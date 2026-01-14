Trident accélère l'expansion du textile de maison en Europe grâce à des investissements stratégiques et à de nouvelles collections

FRANKFURT, Allemagne, 14 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Trident Group (BSE : 521064), l'un des principaux fabricants intégrés de textiles d'intérieur en Inde, consolide sa présence en Europe en présentant ses dernières collections lors de l'Heimtextil 2026, le plus grand salon international des textiles d'intérieur et d'entreprise, qui se tiendra à Messe' Frankfurt du 13 au 16 janvier 2026. Cette participation souligne la volonté de Trident d'étendre sa présence en Europe dans un contexte d'amélioration des perspectives commerciales grâce aux accords de libre-échange (ALE) proposés entre l'Inde, le Royaume-Uni et l'Union européenne.

Rajinder Gupta Chairman of Trident Group engaging with global industry peers at Heimtextil 2026, Frankfurt.

À Heimtextil, Trident présente sa collection TG, construite autour du thème « Visible Invisible », qui combine le design contemporain, la durabilité et l'innovation. La vitrine met en évidence la façon dont les textiles d'intérieur de tous les jours, sont façonnés par des choix de conception réfléchis, un approvisionnement responsable et une fabrication de pointe, en accord avec les attentes en constante évolution des consommateurs européens. Cette année, à Heimtextil, la durabilité et l'intelligence artificielle dans le domaine du textile d'intérieur seront à l'honneur.

Commentant la stratégie européenne de l'entreprise, Abhishek Gupta, PDG Stratégie et marketing, Trident Group, a déclaré : « L'Europe est un marché stratégique pour nos activités dans le domaine des textiles d'intérieur. Avec des développements commerciaux favorables à l'horizon, nous investissons dans le leadership local et présentons des collections qui reflètent les préférences européennes en matière de durabilité, de qualité et de design. Le marché mondial des textiles d'intérieur est estimé à 136-140 milliards de dollars, avec une croissance régulière attendue dans les années à venir. Dans ce contexte, Trident se positionne pour développer ses partenariats avec les détaillants européens et développer ses activités de manière responsable.

Pour soutenir cette expansion, Trident a renforcé sa présence locale en nommant des directeurs dédiés à l'Allemagne et la France, ce qui implique un engagement plus étroit avec les clients, des temps de réponse plus rapides et des relations plus solides sur le terrain dans les marchés clés.

La vitrine Heimtextil de Trident s'inspire de l'esthétique indienne et des tendances mondiales modernes, traduisant des émotions telles que le confort, la joie et la force dans des collections de linge de bain et de lit. La gamme TG se caractérise par un coton issu de sources responsables, des finitions performantes et des palettes de couleurs contemporaines. Elle a suscité un intérêt encourageant de la part d'acheteurs en Allemagne, en France, au Royaume-Uni et sur d'autres marchés européens pendant le salon.

À propos de Trident Group.

Trident Limited est la société phare de Trident Group, un conglomérat d'entreprises indien et un acteur international. Trident Limited, dont le siège se trouve à Ludhiana, au Pendjab, est un fabricant de textile (fil, linge de bain et de lit) et de papier (à base de paille de blé) intégré verticalement.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2861468/Trident_Group_2026.jpg

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/2741855/5512541/Trident_Group_Logo.jpg