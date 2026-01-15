Trident Stratejik Yatırımlar ve Yeni Koleksiyonlarla Avrupa Ev Tekstili Genişlemesini Hızlandırıyor

FRANKFURT, Almanya, 15 Ocak 2026 /PRNewswire/ -- Trident Group (BSE: 521064), Hindistan'ın önde gelen entegre ev tekstili üreticilerinden biri olarak 13-16 Ocak 2026 tarihleri arasında Messe' Frankfurt'ta düzenlenecek olan dünyanın en büyük ev tekstili ve sözleşmeli tekstil fuarı Heimtextil 2026'da en yeni koleksiyonlarını sergileyerek Avrupa'daki varlığını güçlendiriyor. Bu katılım, Trident'in Hindistan, Birleşik Krallık ve Avrupa Birliği arasında önerilen Serbest Ticaret Anlaşmaları (STA'lar) sayesinde iyileşen ticaret beklentileri çerçevesinde Avrupa'daki ayak izini genişletmeye odaklandığının altını çiziyor.

Rajinder Gupta Chairman of Trident Group engaging with global industry peers at Heimtextil 2026, Frankfurt.

Heimtextil'de Trident, çağdaş tasarım, sürdürülebilirlik ve yeniliği bir araya getiren "Görünür Görünmezlik" teması etrafında şekillenen TG koleksiyonunu sunuyor. Vitrin, günlük ev tekstillerinin, Avrupalı tüketicilerin değişen beklentileriyle uyumlu, özenli tasarım seçimleri, sorumlu kaynak kullanımı ve gelişmiş üretimle nasıl şekillendiğini vurguluyor. Bu yıl Heimtextil'de Ev Tekstilinde sürdürülebilirlik ve yapay zeka odak noktası olacak.

Şirketin Avrupa stratejisi hakkında yorum yapan Trident Group Strateji ve Pazarlama CEO'su Abhishek Gupta, "Avrupa, ev tekstili işimiz için stratejik bir pazar. Ufuktaki olumlu ticari gelişmelerle birlikte, yerel liderliğe yatırım yapıyor ve Avrupa'nın sürdürülebilirlik, kalite ve tasarım tercihlerini yansıtan koleksiyonları sergiliyoruz. Küresel ev tekstili pazarının 136-140 milyar ABD Doları seviyesinde olduğu tahmin edilmekte ve önümüzdeki yıllarda istikrarlı bir büyüme beklenmektedir. Bu çerçevede Trident, Avrupalı perakendecilerle ortaklıklarını derinleştirmek ve işini sorumlu bir şekilde büyütmek üzere kendini konumlandırıyor." açıklamasında bulundu.

Bu genişlemeyi desteklemek için Trident, Almanya ve Fransa için özel Direktörler atayarak yerel varlığını güçlendirdi, müşterilerle daha yakın etkileşim, daha hızlı yanıt süreleri ve kilit pazarlarda daha güçlü saha ilişkileri sağladı.

Trident'in Heimtextil vitrini, Hint estetiğinden ve modern küresel trendlerden ilham alarak konfor, neşe ve güç gibi duyguları banyo ve nevresim koleksiyonlarına yansıtıyor. Sorumlu bir şekilde tedarik edilmiş pamuk, performans odaklı apreler ve çağdaş renk paletleri içeren TG serisi, fuar süresince Almanya, Fransa, Birleşik Krallık ve diğer Avrupa pazarlarındaki alıcılardan cesaret verici bir ilgi gördü.

Trident Group Hakkında.

Trident Limited, Hintli bir iş holdingi ve küresel bir oyuncu olan Trident Group'un amiral gemisi şirketidir. Merkezi Ludhiana, Punjab'da bulunan Trident Limited, dikey entegre bir tekstil (İplik, Banyo ve Nevresim) ve Kağıt (Buğday Samanı bazlı) üreticisidir.

