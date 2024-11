WEKA stellt neue WEKApod Appliances zur Beschleunigung von KI-Implementierungen in Unternehmen vor

WEKApod Nitro und WEKApod Prime bieten Kunden flexible, erschwingliche und skalierbare Lösungen zur Beschleunigung von KI-Innovationen

CAMPBELL, Kalif., 30. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- WekaIO (WEKA), das Unternehmen für KI-native Datenplattformen, hat heute zwei neue WEKApod™-Datenplattform-Appliances vorgestellt: WEKApod Nitro für groß angelegte KI-Implementierungen in Unternehmen und WEKApod Prime für kleinere KI-Implementierungen und vielseitige Hochleistungsdatenanwendungen. WEKApod-Datenplattform-Appliances sind schlüsselfertige Lösungen, die die WEKA®-Datenplattform-Software mit erstklassiger Hochleistungshardware kombinieren, um eine leistungsstarke Datengrundlage für beschleunigte KI und moderne leistungsintensive Workloads zu schaffen.

Die WEKA-Datenplattform bietet eine skalierbare KI-native Dateninfrastruktur, die speziell für die anspruchsvollsten KI-Workloads entwickelt wurde. Sie beschleunigt die GPU-Nutzung und RAG-Datenpipelines (Retrieval-Augmented Generation) effizient und nachhaltig und bietet gleichzeitig eine effiziente Schreibleistung für KI-Modell-Checkpointing. Die fortschrittliche Cloud-native Architektur ermöglicht ultimative Flexibilität bei der Bereitstellung, nahtlose Datenportabilität und robuste Hybrid-Cloud-Fähigkeiten.

WEKApod bietet alle Funktionen und Vorteile der WEKA-Datenplattform-Software in einer einfach zu implementierenden Anwendung, die ideal für Unternehmen ist, die generative KI und andere leistungsintensive Workloads in einem breiten Spektrum von Branchen nutzen. Die wichtigsten Vorteile sind:

WEKApod Nitro: Bietet eine außergewöhnliche Leistungsdichte im großen Maßstab mit über 18 Millionen IOPS in einem einzigen Cluster, und ist damit ideal für groß angelegte KI-Implementierungen in Unternehmen und für Anbieter von KI-Lösungen, die LLM-Grundmodelle trainieren, abstimmen und inferieren. WEKApod Nitro ist zertifiziert für NVIDIA DGX SuperPOD™. Die Kapazität beginnt bei einem halben Petabyte nutzbarer Daten und ist in Schritten von einem halben Petabyte erweiterbar.

WEKApod Prime: Nahtlose Verarbeitung von Hochleistungs-Datendurchsätzen für HPC, KI-Training und Inferenz, ideal für Unternehmen, die ihre KI-Infrastruktur skalieren und gleichzeitig Kosteneffizienz und ein ausgewogenes Preis-Leistungs-Verhältnis beibehalten möchten. WEKApod Prime bietet flexible Konfigurationen, die bis zu 320 GB/s Lesebandbreite, 96 GB/s Schreibbandbreite und bis zu 12 Millionen IOPS für Kunden mit weniger extremen Anforderungen an die Datenverarbeitung skalieren. Auf diese Weise können Unternehmen Konfigurationen mit optionalen Add-ons anpassen, sodass sie nur für das bezahlen, was sie benötigen, und vermeiden, dass sie unnötige Komponenten übermäßig bereitstellen. Die Kapazität beginnt bei 0,4 PB nutzbarer Daten und kann optional auf bis zu 1,4 PB erweitert werden.

„Die beschleunigte Einführung von generativen KI-Anwendungen und multimodalen Abfragen hat das Unternehmen schneller durchdrungen, als irgendjemand hätte vorhersagen können. Dies führt zu einem erhöhten Bedarf an erschwinglichen, hochleistungsfähigen und flexiblen Dateninfrastrukturlösungen, die eine extrem niedrige Latenzzeit bieten, die Kosten pro generiertem Token drastisch reduzieren und skalierbar sind, um die aktuellen und zukünftigen Anforderungen von Unternehmen zu erfüllen, wenn sich ihre KI-Initiativen weiterentwickeln", so Nilesh Patel, Leiter der Produktentwicklung bei WEKA. „WEKApod Nitro und WEKApod Prime bieten eine unvergleichliche Flexibilität und Auswahl, während sie außergewöhnliche Leistung, Energieeffizienz und Wert liefern, um ihre KI-Projekte zu beschleunigen, wo immer und wo immer sie sie benötigen."

WEKA ist die KI-native Datenplattform, die mit der branchenweit einzigen Cloud- und Hardware-unabhängigen Softwarelösung für leistungsintensive Anwendungen den Standard für KI-Infrastrukturen setzt. Die WEKA®-Datenplattform bietet eine beispiellose Leistung im großen Maßstab. Sie verwandelt stagnierende Datensilos in dynamische Datenpipelines, die Unternehmen dabei helfen, KI-, ML- und GPU-Workloads schneller und effizienter auszuführen, und bietet einen nahtlosen Datenzugriff vor Ort, in der Cloud, am Edge und in hybriden und Multi-Cloud-Umgebungen. WEKA hilft Hunderten von weltweit führenden Unternehmen und herausragenden Forschungseinrichtungen, komplexe Datenherausforderungen zu bewältigen, um schneller zu Erkenntnissen und Ergebnissen zu gelangen, darunter 12 der Fortune 50. Weitere Informationen finden Sie unter www.weka.io oder auf LinkedIn, X und Facebook.

