bei der Trident Group: „Europa ist ein strategischer Markt für unser Heimtextiliengeschäft. Da sich günstige Entwicklungen im Handel abzeichnen, investieren wir in Führungskräfte vor Ort und präsentieren Kollektionen, die europäische Erwartungen an Nachhaltigkeit, Qualität und Design widerspiegeln. Der weltweite Markt für Heimtextilien wird auf 136 bis 140 Milliarden US-Dollar geschätzt, und in den kommenden Jahren wird ein stetiges Wachstum erwartet. Vor diesem Hintergrund positioniert sich Trident, um Partnerschaften mit europäischen Einzelhändlern zu vertiefen und sein Geschäft verantwortungsvoll auszubauen."

Um diese Expansion zu unterstützen, hat Trident seine lokale Präsenz ausgebaut und jeweils einen speziell zuständigen Direktor für Deutschland und Frankreich ernannt. Dadurch sind ein engerer Austausch mit Kunden, kürzere Reaktionszeiten und stärkere Beziehungen vor Ort in den wichtigsten Märkten möglich.

Tridents Präsentation auf der Heimtextil greift indische Ästhetik und moderne globale Trends auf und übersetzt Emotionen wie Komfort, Freude sowie Stärke in Badtextilien- und Bettwäschekollektionen um. Das TG-Sortiment zeichnet sich durch Baumwolle aus verantwortungsvollen Quellen, leistungsstarke Veredelungen sowie moderne Farbpaletten aus und stieß auf der Messe bei Einkäufern aus Deutschland, Frankreich, dem Vereinigten Königreich und anderen europäischen Märkten auf reges Interesse.

Informationen zur Trident Group

Trident Limited ist das Flaggschiff der Trident Group, eines indischen Mischkonzerns und globalen Akteurs. Trident Limited mit Hauptsitz in Ludhiana, Punjab, ist ein vertikal integrierter Hersteller von Textilien (Garn, Badtextilien und Bettwäsche) sowie Papier (auf Weizenstrohbasis).

