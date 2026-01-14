Trident accelera l'espansione europea nel settore dei tessili per la casa con investimenti strategici e nuove collezioni

FRANCOFORTE, Germania, 14 gennaio 2026 /PRNewswire/ -- Trident Group (BSE: 521064), tra i principali produttori indiani di tessuti integrati per la casa, rafforza la presenza in Europa con le sue ultime collezioni presentate ad Heimtextil 2026, la maggior fiera mondiale dedicata ai tessuti per la casa e alla produzione per conto terzi, che si terrà presso la Messe Frankfurt dal 13 al 16 gennaio 2026. La partecipazione sottolinea l'attenzione con cui Trident espande la sua presenza in Europa, in un contesto di miglioramento delle prospettive commerciali guidato dagli accordi di libero scambio (ALS) proposti tra India, Regno Unito e Unione europea.

Rajinder Gupta Chairman of Trident Group engaging with global industry peers at Heimtextil 2026, Frankfurt.

Ad Heimtextil, Trident presenta la collezione TG, realizzata attorno al tema 'Visibile Invisibile' (L'invisibile visibile), che unisce design contemporaneo, sostenibilità e innovazione. La vetrina mette in luce come i tessuti per la casa di uso quotidiano siano plasmati da scelte di design ponderate, approvvigionamento responsabile e produzione avanzata, in linea con le aspettative in continua evoluzione dei consumatori europei. Quest'anno Heimtextil punterà i riflettori sulla sostenibilità e l'AI nel settore tessile per la casa.

Commentando la strategia europea dell'azienda, Abhishek Gupta, CEO Strategy & Marketing di Trident Group, ha affermato: "L'Europa è un mercato strategico per la nostra attività di tessili per la casa. Con prospettive favorevoli di sviluppo commerciale, investiamo nella leadership locale presentando collezioni che riflettono le preferenze europee in termini di sostenibilità, qualità e design. Il mercato globale dei tessili per la casa è stimato in 136-140 miliardi di dollari USA, con previsioni di crescita costante nei prossimi anni. In questo contesto, Trident si prepara a rafforzare le partnership con i rivenditori europei e ampliare la propria attività in modo responsabile".

A supporto di questa espansione, Trident ha rafforzato la sua presenza locale con la nomina di direttori dedicati per Germania e Francia, per un coinvolgimento più stretto con i clienti, tempi di risposta più rapidi e relazioni più solide sul campo nei mercati chiave.

La vetrina di Trident presso Heimtextil trae ispirazione dall'estetica indiana e dalle moderne tendenze globali, traducendo emozioni come comfort, gioia e forza in collezioni di biancheria da bagno e da letto. La gamma TG è caratterizzata da cotone proveniente da fonti responsabili, finiture performanti e palette di colori contemporanei, e nel corso della fiera ha riscosso un interesse incoraggiante da parte degli acquirenti di Germania, Francia, Regno Unito e altri mercati europei.

Informazioni su Trident Group.

Trident Limited è la società di punta di Trident Group, un conglomerato aziendale indiano nonché attore globale. Con sede a Ludhiana, nel Punjab, Trident Limited è un produttore a integrazione verticale nel settore dei tessuti (filati, biancheria da bagno e da letto) e della carta (a base di paglia di grano).

